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Wall: Προς θετικό κλείσιμο εβδομάδας - Αντέχουν οι αγορές παρά την εύθραυστη εκεχειρία
Χρηματιστήρια
17:04 - 10 Απρ 2026

Wall: Προς θετικό κλείσιμο εβδομάδας - Αντέχουν οι αγορές παρά την εύθραυστη εκεχειρία

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 σημειώνει οριακή άνοδο την Μεγάλη Παρασκευή 10/4, με τον δείκτη να οδεύει προς μια ισχυρή εβδομαδιαία επίδοση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την εύθραυστη εκεχειρία των δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύτερος δείκτης ενισχύεται κατά 0,09% στις 6.831,54 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite καταγράφει 0,54% στις 22.946,658 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχωρεί κατά 0,38% στις 48.000,40 μονάδες.

Οι βασικοί δείκτες κατευθύνονται προς σημαντικά εβδομαδιαία κέρδη. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί περίπου κατά 4%, καταγράφοντας την καλύτερη εβδομάδα του από τον Μάιο. Ο Dow σημειώνει άνοδο άνω του 3% μέχρι στιγμής, ενώ ο Nasdaq οδεύει προς κέρδη σχεδόν 5%.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Πέμπτη ότι το Ιράν δεν θα πρέπει να επιβάλει τέλη στα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Καλύτερα να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, να σταματήσουν αμέσως!».

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το άνοιγμα των Στενών συνεχίζει να επηρεάζει την αγορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (West Texas Intermediate) διαπραγματεύονταν πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές benchmark Brent βρισκόταν πάνω από τα 96 δολάρια.

Οι μετοχές ενισχύθηκαν και στην προηγούμενη συνεδρίαση, επεκτείνοντας τα εβδομαδιαία τους κέρδη, μετά την απόφαση του Τραμπ να «παγώσει» τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά, ενώ ο S&P 500 σημείωσε άνοδο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό».

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, χαρακτήρισε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο ως παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το Ισραήλ δέχεται επίσης πιέσεις από άλλες χώρες για τις ενέργειές του στον Λίβανο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «λανθασμένες» τις επιθέσεις αυτές, δηλώνοντας παράλληλα ότι έχει «αγανακτήσει» με τις διακυμάνσεις στους λογαριασμούς ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των ενεργειών του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Stephen Parker, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων στην J.P. Morgan Private Bank, εκτιμά ότι το ανοδικό ράλι μπορεί να έχει συνέχεια.

«Η πτώση που είδαμε στις αγορές μετοχών, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, δεν φαίνεται τόσο μεγάλη σε σχέση με το σοκ στις τιμές ενέργειας, κάτι που αντανακλά την εκτίμηση ότι οι τιμές της ενέργειας θα υποχωρήσουν», δήλωσε στο CNBC.

«Το βασικό μας σενάριο είναι ότι οι τιμές ενέργειας θα κινηθούν σταδιακά χαμηλότερα μέσα στους επόμενους τρεις έως έξι μήνες», πρόσθεσε. «Θα υπάρξει μικρή επιβράδυνση της ανάπτυξης και ελαφρά αύξηση του πληθωρισμού, αλλά συνολικά το περιβάλλον παραμένει θετικό για τις μετοχές, ιδιαίτερα ενόψει της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων».

Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) του Μαρτίου έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει συγκρατημένος όταν εξαιρούνται οι τιμές ενέργειας. Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε μόλις κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια, κάτω από τις εκτιμήσεις. Ωστόσο, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων και ενέργειας, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,9% για τον μήνα και 3,3% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας αύξηση 10,9% στο κόστος ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

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