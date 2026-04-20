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Στασινός (ΤΕΕ): Σώθηκε της πικροδάφνης ο ανθός από το μαζικό ξερίζωμα στις πόλεις μας
Ειδήσεις
16:22 - 20 Απρ 2026

Στασινός (ΤΕΕ): Σώθηκε της πικροδάφνης ο ανθός από το μαζικό ξερίζωμα στις πόλεις μας

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της δημόσιας τοποθέτησης του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού στις 18 Μαρτίου σχετικά με την ανάγκη διεπιστημονικής και πολυπαραγοντικής προσέγγισης στα ζητήματα αστικής φύτευσης, με αφορμή πιθανή μαζική αντικατάσταση των φυτών πικροδάφνης από το αστικό περιβάλλον και ιδιαίτερα από σχολικές εκτάσεις – κτίρια, παιδικές χαρές κλπ, κατόπιν «εγκυκλίου» υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας μετά από σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας), το ΤΕΕ χαιρετίζει τη νέα, επίσημη αυτή τη φορά, ανακοίνωση του ΕΟΔΥ, όπου η μαζική απομάκρυνση – εκρίζωση των φυτών πικροδάφνης από το αστικό περιβάλλον δεν περιλαμβάνεται πλέον στα προτεινόμενα μέτρα προστασίας από πιθανές επιπτώσεις από κακή χρήση – έκθεση στο εν λόγω φυτό.

Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δηλώνει ότι θα συνεχίσει με συνέπεια να υπηρετεί τον θεσμικό του ρόλο ως επίσημου τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας και να ενημερώνει την κοινή γνώμη για σύνθετα τεχνικά ζητήματα.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Χαίρομαι πολύ που θα συνεχίσουμε να ζούμε με της πικροδάφνης τον ανθό δίπλα μας. Το ΤΕΕ και άλλοι επιστημονικοί φορείς τεκμηριώσαμε δημοσίως τους λόγους που μια πιθανή πρωτοβουλία μαζικής εκρίζωσης και αντικατάστασης του φυτού ήταν ανορθολογική, λανθασμένη, νομικά προβληματική και αντιεπιστημονική. Είναι δουλειά της διοίκησης να μην προχωρήσει καμία τέτοια εξέλιξη στις πόλεις μας και να εφαρμοστούν σωστά οι συστάσεις του ΕΟΔΥ. Τα Υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών πρέπει να διασφαλίσουν ότι όλοι οι αποδέκτες της προηγούμενης δήθεν «εγκυκλίου» - «σύστασης» θα ενημερωθούν για τη νέα επίσημη θέση του ΕΟΔΥ, που δεν προτείνει πλέον την αντικατάσταση της πικροδάφνης στα αστικά περιβάλλοντα αλλά προκρίνει άλλα μέτρα αντιμετώπισης της γνωστής από την αρχαιότητα διακινδύνευσης. Χαιρετίζω τη γενναιότητα της επιστημονικής προσέγγισης του ΕΟΔΥ που αναγνωρίζει τα προβλήματα που έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστούν.

Όπως τονίσαμε εξαρχής, η επιλογή του τρόπου και των ειδών φύτευσης στο αστικό περιβάλλον είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να επαφίεται σε μια μονοδιάστατη εγκύκλιο της διοίκησης. Η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική κρίση, η βιοποικιλότητα στις πόλεις και η ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις πόλεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αστικό πράσινο. Κάθε συντονισμένη αλλαγή οφείλει να έχει διεπιστημονική προσέγγιση και πολυπαραγοντική ανάλυση. Η ορθολογική προσέγγιση για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων είναι η διεπιστημονική προσέγγιση ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εξοικείωσης για να ζει ο σύγχρονος άνθρωπος ασφαλώς στις συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, όπως συμβαίνει επί αιώνες. Το ΤΕΕ επισημαίνει εκ νέου, για να προλάβει κάθε σχετικό «ατύχημα» στο μέλλον, ότι κάθε αστική φύτευση αποτελεί λύση βασισμένη στη φύση (nature-based solution) και συμβάλλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού ιστού. Είναι απαραίτητη διότι μπορεί να συνεισφέρει ταυτόχρονα σε περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς, υγειονομικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους, υπό την προϋπόθεση ορθού σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης. Επομένως αποτελεί και στοιχείο του δημοσίου συμφέροντος. Το ΤΕΕ θα συνεχίσει να υπηρετεί με συνέπεια ένα πιο πράσινο μέλλον με έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη και επαναλαμβάνει με έμφαση ότι το αστικό πράσινο είναι όρος επιβίωσης και ποιότητας ζωής.»

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