Ασία: Υποχώρησαν οι αγορές εν μέσω επιφυλάξεων για τη διατήρηση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Οι αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κατέγραψαν πτώση την Παρασκευή (19/6), καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, στην Ιαπωνία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,52% στις 71,423.00 μονάδες, μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε την Πέμπτη, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε απώλειες 1,11%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε 0,16% στις 9,052.42 μονάδες, υποχωρώντας μετά τη χθεσινή υπέρβαση του ορίου των 9.000 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σε αυτό το φόντο, η μετοχή της Samsung Electronics ανέστρεψε τα αρχικά της κέρδη και έκλεισε με απώλειες 3%, ενώ η SK Hynix ενισχύθηκε κατά 1%. Την ίδια ώρα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε σημαντική πτώση της τάξεως του 4,95%.

Στην Αυστραλία τώρα, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,92% στις 8,828.70 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, του Χονγκ Κονγκ και της Ταϊβάν παραμένουν κλειστές λόγω αργίας.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, υπερασπίστηκε την Πέμπτη την προσωρινή συμφωνία που προώθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε οικονομική ελάφρυνση προς την Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τη συμμόρφωση της χώρας με τους όρους της συμφωνίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να δώσουν ούτε ένα σεντ στο Ιράν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βανς. «Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσουν οι Ιρανοί πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους είναι να συμμορφωθούν πλήρως με τους όρους της συμφωνίας».

Από την πλευρά του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτήρισε επίσης τη συμφωνία ως υπό όρους, δηλώνοντας την Πέμπτη ότι ενέκρινε το σχετικό μνημόνιο μόνο αφού έλαβε διαβεβαιώσεις πως θα προστατευθούν τα δικαιώματα του Ιράν και το λεγόμενο «μέτωπο της αντίστασης».