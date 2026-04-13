Σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών - Τραμπ: Όποιος πλησιάζει, θα εξοντώνεται

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) ότι ξεκίνησαν να εμποδίζουν πλοία από το να εισέρχονται ή να εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια στα Στενά του Ορμούζ, επιχειρώντας να εντείνουν την πίεση προς το Ιράν ώστε να ανοίξουν ξανά την κρίσιμη αυτή ενεργειακή δίοδο, μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το CNBC, καθώς έληγε η προθεσμία για την έναρξη του αποκλεισμού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τις ιρανικές λέμβους να μην πλησιάζουν τις αμερικανικές δυνάμεις που επιβάλλουν τον αποκλεισμό.

«Αν οποιοδήποτε από αυτά τα σκάφη πλησιάσει έστω και λίγο τον ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ μας, θα ΕΞΟΝΤΩΝΟΝΤΑΙ άμεσα, χρησιμοποιώντας το ίδιο σύστημα εξουδετέρωσης που χρησιμοποιούμε κατά των διακινητών ναρκωτικών στη θάλασσα. Είναι γρήγορο και βίαιο», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε στο CNBC ότι ο αποκλεισμός έχει τεθεί σε ισχύ. Περίπου 15 πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βρίσκονται στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει το σχέδιο αποκλεισμού την Κυριακή του Πάσχα (12/4) σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατηγορώντας το Ιράν ότι αρνείται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες και κατηγορώντας την Τεχεράνη για «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΚΒΙΑΣΜΟ» μέσω του ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά.

Να σημειωθεί ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ αφορά «κάθε πλοίο που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ», σύμφωνα με τον Τραμπ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) διευκρίνισε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν θα παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα για πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ προς ή από μη ιρανικά λιμάνια».

«Ο αποκλεισμός θα εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις σε πλοία όλων των εθνών που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιρανικών λιμανιών στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν», διευκρίνισε η CENTCOM.

Επισημαίνεται ότι ενόψει του αποκλεισμού, οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν, ενώ οι τιμές του πετρελαίου πήραν και πάλι την ανιούσα.οι τιμές του πετρελαίου πήραν και πάλι την ανιούσα.οι τιμές του πετρελαίου πήραν και πάλι την ανιούσα.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης στην ανάρτησή του ότι και άλλες χώρες θα «συμμετάσχουν» στον αποκλεισμό. Ωστόσο, ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία και η Γαλλία, έχουν ήδη αρνηθεί να συμμετάσχουν.

Ιρανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν με προκλητικό τόνο, προειδοποιώντας ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ θα οδηγήσει σε περαιτέρω άνοδο των παγκόσμιων τιμών ενέργειας.

«Απολαύστε τις τρέχουσες τιμές αντλίας. Με τον λεγόμενο “αποκλεισμό”, σύντομα θα νοσταλγείτε τη βενζίνη των 4-5 δολαρίων», έγραψε στο X ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

Επισημαίνεται ότι η εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, αν και δεν έχει επισήμως καταργηθεί, έχει ήδη υπονομευθεί σοβαρά, καθώς και οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίασή της.

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία είχε διαμεσολαβηθεί την περασμένη εβδομάδα, μετά από τελεσίγραφο του Τραμπ ότι «ολόκληρος ο πολιτισμός του Ιράν θα καταστραφεί» αν δεν επιτυγχανόταν συμφωνία έως το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης.

Αμερικανοί διαπραγματευτές, μεταξύ των οποίων και ο αντιπρόεδρος JD Vance, μετέβησαν στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες το Σαββατοκύριακο με το Ιράν, γεγονός που είχε δημιουργήσει ελπίδες για επικείμενη συμφωνία τερματισμού του πολέμου.

Ωστόσο, ο Βανς δήλωσε νωρίς την Κυριακή του Πάσχα ότι η αμερικανική αποστολή θα επιστρέψει χωρίς συμφωνία. Μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων, το Ιράν εξακολουθούσε να αρνείται να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ή δεν θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Βανς.