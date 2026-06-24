Sell-off στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες μετά τις πληροφορίες για τις φρεγάτες F126

Οι μετοχές των αμυντικών βιομηχανιών καταγράφουν ισχυρές απώλειες την Τετάρτη, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τα σχέδια για την κατασκευή έξι πολεμικών πλοίων, εντείνοντας τις ανησυχίες των επενδυτών ότι η αναμενόμενη ώθηση στις αμυντικές εταιρείες από την αύξηση των κρατικών δαπανών ίσως να μην υλοποιηθεί τελικά στον βαθμό που αναμενόταν.

Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλούνται δύο πηγές με γνώση του θέματος, το Βερολίνο σχεδιάζει να ακυρώσει το πολυδισεκατομμυρίων ευρώ πρόγραμμα κατασκευής των φρεγατών F126. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στη Γερμανία μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η μετοχή της γερμανικής εταιρείας πυρομαχικών Rheinmetall, η οποία έχει επωφεληθεί σημαντικά από τις συμβάσεις με το γερμανικό Δημόσιο, υποχώρησε έως και 13% στις πρωινές συναλλαγές. Πιέσεις δέχθηκαν και άλλες γερμανικές αμυντικές εταιρείες, με τις Hensoldt και Renk να καταγράφουν απώλειες 5% και 3,8% αντίστοιχα.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς η σουηδική Saab υποχώρησε κατά 3,1%, η ιταλική Leonardo κατά 3,7%, ενώ η βρετανική BAE Systems σημείωσε πτώση 1,6%.

Κατά τ΄ άλλα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,04% στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Τετάρτης (24/6).

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX χάνει 0,77% στις 24.744,60 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,02% στις 10.430,40 μονάδες και ο CAC 40 ενισχύεται κατά 0,11%.

Τέλος, ο ισπανικός IBEX κινείται πτωτικά κατά 0,29% στις 19.419,16 μονάδες και ο ιταλικός MIB υποχωρεί κατά 0,38% στις 51.823,50 μονάδες.