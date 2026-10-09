Wall Street: «Χρυσό» τρίμηνο $19 δισ. για τις μετοχές – Οι πρωταγωνιστές και οι… ριγμένοι

Με υψηλές επιδόσεις στις συναλλαγές μετοχών, αλλά και ενδείξεις εξασθένησης σε άλλες βασικές δραστηριότητες, προετοιμάζονται οι μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών που συγκέντρωσε το Bloomberg δείχνουν ότι τα έσοδα από το trading μετοχών για τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της Wall Street ενδέχεται να αγγίξουν τα 19 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Την υψηλότερη επίδοση αναμένεται να καταγράψει η Goldman Sachs, με έσοδα ύψους 5,1 δισ. δολαρίων. Στη δεύτερη θέση εκτιμάται ότι θα βρεθεί η Morgan Stanley με 4,9 δισ. δολάρια, ενώ ακολουθούν η JPMorgan Chase με 4,5 δισ. και η Bank of America με 2,6 δισ. δολάρια.

Ωστόσο, οι προοπτικές δεν είναι εξίσου ευνοϊκές για το σύνολο του κλάδου. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σχεδόν όλες οι μεγάλες τράπεζες είχαν ενισχυθεί από την αυξημένη δραστηριότητα στις αγορές μετοχών και ομολόγων. Στο τρίτο τρίμηνο, όμως, αρχίζουν να γίνονται εμφανέστερες οι αποκλίσεις στις επιδόσεις τους.

Όπως επισημαίνει ο Mike Mayo, αναλυτής της Wells Fargo, το πρώτο εξάμηνο δημιουργούσε την εντύπωση ότι σχεδόν όλοι οι τραπεζικοί όμιλοι επωφελούνταν από τις συνθήκες της αγοράς. Η εικόνα αυτή ενδέχεται πλέον να αλλάζει, με τις διαφορές ανάμεσα στις τράπεζες που θα καταγράψουν κέρδη και σε εκείνες που θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες να γίνονται πιο έντονες.

Οι υψηλότερες αποδόσεις πιέζουν τις συναλλαγές ομολόγων

Μεγαλύτερες προκλήσεις εμφανίζονται στον τομέα των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Τα έσοδα από τις σχετικές συναλλαγές σε πέντε από τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες προβλέπεται να διαμορφωθούν πάνω από τα 19 δισ. δολάρια, μειωμένα σε σύγκριση με τα περισσότερα από 21 δισ. δολάρια που είχαν καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο.

Η άνοδος των επιτοκίων λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο για τις επιμέρους τραπεζικές δραστηριότητες. Από τη μία πλευρά, μπορεί να ενισχύσει τα έσοδα από τόκους, από την άλλη όμως καθιστά δυσκολότερες τις συναλλαγές ομολόγων και αυξάνει τις διακυμάνσεις στην αποτίμηση των τίτλων που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Τον Σεπτέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της Bank of America, Brian Moynihan, είχε αναφερθεί στην αναμενόμενη μείωση των εσόδων από το trading σταθερού εισοδήματος, εξέλιξη που άσκησε σημαντική πίεση στη μετοχή της τράπεζας. Παρόμοια εικόνα περιέγραψε και ο επικεφαλής της Goldman Sachs, David Solomon, τονίζοντας ότι οι συνθήκες στις αγορές ομολόγων είναι ασθενέστερες σε σχέση με εκείνες στις μετοχές, όπου η δραστηριότητα εξακολουθεί να κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Από την πλευρά του, ο Ebrahim Poonawala της Bank of America προβλέπει ότι η δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές θα υποχωρήσει αισθητά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με τους πρώτους έξι μήνες. Η εκτίμηση αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της αντοχής του ανοδικού κύκλου που έχει ενισχύσει τα έσοδα του τραπεζικού κλάδου.

Επιβράδυνση στις εξαγορές και στις δημόσιες εγγραφές

Προβληματισμός διαμορφώνεται και στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, καθώς η δραστηριότητα στις επιχειρηματικές συμφωνίες εμφανίζει σημάδια κάμψης. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, η συνολική αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών που ανακοινώθηκαν παγκοσμίως κατά το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο ήταν μειωμένη κατά περίπου 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Την ίδια στιγμή, η αγορά των αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO), η οποία είχε προσφέρει σημαντική ώθηση στις επενδυτικές τράπεζες κατά τη διάρκεια του έτους, παρουσιάζει ενδείξεις μεγαλύτερης επιφυλακτικότητας από την πλευρά των επιχειρήσεων και των επενδυτών.

Η ιστορική εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο είχε καλλιεργήσει προσδοκίες για μια ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά στις δημόσιες εγγραφές. Παρ' όλα αυτά, η αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές οδήγησε στην αναβολή προγραμματισμένων εισαγωγών, μεταξύ των οποίων εκείνες της Oura και της Bamboo Insurance Services.

Αντίθετα, η Anthropic προχωρά στην προετοιμασία της δικής της δημόσιας εγγραφής, με συναντήσεις με επενδυτές να έχουν προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα.

Ο Jamie Dimon, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, παραδέχθηκε ότι η δραστηριότητα στην αμερικανική αγορά εμφάνισε κάποια υποχώρηση τον Σεπτέμβριο. Παρουσιάστηκε, ωστόσο, πιο θετικός ως προς τις προοπτικές των συγχωνεύσεων, των εξαγορών και των δημόσιων εγγραφών στην Ευρώπη.

Παρά την επιβράδυνση, οι προβλέψεις για τις προμήθειες από τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής παραμένουν θετικές για ορισμένους από τους μεγαλύτερους ομίλους. Ειδικότερα, οι αναλυτές αναμένουν ετήσια αύξηση κατά 15% για την JPMorgan, κατά 8,1% για την Goldman Sachs και κατά 1,9% για τη Morgan Stanley.

Η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει κινδύνους, αλλά και νέες ευκαιρίες

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας για τις αμερικανικές τράπεζες. Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες ότι η ανάπτυξη αυτοματοποιημένων εργαλείων διαχείρισης ρευστότητας θα μπορούσε να διευκολύνει τη μεταφορά καταθέσεων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αυξάνοντας το κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.

Οι συγκεκριμένοι προβληματισμοί, σε συνδυασμό με τις ενδείξεις επιβράδυνσης στις κεφαλαιαγορές, έχουν επηρεάσει αρνητικά τις αποτιμήσεις των τραπεζικών μετοχών. Ο δείκτης KBW για τον τραπεζικό κλάδο κατέγραψε το χειρότερο τρίμηνό του από τις αρχές του 2023, όταν η κρίση στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην αγορά.

Παρά τους κινδύνους, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί αποκλειστικά απειλή για τον τραπεζικό τομέα. Αντιθέτως, η αυξανόμενη ανάγκη χρηματοδότησης των μεγάλων τεχνολογικών επενδύσεων δημιουργεί νέες προοπτικές για τις τράπεζες, μέσω της χορήγησης δανείων, της έκδοσης ομολόγων και της παροχής υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής.

Ο Manan Gosalia της Morgan Stanley εκτιμά ότι ο επενδυτικός κύκλος που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια και θα επεκταθεί πέρα από τις μεγαλύτερες εταιρείες που αναπτύσσουν τις απαραίτητες υποδομές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη υποχώρηση των τραπεζικών μετοχών ενδέχεται να δημιουργεί ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς οι αποτιμήσεις έχουν περιοριστεί, την ώρα που οι προσδοκίες για ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο παραμένουν.

Ενόψει των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων της επόμενης εβδομάδας, το βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι κατά πόσο η δυναμική των συναλλαγών μετοχών θα μπορέσει να αντισταθμίσει την υποχώρηση στα ομόλογα και την εξασθένηση της δραστηριότητας στις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τις δημόσιες εγγραφές. Η απάντηση θα αποτελέσει κρίσιμο δείκτη για το κατά πόσο η ισχυρή πορεία των αμερικανικών τραπεζών μπορεί να διατηρηθεί και στο δεύτερο μισό του 2026.