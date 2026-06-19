Λαβρόφ: Απορρίπτει τη συμμετοχή της ΕΕ στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εμφανίστηκε να αποκλείει το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εταίρου σε πιθανές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, σε άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (19/6) τόσο στα ρωσικά όσο και στα αγγλικά, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν επιδιώκουν πραγματικά ένα διάλογο με τη Μόσχα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασικός στόχος των Ευρωπαίων ηγετών είναι η ενίσχυση της κυβέρνησης του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η διατήρησή της ως μέσου για τη συνέχιση της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι κατά τις τελευταίες εβδομάδες πραγματοποιήθηκαν περιορισμένες διπλωματικές επαφές με σκοπό την αποκατάσταση διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν έλαβαν χώρα ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Στο άρθρο του, ο Λαβρόφ κατηγορεί την Ευρώπη ότι επιδιώκει τη διεύρυνση τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του NATO προς τα ρωσικά σύνορα. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες των τελευταίων είκοσι ετών λειτούργησαν ως «προπέτασμα καπνού» για την προώθηση αυτής της στρατηγικής.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ακόμη ότι οποιοσδήποτε διάλογος μπορεί να διεξαχθεί μόνο με την παρουσία ενός τρίτου, ουδέτερου και αμερόληπτου μεσολαβητή.

Επιπλέον, επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του σχετικά με τον κίνδυνο άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της Ρωσίας και του NATO, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ανταλλαγή πυρηνικών πληγμάτων, με εξαιρετικά σοβαρές και καταστροφικές συνέπειες.

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι σχέσεις μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας βρίσκονται σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία που ξεκίνησε το 2022. Η επιδείνωση των σχέσεων είχε αρχίσει ήδη από το 2014, όταν οι δυτικές χώρες κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι προχώρησε στην προσάρτηση εδαφών της γειτονικής της χώρας, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη μιας παρατεταμένης περιόδου έντασης μεταξύ των δύο πλευρών.