ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
11:14 - 20 Ιουλ 2026

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ήπιες μεταβολές παρατηρούνται στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές το πρωί της Δευτέρας (20/7) με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τη συνακόλουθη άνοδο των τιμών ενέργειας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται αυτή την ώρα σε θετικό έδαφος ενισχυόμενος ελαφρώς κατά 0,12% στις 642,31 μονάδες, με τους περισσότερους περιφερειακούς κλάδους και τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια να παρουσιάζουν ήπιες γενικά διακυμάνσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης DAX ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 0,14% στις 24,861.61 μονάδες, ενώ και ο γαλλικός CAC σημειώνει αντίστοιχη άνοδο 0,17% στις 8,352.73 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE υποχωρεί κατά 0,25% στις 10,573.76 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,26% στις 19,264.22 μονάδες, ενώ ο ΜΙΒ του Μιλάνου κινείται αυτή την ώρα οριακά πάνω από το μηδέν στις 51,903.00 μονάδες.

Στο μέτωπο των επιμέρους μετοχών τώρα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο ηγούνται της ανόδου, σημειώνοντας κέρδη 1,48%, ενώ ο τεχνολογικός κλάδος ενισχύεται κατά 0,52% στις πρώτες συναλλαγές της ημέρας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι οι μετοχές του κλάδου των μέσων ενημέρωσης καταγράφουν άνοδο 0,15%, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι κινούνται πτωτικά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ
Επιχειρήσεις

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον
Ειδήσεις

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές επεκτείνονται και στις ευρωαγορές

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Οριακά κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές
Χρηματιστήρια

Αγορές: Πιέσεις στην Ασία και «βουτιά» 7% για τον Kospi – Αρνητικό άνοιγμα και για τις ευρωαγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
20/07/2026 - 12:38

Ελληνική οικονομία: Μείωση χρέους στα €360,1 δισ. το α τρίμηνο & αύξηση εσόδων στα €26,37 δισ.

Το σκίτσο του ΚΥΡ
20/07/2026 - 12:32

Αλλαγή χρήσης

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 12:28

Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Υγεία
20/07/2026 - 12:25

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Τρόποι προστασίας από τον καύσωνα

Αναλύσεις
20/07/2026 - 12:20

Goldman Sachs «ψηφίζει» ελληνικές τράπεζες: Νέες αυξημένες τιμές στόχοι και ισχυρότερο story κερδοφορίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
20/07/2026 - 12:16

ΕΛΣΤΑΤ: Άλμα 14,1% στον κύκλο εργασιών της βιομηχανίας τον Μάιο

Εργασιακά
20/07/2026 - 12:02

ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον τουρισμό

Ειδήσεις
20/07/2026 - 12:00

Κώτσηρας: Αλλάζουν όλα από αύριο 21/7 στα ηλεκτρικά πατίνια - Οι 4 νέες παρεμβάσεις

Magazino
20/07/2026 - 11:56

Politico: Η Οδύσσεια του Νόλαν έχει προκαλέσει διχασμό στην Ελλάδα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 11:41

Πολιτική ανακωχή στο γήπεδο: Σάντσεθ και Τραμπ «έσπασαν τον πάγο» στο Μουντιάλ

Οικονομία
20/07/2026 - 11:40

Στουρνάρας: Να ανοίξει περισσότερο η ελληνική οικονομία στον ανταγωνισμό

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
20/07/2026 - 11:35

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τo 2025 - Κύκλος εργασιών 501 εκατ. ευρώ, λειτουργική κερδοφορία 95 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:28

ΕΣΠ: Ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:20

ΕΤΕπ και CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για στήριξη επενδύσεων σε ασφάλεια και άμυνα 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:19

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στο πιλοτικό ψηφιακό ευρώ

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 11:14

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 11:06

Eurobank: Επαναγορά 2,9 εκατ. ιδίων μετοχών με κόστος 12,3 εκατ. ευρώ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 11:01

Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για τη ΔΕΘ – Η ανάπτυξη περνά μέσα από τις ΜμΕ  

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:58

ΕΕΤΤ: Εδραιώνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία των ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/07/2026 - 10:45

Alpha Bank: Κυριαρχεί στα Euromoney Awards for Excellence 2026, με τέσσερις κορυφαίες διεθνείς διακρίσεις

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:42

«Κομμένη» στα δύο η Γερμανία στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 10:34

ΧΑ: Η Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της αγοράς, κρίσιμη η στήριξη των 2.407 μονάδων

Ειδήσεις
20/07/2026 - 10:24

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Οικονομία
20/07/2026 - 10:20

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 10:12

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

Οικονομία
20/07/2026 - 10:10

Μήνυμα Μαρκόπουλου για ΔΕΘ: «Ανακουφιστικό πακέτο» με παρεμβάσεις για εκατομμύρια πολίτες

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:56

«Τρέλα» στη Μαδρίτη για το δεύτερο αστέρι: Η Ισπανία γιορτάζει τον θρίαμβο στο Μουντιάλ

Ειδήσεις
20/07/2026 - 09:45

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ παραμένουν ανοιχτές στη διπλωματία με το Ιράν

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 09:36

Aktor: Πρεμιέρα σήμερα 20/7 για την ΑΜΚ των 650 εκατ. ευρώ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
20/07/2026 - 09:25

Ryanair: Πτώση 34% στα καθαρά κέρδη α’ τριμήνου λόγω της εκτίναξης του κόστους καυσίμων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ