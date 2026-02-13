Προς εβδομαδιαίες απώλειες η Wall Street – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό
16:45 - 13 Φεβ 2026

Προς εβδομαδιαίες απώλειες η Wall Street – Στο επίκεντρο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό

Οι μετοχές της Wall Street συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία την Παρασκευή (13/2), μία ημέρα μετά την αρνητική συνεδρίαση της αμερικανικής αγοράς, καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό δεν κατάφεραν να πυροδοτήσουν ένα ουσιαστικό ράλι.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow καταγράψει ζημιές 0,37% στις 49.270,84 δολάρια, ο S&P 500 χάνει 0,23% στις 6.816,95 μονάδες και ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 0,38% στις 22.440,47 μονάδες.

Ο S&P 500, ο Nasdaq Composite και ο Dow Jones Industrial Average κινούνταν κοντά στα επίπεδα της προηγούμενης συνεδρίασης, χωρίς αξιοσημείωτες μεταβολές.

Στα αξιόλογα της ημέρας, το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ (Bureau of Labor Statistics) ανακοίνωσε ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) — που μετρά το κόστος αγαθών και υπηρεσιών στην αμερικανική οικονομία — αυξήθηκε κατά 0,2% τον Ιανουάριο, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 2,4%. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν αύξηση 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια βάση.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός (core CPI) διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προσδοκίες, στο 0,3% σε μηνιαία βάση και 2,5% σε ετήσια.

«Η σημερινή έκθεση για τον πληθωρισμό αποτελεί ανακούφιση για τους επενδυτές που έχουν αναστατωθεί από τις αναταράξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά», δήλωσε ο David Russell, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής αγορών της TradeStation. «Εξισορροπεί επίσης τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση που ανακοινώθηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δίνοντας στη Fed έναν επιπλέον λόγο να διατηρήσει πιο ήπια στάση. Ωστόσο, ο πληθωρισμός παραμένει αρκετά πάνω από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας και δεν αλλάζει ουσιαστικά τις βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική.»

Παράλληλα, η μετοχή της Applied Materials σημειώνει άλμα 13% μετά από ισχυρά αποτελέσματα και θετικές προβλέψεις. Η Airbnb καταγράφει άνοδο 6%, καθώς οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τις αισιόδοξες εκτιμήσεις της διοίκησης. Αντίθετα, η Pinterest υποχωρεί κατά 24%, αφού τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και οι προβλέψεις της εταιρείας κρίθηκαν απογοητευτικές.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (12/2), οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν απώλειες, καθώς οι φόβοι για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης επεκτάθηκαν σε διάφορους κλάδους, μεταξύ των οποίων τα ακίνητα, οι μεταφορές και το λογισμικό.

Όπως σημείωσε ο αναλυτής της Barclays, Emmanuel Cau, «οι επενδυτές δεν δείχνουν καμία επιείκεια σε ό,τι θεωρείται “χαμένος” από την τεχνητή νοημοσύνη. Η λίστα μεγαλώνει καθημερινά, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ νέας και παλαιάς οικονομίας, καθώς και μεταξύ αμερικανικών και διεθνών αγορών. Παρά τη νευρική πορεία των τιμών και τους φόβους ότι οι αναταράξεις γύρω από την AI μπορεί να εξελιχθούν σε ευρύτερο μακροοικονομικό ή πιστωτικό πρόβλημα, τα θεμελιώδη μεγέθη ανάπτυξης, επιτοκίων και κερδών παραμένουν ικανοποιητικά.»

Σε εβδομαδιαία βάση, και οι τρεις βασικοί δείκτες οδεύουν προς απώλειες: ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχωρούν πάνω από 1%, ενώ ο Nasdaq καταγράφει πτώση 1,9% μέχρι το κλείσιμο της Πέμπτης.

