Το σοκ στο πετρέλαιο λόγω πολέμου με το Ιράν ξυπνά μνήμες της δεκαετίας του ’70

Οι ανησυχίες για ένα σενάριο στασιμοπληθωρισμού τύπου δεκαετίας του 1970 εντείνονται, καθώς ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ με το Ιράν έχει προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Ο στασιμοπληθωρισμός — συνδυασμός υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξης — θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον για τις αγορές μετοχών και ομολόγων.

Σύμφωνα με το CNBC, ένα ιστορικό παράδειγμα είναι το S&P 500, το οποίο το 1973 κατέρρευσε πάνω από 40% όταν η ύφεση συνέπεσε με την πετρελαϊκή κρίση του OPEC. Η περίοδος εκείνη οδήγησε σε μια “χαμένη δεκαετία” για τις αποδόσεις των μεγάλων αμερικανικών μετοχών.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές επισημαίνουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της δεκαετίας του 1970 και της σημερινής κατάστασης.

Γιατί δεν αντιδρά όπως παλιά ο χρυσός

Στη δεκαετία του ’70, η άνοδος των τιμών πετρελαίου συνοδεύτηκε από έντονη άνοδο του χρυσού. Αυτή τη φορά όμως, ο χρυσός δεν έχει παρουσιάσει εντυπωσιακά κέρδη. Ένας βασικός λόγος είναι η ενίσχυση του δολαρίου.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, όταν το δολάριο ΗΠΑ ενισχύεται, συνήθως πιέζει την τιμή του χρυσού. Επιπλέον, οι ΗΠΑ σήμερα είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο και σημαντικός εξαγωγέας, κάτι που μειώνει την ευαλωτότητα της οικονομίας τους σε ενεργειακές κρίσεις της Μέσης Ανατολής.

Πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε πρόσφατα τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate κινείται κοντά στα 94 δολάρια. Αν και οι τιμές είναι υψηλές, παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα που καταγράφηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, όταν το πετρέλαιο είχε ξεπεράσει τα 120 δολάρια.

Οι μικρές εταιρείες και τα μαθήματα του παρελθόντος

Στη δεκαετία του 1970, οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσαν εντυπωσιακές αποδόσεις. Μεταξύ 1975 και 1977 αποτέλεσαν την καλύτερη κατηγορία επενδύσεων για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Ωστόσο, αυτό συνέβη μετά από μια πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή πτώση. Σύμφωνα με αναλυτές, για να επαναληφθεί παρόμοια υπεραπόδοση σήμερα θα έπρεπε πρώτα να προηγηθεί μια σημαντική χρηματιστηριακή κρίση — κάτι που προς το παρόν δεν έχει συμβεί.

Πιθανή μετατόπιση προς “ σκληρά” περιουσιακά στοιχεία

Ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν ότι μπορεί να ξεκινά μια ευρύτερη μετατόπιση από τα χρηματοοικονομικά assets προς τα φυσικά ή “σκληρά” περιουσιακά στοιχεία. Κλάδοι όπως:

- ενέργεια

- χαλκός

- χάλυβας

- κρίσιμα μέταλλα

θα μπορούσαν να ωφεληθούν περισσότερο από αυτή τη μεταβολή, ιδιαίτερα αν οι επενδυτές απομακρυνθούν από τις μεγάλες τεχνολογικές μετοχές.

Δεν είμαστε ακόμη στη δεκαετία του ’ 70

Παρά τους φόβους, οι οικονομολόγοι τονίζουν ότι οι βασικές συνθήκες της δεκαετίας του 1970 — επίμονα υψηλός πληθωρισμός, στασιμότητα ανάπτυξης και αποτυχημένη οικονομική πολιτική — δεν υπάρχουν ακόμα σήμερα.

Ωστόσο, πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να ξεκινά μια σημαντική αλλαγή στο οικονομικό καθεστώς, που ίσως οδηγήσει σε νέα ισορροπία μεταξύ των χρηματοοικονομικών αγορών και της πραγματικής οικονομίας.