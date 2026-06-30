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Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο
Χρηματιστήρια
20:06 - 30 Ιουν 2026

Ευρωαγορές: Θετικό κλείσιμο μήνα με ισχυρή άνοδο σε τεχνολογία - Κέρδη 10% για Stoxx στο τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν την Τρίτη 30/6 σε θετικό έδαφος, με τους περισσότερους κλάδους και τα μεγάλα χρηματιστήρια της περιοχής να καταγράφουν κέρδη.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε την τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου με άνοδο 0,88% στις 641,72 μονάδες. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης έκλεισε το τρίμηνο με άνοδο - το τρίτο κατά σειρά - και κέρδισε 10% στο τρίμηνο, η ισχυρότερη επίδοσή του από τον Οκτώβριο του 2020.

Θετικά έκλεισαν και οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες: Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,12% στις 10.497,12 μονάδες, στο Παρίσι ο CAC 40 σημείωσε άνοδο 0,44% στις 8.403,99 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX κέρδισε 1,43% στις 24.979,25 μονάδες, στο Μιλάνο ο FTSE MIB έκλεισε επίσης υψηλότερα κατά 1,01% στις 51.682,43 μονάδες, ενώ θετικό ήταν το κλείσιμο και για τον Ισπανικό ΙΒΕΧ με κέρδη 0,37% στις 19.458,70 μονάδες.

Την άνοδο στις ευρωπαϊκές αγορές οδήγησαν κυρίως οι τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 2,5%, ενώ τα βιομηχανικά αγαθά κατέγραψαν άνοδο 2,01% και ο κλάδος των πρώτων υλών ενισχύθηκε κατά 1,7%.

Διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας: Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να φτάσει το 3,2%

Ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται να αυξηθεί έως το 3,2% πριν αρχίσει να αποκλιμακώνεται.

Μιλώντας στο CNBC και στη δημοσιογράφο Σάρα Άιζεν, στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο Μπέιλι χαρακτήρισε «ιδιαίτερα απογοητευτικό» το γεγονός ότι η Τράπεζα της Αγγλίας δεν έχει ακόμη επιτύχει τον στόχο του 2%, καθώς ο τελευταίος ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Μάιο.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είχε νωρίτερα μέσα στον μήνα ψηφίσει με 7-2 υπέρ της διατήρησης των επιτοκίων στο 3,75%. Η κεντρική τράπεζα βρίσκεται αντιμέτωπη με το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του αυξανόμενου πληθωρισμού, ο οποίος έχει ενισχυθεί από την αύξηση του κόστους ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να στηρίξει την υποτονική οικονομική ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 20:22
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