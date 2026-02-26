ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα σε τεχνολογικές μετοχές και γεωπολιτικά
Χρηματιστήρια
16:46 - 26 Φεβ 2026

Wall Street: Ήπιες διακυμάνσεις με το βλέμμα σε τεχνολογικές μετοχές και γεωπολιτικά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με μικρές διακυμάνσεις άνοιξε η συνεδρίαση της Πέμπτης (26/2) στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα των τεχνολογικών γιγάντων Nvidia και Salesforce.

Λίγη ώρα μετά το άνοιγμα, ο Dow Jones Industrial Average καταγράφει άνοδο 0,59% στις 49.771,94 μονάδες. Αντίθετα, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,16% στις 6.932,54 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κινείται χαμηλότερα κατά 0,50% στις 23.035,73 μονάδες.

Παρότι η Nvidia ανακοίνωσε αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προβλέψεις σε κέρδη και έσοδα, η μετοχή της σημειώνει οριακή άνοδο 0,5%, καθώς τα ισχυρά μεγέθη δεν αρκούν για να αναζωπυρώσουν το ράλι των τεχνολογικών τίτλων. Την ίδια ώρα, οι αγορές τηρούν στάση αναμονής ενόψει των επαφών μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στη Γενεύη σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, με στόχο να αποφευχθεί νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Το κλίμα επιβαρύνουν και οι αδύναμες προβλέψεις της Salesforce για τα έσοδα του οικονομικού έτους 2027, με τη μετοχή να υποχωρεί άνω του 1%. Η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ εκείνων που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από τους φόβους για τις ανατροπές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, σε έναν κλάδο που φέτος δέχεται ισχυρές πιέσεις, με τον δείκτη software και υπηρεσιών του S&P 500 να εμφανίζει απώλειες περίπου 21%. Οι ανησυχίες εντείνονται για το κατά πόσο η ραγδαία πρόοδος στα προϊόντα AI θα πλήξει τις παραδοσιακές εταιρείες λογισμικού, επηρεάζοντας παράλληλα κλάδους όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το real estate και οι μεταφορές.

Η επιφυλακτικότητα αυτή έρχεται μετά από μια θετική συνεδρίαση την Τετάρτη, όταν ο S&P 500 και ο Nasdaq ενισχύθηκαν κατά 0,8% και 1,3% αντίστοιχα, αγγίζοντας υψηλά δύο εβδομάδων. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, οι μετοχές των λεγόμενων «Magnificent Seven» κινήθηκαν ανοδικά, με τη Microsoft να σημειώνει κέρδη 3%. Ωστόσο, ο Φεβρουάριος εξελίσσεται σε μήνα αυξημένης μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές προβληματίζονται για το αν οι τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα αναμενόμενα.

Στο πεδίο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας διαμορφώθηκαν στις 212.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 21 Φεβρουαρίου, παραμένοντας χαμηλότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών. Παρά τη μικρή αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι επιχειρήσεις αποφεύγουν μαζικές απολύσεις, παρότι οι ρυθμοί προσλήψεων έχουν επιβραδυνθεί.

Σε επίπεδο μετοχών, η Trade Desk καταγράφει πτώση 15,3% εξαιτίας ασθενών εκτιμήσεων, ενώ η C3.ai υποχωρεί κατά 24,5% μετά την ανακοίνωση για μείωση του 26% του παγκόσμιου προσωπικού της. Αντίθετα, η J.M. Smucker ενισχύεται κατά 7,1% αφού ξεπέρασε τις προβλέψεις κερδοφορίας και κατέληξε σε συμφωνία με την Elliott Investment Management, ενώ η Celsius Holdings σημειώνει άνοδο 12,4% χάρη στα ισχυρά έσοδά της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό
Ειδήσεις

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

Wall Street: Αρνητικό άνοιγμα με φόντο την ανησυχία για τον πληθωρισμό
Χρηματιστήρια

Wall Street: Αρνητικό άνοιγμα με φόντο την ανησυχία για τον πληθωρισμό

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Σε υψηλό 16 μηνών οι προσλήψεις τον Μάιο με 122.000 νέες θέσεις εργασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:37

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 19:26

ΔΕΗ: Στο 17,17% το ποσοστό της CVC μετά την ΑΜΚ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με το βλέμμα στους νέους δασμούς Τραμπ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:21

Παππάς (Star Bulk Carriers): Οι κεφαλαιαγορές εργαλείο ανάπτυξης για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:18

Αγγελικούση: Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:12

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:57

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

Πολιτική
03/06/2026 - 18:49

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο - Να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:28

Παιανία: Εννέα συλλήψεις για επίθεση με ρόπαλο και ληστεία σε πάρκο

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 18:16

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens

Εργασιακά
03/06/2026 - 18:10

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Ποιους αφορά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/06/2026 - 18:06

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολιτική
03/06/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Σημαντική η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Διόρθωση ενόψει της καταβολής μερισμάτων των τραπεζών

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:35

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:31

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 17:20

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται συσκευασία με έτοιμη σαλάτα Μπάρμπα Στάθης - Τι εντοπίστηκε

Πολιτική
03/06/2026 - 17:19

Φαραντούρης: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για την έκθεση του ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:13

Δικαστικές κρίσεις διαδοχής σε Άρειο Πάγο και ΣτΕ – Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών

Περιβάλλον
03/06/2026 - 17:04

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:03

Ινδία: Εξετάζονται φοροελαφρύνσεις για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ομολόγων

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 17:02

HelleniQ Energy: Αναδιάρθρωση του ΔΣ μετά από δύο παραιτήσεις

Αυτοδιοίκηση
03/06/2026 - 16:54

Το Job Center του Δήμου Αθηναίων φέρνει τη συμπερίληψη στην εργασία

Εργασιακά
03/06/2026 - 16:53

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για το πρόγραμμα ενίσχυσης της νέας επιχειρηματικότητας

Πολιτική
03/06/2026 - 16:48

Ανδρουλάκης από Ποσειδώνια: Ισχυρή ναυτιλία σημαίνει ισχυρή παρουσία της χώρας μας σε παγκόσμιο επίπεδο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ