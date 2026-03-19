Τράπεζα της Αγγλίας: Αμετάβλητα τα επιτόκια – «Καμπανάκι» για ενεργειακό σοκ λόγω πολέμου

Η Τράπεζα της Αγγλίας αποφάσισε να διατηρήσει το κόστος δανεισμού αμετάβλητο στο 3,75%, υπογραμμίζοντας ότι το σοκ από την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν αποτελεί σημαντική απειλή για τη σταθερότητα των τιμών.

Ο διοικητής της BoE, Άντριου Μπέιλι, επισήμανε ότι η νομισματική πολιτική έχει περιορισμένες δυνατότητες παρέμβασης σε γεωπολιτικά σοκ προσφοράς, τονίζοντας πως η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού εξαρτάται άμεσα από την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα, η κεντρική τράπεζα παραμένει σε επιφυλακή για πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο δράσης, εάν οι πιέσεις συνεχιστούν.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) αποφάσισε ομόφωνα να κρατήσει το βασικό επιτόκιο σταθερό, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει σε εκρηκτική άνοδο των διεθνών τιμών ενέργειας και εμπορευμάτων, απειλώντας να αντιστρέψει την πρόσφατη πτωτική πορεία του πληθωρισμού στη χώρα.

Η Τράπεζα σημειώνει ότι οι διεθνείς εντάσεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος καυσίμων και κοινής ωφέλειας για τα νοικοκυριά, ενώ δημιουργούν έμμεσες πιέσεις μέσω των αυξημένων λειτουργικών εξόδων των επιχειρήσεων. Αν και οι δείκτες πληθωρισμού (CPI) και οι μισθοί κινούνταν πρόσφατα σε καθοδική τροχιά, η MPC προειδοποιεί για βραχυπρόθεσμη αύξηση του πληθωρισμού λόγω του νέου σοκ στην παγκόσμια αγορά.

Η BoE ξεκαθαρίζει ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας, αλλά παραμένει επικεντρωμένη στην επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή πιθανές δευτερογενείς συνέπειες στον καθορισμό μισθών και τιμών, οι οποίες επιδεινώνονται όσο παραμένει υψηλό το κόστος ενέργειας.

Ο Άντριου Μπέιλι τόνισε ότι οι μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές οφείλονται στην αβεβαιότητα για τη διάρκεια των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να αναστρέψει το σοκ προσφοράς. Η επίλυση εξαρτάται από δράσεις στην πηγή του προβλήματος, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ο διοικητής επισήμανε τους κινδύνους που προκύπτουν από παρατεταμένη διακοπή στον εφοδιασμό πετρελαίου, φυσικού αερίου και βασικών υλικών όπως τα λιπάσματα, ενώ τόνισε ότι τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις είναι πλέον πιο ευάλωτα σε νέα πληθωριστικά σοκ λόγω της πρόσφατης εμπειρίας με την ακρίβεια. «Η διατήρηση των επιτοκίων στο 3,75% είναι η κατάλληλη στρατηγική αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις με ιδιαίτερη προσοχή και είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε αν χρειαστεί», κατέληξε.