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MICE-1 by Prisma Electronics: Η πρώτη αποστολή του Ελληνικού Προγράμματος CubeSats εισέρχεται σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία
Τεχνολογία
10:24 - 09 Ιουλ 2026

MICE-1 by Prisma Electronics: Η πρώτη αποστολή του Ελληνικού Προγράμματος CubeSats εισέρχεται σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία

Reporter.gr Newsroom
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Ο νανοδορυφόρος MICE-1 by Prisma Electronics αποτελεί την πρώτη αποστολή του Ελληνικού Προγράμματος CubeSats που ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία όλους τους τεχνικούς και επιχειρησιακούς της στόχους, περνώντας επίσημα σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του In-Orbit Commissioning Review (IOCR). 

Επτά μήνες μετά την εκτόξευσή του, ο ελληνικός IoT νανοδορυφόρος MICE-1 by Prisma Electronics συνεχίζει να λειτουργεί αδιάλειπτα σε τροχιά, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία του σχεδιασμού, της κατασκευής και της επιχειρησιακής του λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό έχει συλλέξει και μεταδώσει πολύτιμα επιχειρησιακά δεδομένα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες των ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών και ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εφαρμογές στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών και του Internet of Things (IoT).

Η επιτυχής ολοκλήρωση του In-Orbit Commissioning Review πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA) και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το συγκεκριμένο ορόσημο αποτελεί την τελική διαδικασία πιστοποίησης μιας διαστημικής αποστολής, επιβεβαιώνοντας ότι όλα τα συστήματα του δορυφόρου λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές και ότι η αποστολή έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους που είχαν τεθεί από τον σχεδιασμό της.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε: «Ο MICE-1 επιβεβαιώνει ότι το ελληνικό διαστημικό πρόγραμμα ωριμάζει και αποδίδει αποτελέσματα. Είναι μία από τις αποστολές που συνθέτουν έναν ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό, χάρη στον οποίο η χώρα διαθέτει πλέον 18 μικροδορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσει σταθερά τις δικές της διαστημικές δυνατότητες. Το HELLAS-SPACE 2.0, ύψους 350 εκατ. ευρώ, δίνει συνέχεια στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, με στόχο να αξιοποιούμε τις διαστημικές τεχνολογίες προς όφελος της Πολιτικής Προστασίας, του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών.

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Αναφερόμενος στη σημασία της αποστολής για την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή διαστημική συνεργασία, ο κ. Frederic Rouesnel, Head of the Resilience Initiatives Implementation Management Office at ESA’s Resilience, Navigation and Communication Directorate, σημείωσε: «Η ολοκλήρωση της θέσης σε επιχειρησιακή λειτουργία (commissioning) του MICE-1 αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα και αναδεικνύει τη στενή συνεργασία μεταξύ της ESA και των κρατών-μελών της. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τις ταχέως αναπτυσσόμενες ολοκληρωμένες διαστημικές δυνατότητες της Ελλάδας, καθώς ενισχύει τις εθνικές της διαστημικές υποδομές και συμβάλλει στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας και στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας».

Από την πλευρά της Prisma Electronics, η κα Δήμητρα – Μαρίνα Γιορδαμλή, Corporate Affairs, τόνισε: «Ο MICE-1 δεν αποτελεί μόνο μια επιτυχημένη διαστημική αποστολή, αλλά ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα. Ως η πρώτη αποστολή του Ελληνικού Προγράμματος CubeSats που ολοκλήρωσε με επιτυχία όλους τους στόχους της, αποδεικνύει ότι η ελληνική τεχνογνωσία μπορεί να μετατρέψει τη φιλοδοξία σε αποτέλεσμα και να θέσει τις βάσεις για τις επόμενες εθνικές διαστημικές αποστολές».

Η αποστολή MICE-1 υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την ESA - European Space Agency να υποστηρίζει τη διαχείριση και την υλοποίησή της. Το έργο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας NextGenerationEU της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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