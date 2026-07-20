Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Ήπιες μεταβολές παρατηρούνται στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές το πρωί της Δευτέρας (20/7) με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τη συνακόλουθη άνοδο των τιμών ενέργειας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,12% στις 642,31 μονάδες, με τους περισσότερους περιφερειακούς κλάδους και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να παρουσιάζουν ήπιες γενικά διακυμάνσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης DAX ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,14% στις 24,861.61 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC σημειώνει αντίστοιχη άνοδο 0,17% στις 8,352.73 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,25% στις 10,573.76 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,26% στις 19,264.22 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 51,903.00 μονάδες.

Στο μέτωπο των επιμέρους μετοχών τώρα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο ηγούνται της ανόδου, σημειώνοντας κέρδη 1,48%, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος ενισχύεται κατά 0,52% στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι μετοχές του κλάδου των μέσων ενημέρωσης καταγράφουν άνοδο 0,15%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι κινούνται πτωτικά.