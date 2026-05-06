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Ιστορικό ράλι στο Χρηματιστήριο Νότιας Κορέας: «Άλμα» 75% από τις αρχές του έτους
Χρηματιστήρια
13:59 - 06 Μάι 2026

Ιστορικό ράλι στο Χρηματιστήριο Νότιας Κορέας: «Άλμα» 75% από τις αρχές του έτους

Reporter.gr Newsroom
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Η εκρηκτική ανοδική πορεία των νοτιοκορεατικών μετοχών συνεχίζεται, με την αγορά να πλησιάζει ήδη — μέσα στον Μάιο — τα επίπεδα ετήσιων κερδών της προηγούμενης χρονιάς, όπως μεταδίδει το Bloomberg.  

Ο δείκτης KOSPI ενισχύθηκε κατά 6,5% στη σημερινή συνεδρίαση (6/5), καταγράφοντας συνολική άνοδο περίπου 75% από την αρχή του 2026.

Παράλληλα, οι ξένοι επενδυτές τοποθετήθηκαν μαζικά, αγοράζοντας μετοχές αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων, ποσό που προσεγγίζει αλλά δεν ξεπερνά το ιστορικό ρεκόρ των 2,3 δισ. που είχε σημειωθεί τον περασμένο Οκτώβριο.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην έντονη ζήτηση για λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η οποία έχει ενισχύσει σημαντικά τα κέρδη μεγάλων τεχνολογικών ομίλων της χώρας, όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, που αποτελούν βασικούς παγκόσμιους παραγωγούς ημιαγωγών.

Ωστόσο, μέρος της αγοράς εκφράζει ανησυχίες ότι η έντονα ανοδική αυτή πορεία ενδέχεται να μην είναι βιώσιμη και θα μπορούσε κάποια στιγμή να αντιστραφεί απότομα, προκαλώντας ισχυρές πιέσεις στις εισηγμένες.

Το κλείσιμο του KOSPI στις 7.384,56 μονάδες τον φέρνει πολύ πάνω από τα επίπεδα των 5.000 μονάδων που θεωρούνταν παλαιότερα ιδιαίτερα φιλόδοξα, ενώ πλέον πλησιάζει τον στόχο των 8.000 μονάδων που είχε θέσει η Goldman Sachs για το τέλος του έτους.

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