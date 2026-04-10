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Wall: Μικτή εικόνα στην σημερινή συνεδρίαση, ωστόσο διατηρήθηκε το θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο
Χρηματιστήρια
22:15 - 10 Απρ 2026

Wall: Μικτή εικόνα στην σημερινή συνεδρίαση, ωστόσο διατηρήθηκε το θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο

Reporter.gr Newsroom
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Ο S&P 500 σημείωσε οριακή πτώση την Μεγάλη Παρασκευή 10/4, ωστόσο οι τρεις κυριότεροι δείκτες παραμένουν σε τροχιά ισχυρών εβδομαδιαίων κερδών, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης της αγοράς υποχώρησε κατά 0,11%, ενώ ο Nasdaq Composite κινήθηκε ανοδικά κατά 0,35%, ενισχυμένος από τα κέρδη σε βασικές μετοχές ημιαγωγών, όπως η Nvidia και η Broadcom. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 0,56%.

Παρά τη μικρή ημερήσια πτώση, οι βασικοί δείκτες καταγράφουν ισχυρή εβδομαδιαία άνοδο: πάνω από 3% για τον S&P 500, που οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα του από τον Νοέμβριο, ενώ ο Nasdaq αναμένεται να ενισχυθεί άνω του 4%, επίσης στην καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση των τελευταίων μηνών. Ο Dow έχει κερδίσει περίπου 3% σε εβδομαδιαία βάση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι προβαίνει σε «βραχυπρόθεσμο εκβιασμό του κόσμου μέσω των διεθνών θαλάσσιων οδών», σημειώνοντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι η ηγεσία της χώρας «δεν φαίνεται να καταλαβαίνει ότι δεν έχει χαρτιά» και πως «ο μόνος λόγος που είναι ζωντανοί σήμερα είναι για να διαπραγματευτούν».

Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν μία ημέρα μετά την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου ότι το Ιράν δεν πρέπει να επιβάλλει τέλη σε πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι «πρέπει να σταματήσει άμεσα κάθε τέτοια πρακτική».

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσίασαν διακυμάνσεις, καθώς οι ανησυχίες για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παρέμειναν στο επίκεντρο. Το αργό τύπου West Texas Intermediate κινήθηκε πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώθηκε πάνω από τα 94 δολάρια.

Ο πληθωρισμός βρέθηκε στο επίκεντρο των αγορών αυτή την εβδομάδα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν νέα στοιχεία εν μέσω ανησυχιών ότι η άνοδος των τιμών ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα επηρεάσει ευρύτερα την αμερικανική οικονομία.

Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή του Μαρτίου έδειξαν άνοδο 0,9% σε μηνιαία βάση και 3,3% σε ετήσια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με σημαντική συμβολή από την αύξηση 10,9% στο ενεργειακό κόστος. Ωστόσο, εξαιρουμένης της ενέργειας, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε μόλις 0,2% μηνιαίως και 2,6% ετησίως, χαμηλότερα από τις προβλέψεις.

Σύμφωνα με έρευνα του University of Michigan, οι καταναλωτές αναμένουν πλέον ότι ο πληθωρισμός θα φτάσει το 4,8% μέσα στον επόμενο χρόνο, αυξημένος κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με τον Μάρτιο.

Ο Tim Holland, επικεφαλής επενδύσεων της Orion, εκτιμά ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα επιχειρήσει να αγνοήσει τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των δεδομένων, εφόσον υπάρξει διπλωματική αποκλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Προειδοποίησε πάντως ότι, αν η τιμή του αργού παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι μέχρι το καλοκαίρι, οι αγορές μπορεί να αντιμετωπίσουν ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις, επιβαρύνοντας το καταναλωτικό κλίμα και δυσκολεύοντας τις αποφάσεις της Fed.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/04/2026 - 23:07
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