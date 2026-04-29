Κλιμακώνεται η άνοδος στο πετρέλαιο εν μέσω φόβων για παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν 

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται σήμερα (29/4) για τρίτη σερί συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα, με το Brent να φτάνει σε υψηλό ενός μήνα, μετά από δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ θα παρατείνουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, κάτι που ενδέχεται να παρατείνει και τις διαταραχές στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Τραμπ σκοπεύει να συνεχίσει να πιέζει την ιρανική οικονομία και τις εξαγωγές πετρελαίου, εμποδίζοντας τη ναυσιπλοΐα προς και από τα λιμάνια της χώρας. Παρά την εκεχειρία στον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η σύγκρουση παραμένει σε αδιέξοδο, καθώς και οι δύο πλευρές επιδιώκουν μια επίσημη λήξη των εχθροπραξιών.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent για τον Ιούνιο αυξάνονται αυτή την ώρα κατά 2,81% στα 107,35 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο για όγδοη συνεχόμενη ημέρα και το υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Μαρτίου. Να σημειωθεί εδώ ότι το συμβόλαιο Ιουνίου λήγει την Πέμπτη (30/4), ενώ το πιο ενεργό συμβόλαιο Ιουλίου διαμορφώθηκε στα 107,43 δολάρια, αυξημένο κατά 2,9%.

Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) για τον Ιούνιο ενισχύονται 3,39% στα 103,32 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τις 13 Απριλίου. Το συμβόλαιο έχει καταγράψει άνοδο σε επτά από τις τελευταίες οκτώ συνεδριάσεις.

«Η πρόσφατη άνοδος των τιμών του πετρελαίου οφείλεται στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ. Αν ο Τραμπ είναι έτοιμος να τον παρατείνει, οι διαταραχές στην προσφορά θα επιδεινωθούν και θα συνεχίσουν να ωθούν τις τιμές υψηλότερα», δήλωσε ο αναλυτής Yang An της Haitong Futures.

Η Abu Dhabi National Oil Company ενημέρωσε ορισμένους πελάτες ότι θα μπορούσαν να παραλάβουν δύο ποικιλίες αργού πετρελαίου εκτός του Περσικού Κόλπου τον επόμενο μήνα, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση του θέματος και σχετική ανακοίνωση που εξέτασε το Reuters.

Επισημαίνεται επίσης ότι οι επενδυτές αξιολογούν τις συνέπειες της αιφνιδιαστικής απόφασης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να αποχωρήσουν από τον OPEC. Οι αναλυτές ωστόσο δεν αναμένουν σημαντικές άμεσες επιπτώσεις στην αγορά από την κίνηση αυτή.

«Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC+ επισημοποιεί την εξασθένηση της συνοχής του οργανισμού, αλλά ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος είναι περιορισμένος», αναφέρεται σε σημείωμα της ANZ Research.

«Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει μακροχρόνιες εντάσεις σχετικά με τις ποσοστώσεις, όμως οι τιμές επηρεάζονται περισσότερο από γεωπολιτικούς παράγοντες, τα αποθέματα και την εφοδιαστική αλυσίδα παρά από θεσμικές αλλαγές».

Σύμφωνα με αναλυτές της ING, απαιτείται λύση στην περιοχή του Κόλπου που θα επιτρέψει την ανεμπόδιστη ροή ενέργειας μέσω των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή η αύξηση της παραγωγής των ΗΑΕ. Σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η απόφαση των ΗΑΕ συνεπάγεται μεγαλύτερη προσφορά στην αγορά.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν τα στοιχεία της U.S. Energy Information Administration για τα αποθέματα. Το American Petroleum Institute ανέφερε την Τρίτη ότι τα εγχώρια αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.

Ανοδική η πορεία του φυσικού αερίου - Συνεχίζεται η διόρθωση στα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου συνεχίζουν επίσης την ανοδική τους πορεία την Τετάρτη σημειώνοντας αύξηση 2,95% στα 44,88 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, στα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί εκ νέου κατά 0,58% στα 4,581.79 δολάρια η ουγγιά, ενώ αντίστοιχες απώλειες καταγράφει και το ασήμι κατά 0,57% στα 72,80 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,32% στα 5.9935 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς ενισχυμένο έναντι του ευρώ κατά 0,09% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1702 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχη άνοδο εμφανίζει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,07% με την ισοτιμία στα 1,3510 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8663 λίρα ανά ευρώ.