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Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού
Ειδήσεις
09:12 - 19 Ιουν 2026

Ευρωκοινοβούλιο: Μπλόκο στην πρόταση της Κομισιόν για τη φορολογία καπνού

Γιώργος Αλεξάκης
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Την απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας Φορολογίας Καπνού (Tobacco Excise Directive) αποφάσισε χθες (19/6) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εξέλιξη που επηρεάζει άμεσα τη συζήτηση για το μελλοντικό καθεστώς φορολόγησης των προϊόντων καπνού και νικοτίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αποτυχία εξεύρεσης κοινού συμβιβαστικού κειμένου μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Η πρόταση που είχε κατατεθεί από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON) απορρίφθηκε οριακά, με διαφορά μόλις 12 ψήφων, ενώ το αρχικό κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταψηφίστηκε με 439 ψήφους κατά και 181 υπέρ.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο φάκελος μεταφέρεται στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου για οποιαδήποτε συμφωνία απαιτείται ομοφωνία μεταξύ των κρατών-μελών.

Ανταγωνιστικότητα και επιπτώσεις στην αγορά

Σύμφωνα με παράγοντες που παρακολουθούν τη διαδικασία, η ψηφοφορία ανέδειξε ευρεία διακομματική επιφύλαξη απέναντι σε προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τις πιθανές επιπτώσεις στο διασυνοριακό και παράνομο εμπόριο, αλλά και τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στις εθνικές αγορές των κρατών-μελών.

Παράλληλα, η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκτιμάται ότι βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί και στο Συμβούλιο της Ε.Ε. αναφορικά με οριζόντιες παρεμβάσεις στη φορολόγηση και τη ρύθμιση των προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Δεύτερο «όχι» σε δύο χρόνια

Η χθεσινή ψηφοφορία αποτελεί τη δεύτερη σημαντική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο συγκεκριμένο τομέα μέσα σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, μετά τις αντιδράσεις που είχαν καταγραφεί και κατά τη συζήτηση για τα «Περιβάλλοντα Χωρίς Καπνό».

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης της Οδηγίας για τα Προϊόντα Καπνού (TPD), καθώς αναμένεται να επηρεάσει τη συζήτηση για το εύρος και την κατεύθυνση των νέων ρυθμίσεων που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ελληνική εμπειρία

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η χώρα έχει ήδη διαμορφώσει πλαίσιο φορολόγησης και ρύθμισης για το σύνολο των κατηγοριών προϊόντων καπνού και νικοτίνης, με διαφοροποίηση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος.

Παράγοντες της αγοράς, μάλιστα, επισημαίνουν ότι η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς στη συζήτηση για το μελλοντικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, καθώς συνδυάζει φορολογική εποπτεία, κανονιστική σαφήνεια και διακριτή μεταχείριση των διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/06/2026 - 09:58
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