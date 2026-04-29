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Γερμανία: Σταθερό προβάδισμα του AfD σε δύο νέες δημοσκοπήσεις
Ειδήσεις
16:15 - 29 Απρ 2026

Γερμανία: Σταθερό προβάδισμα του AfD σε δύο νέες δημοσκοπήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εμφανίζει πλέον σταθερό δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), σύμφωνα με δύο νέες έρευνες κοινής γνώμης.

Πιο αναλυτικά, στη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL και n-tv, η AfD καταγράφει ποσοστό 27% (+1 μονάδα), αφήνοντας τη Χριστιανική Ένωση στο 22% (-2 μονάδες), το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει στη συγκεκριμένη μέτρηση από το Δεκέμβριο του 2021.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι Πράσινοι με 15%, ενώ στην τέταρτη ισοψηφούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας (SPD) και η Αριστερά (Die Linke).

Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και από τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου INSA για την εφημερίδα BILD, όπου η AfD προηγείται με 28%, έναντι 23,5% για τη CDU/CSU. Σε αυτή τη μέτρηση, το SPD κατατάσσεται τρίτο με 14%, ακολουθούν οι Πράσινοι με 12,5% και η Αριστερά με 11%.

Η AfD καταγράφει επίσης ιστορική πρωτιά σε ερώτημα αξιολόγησης κυβερνητικής ικανότητας, καθώς για πρώτη φορά προηγείται στο ποιο κόμμα θεωρείται ικανότερο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, το 14% των ερωτηθέντων την επιλέγει, έναντι 13% που επιλέγει τη Χριστιανική Ένωση. Ωστόσο, η πλειοψηφία (52%) εκτιμά ότι κανένα κόμμα δε διαθέτει επαρκείς δυνατότητες.

Την ίδια ώρα, η δημοτικότητα του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς εμφανίζεται ιδιαίτερα χαμηλή, περίπου ένα χρόνο μετά τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Στη σχετική κατάταξη βρίσκεται στην τελευταία θέση (20ή), ενώ την υψηλότερη δημοτικότητα διατηρεί ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, με δεύτερο τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό της Βάδης-Βυρτεμβέργης Τζεμ Έζντεμιρ.

Στη δημοσκόπηση της Forsa, μόλις το 15% δηλώνει ικανοποιημένο από την απόδοση του καγκελάριου, ενώ το 83% εκφράζει δυσαρέσκεια.

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