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Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με φόντο τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
19:13 - 13 Μαρ 2026

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με φόντο τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με πτώση την Παρασκευή (13/3), καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της στην οικονομική ανάπτυξη.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε προσωρινά με απώλειες 0,5%, με τις περισσότερες βασικές περιφερειακές αγορές σε αρνητικό έδαφος, ενώ οι επιμέρους κλάδοι παρουσίασαν μικτές επιδόσεις.

Κύριοι δείκτες ευρωπαϊκών αγορών

  • CAC 40: 7.911,53 μονάδες, -0,91%
  • FTSE MIB: 44.316,92 μονάδες, -0,31%
  • FTSE 100: 10.261,15 μονάδες, -0,43%
  • DAX: 23.436,29 μονάδες, -0,65%
  • IBEX 35: 17.059,30 μονάδες, -0,47%
  • Stoxx Europe 600: 595,73 μονάδες, -0,52%

Οι τομείς της ενέργειας και φυσικού αερίου, των ασφαλειών και των κοινών υπηρεσιών οδήγησαν τις κερδοφόρες μετοχές, ενώ οι βιομηχανίες και οι εξορυκτικές εταιρείες υστέρησαν σε σχέση με τον γενικό δείκτη.

Την ίδια στιγμή, η στερλίνα υποχώρησε έναντι του δολαρίου και του ευρώ, μετά από προκαταρκτικά στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε στάσιμη τον Ιανουάριο.

Η στερλίνα διαπραγματευόταν 0,8% χαμηλότερα στα 1,323 δολάρια, ενώ το ευρώ επίσης υποχώρησε έναντι του δολαρίου κατά 0,6% στα 1,144 δολάρια.

Η μετοχή της Deutsche Bank υποχώρησε 0,9% μετά την αποκάλυψη της τράπεζας την Πέμπτη για έκθεση 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης. Οι μετοχές της Deutsche αντιστάθηκαν στη γενικότερη πτωτική τάση του τραπεζικού τομέα, ο οποίος προσπαθεί να μετριάσει τις επιπτώσεις από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης τραπεζών Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 1,12%.

Την ίδια στιγμή, οι μετοχές της BE Semiconductor ενισχύθηκαν κατά 6,6% λόγω φημών για ενδιαφέρον εξαγοράς, οι οποίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα.

Οι τιμές της ενέργειας παραμένουν στο επίκεντρο μετά από μια ασταθή εβδομάδα στις διεθνείς αγορές. Σήμερα, οι ΗΠΑ εξέδωσαν προσωρινή 30ήμερη εξαίρεση για το ρωσικό πετρέλαιο από τις κυρώσεις για διαμετακόμιση στη θάλασσα, σε μια προσπάθεια να μετριάσουν τις ανησυχίες για την αυξανόμενη έλλειψη προσφοράς και τις ραγδαίες αυξήσεις των τιμών.

Στα εμπορεύματα, η τιμή του Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια, παρά την ανακοίνωση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας την Τετάρτη για έκτακτη απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα αποθέματά της. Ο διεθνής δείκτης αυξήθηκε κατά 1% στα 101,54 δολάρια.

Το West Texas Intermediate αυξήθηκε επίσης κατά 1,1% στα 96,82 δολάρια, καθώς το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει 172 εκατομμύρια βαρέλια από τα Στρατηγικά Πετρελαϊκά Αποθέματά του.

Μετά από σειρά επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή αυτή την εβδομάδα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε ότι οι συνοδείες πλοίων μέσω του ζωτικού Στενού του Ορμούζ θα ξεκινήσουν «το συντομότερο δυνατό με στρατιωτικά μέσα». Ο Chris Wright, υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, σημείωσε ότι οι συνοδείες θα γίνουν «σχετικά σύντομα», αλλά «δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τώρα».

Ωστόσο, ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι η χώρα θα συνεχίσει να μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα, η οποία έχει ουσιαστικά διακοπεί από την έναρξη των εχθροπραξιών, προκαλώντας τη ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

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