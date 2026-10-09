ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: Προκαταρκτική συμφωνία για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών – Αντιδράσεις από την Κομισιόν
Ειδήσεις
13:43 - 09 Οκτ 2026

ΕΕ: Προκαταρκτική συμφωνία για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών – Αντιδράσεις από την Κομισιόν

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε προκαταρκτική συμφωνία για την αναδιοργάνωση της εποπτείας των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών κατέληξαν την Παρασκευή οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να αρθούν οι διαφωνίες που επί περισσότερο από μία δεκαετία αναστέλλουν την ουσιαστική ενοποίηση των αγορών κεφαλαίου. Η συμφωνία, ωστόσο, δεν βρίσκει σύμφωνη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκτιμά ότι ο συμβιβασμός περιορίζει την αποτελεσματικότητα του νέου εποπτικού συστήματος.  

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, οι υπουργοί Οικονομικών, κατά τη συνεδρίασή τους στο Λουξεμβούργο, έδωσαν το πράσινο φως στο πακέτο για την Ενοποίηση και Εποπτεία των Αγορών (Markets Integration and Supervision Package – MISP). Η πρόταση προβλέπει την ανάθεση περισσότερων εποπτικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), η οποία εδρεύει στο Παρίσι.

Κεντρική επιδίωξη της μεταρρύθμισης είναι να περιοριστούν τα εθνικά εμπόδια που διατηρούν κατακερματισμένες τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και δυσχεραίνουν τη μεταφορά κεφαλαίων μεταξύ των κρατών-μελών. Η υφιστάμενη κατάσταση περιορίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αποτελεί τροχοπέδη στην αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, η Ιρλανδία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, παρουσίασε συμβιβαστική πρόταση με στόχο να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των κυβερνήσεων. Βασικό σημείο τριβής αποτέλεσαν τα κριτήρια βάσει των οποίων οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές οντότητες θα περνούν υπό την άμεση εποπτεία της ESMA, καθώς και οι εξαιρέσεις που θα ισχύουν. Μεταξύ των φορέων που προβλέπεται να εξαιρεθούν συγκαταλέγεται η γερμανική Deutsche Boerse.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν, επίσης, στις αρμοδιότητες του νέου εκτελεστικού συμβουλίου που θα αναλάβει τη διοίκηση της ESMA, αλλά και στον τρόπο χρηματοδότησης της αρχής, καθώς η διεύρυνση του εποπτικού της ρόλου συνεπάγεται πρόσθετες απαιτήσεις.

Οι ενστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Παρά την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των υπουργών Οικονομικών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε σαφείς επιφυλάξεις για το συμβιβαστικό κείμενο.

Η επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Maria Luís Albuquerque, εκτίμησε ότι οι αλλαγές αποδυναμώνουν το σύστημα διακυβέρνησης της ESMA, προσθέτουν περιττά επίπεδα πολυπλοκότητας και περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της εποπτείας.

Όπως προειδοποίησε, η προτεινόμενη δομή ενδέχεται να οδηγήσει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής με υψηλότερο κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη γραφειοκρατία, χωρίς να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αποτελεσματικότητα.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτή την προσέγγιση», δήλωσε, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προωθήσει μια πιο φιλόδοξη εκδοχή της μεταρρύθμισης στα επόμενα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας.

Επιφυλάξεις είχαν εκφραστεί αρχικά και από τη Γαλλία, η οποία, ωστόσο, τελικά αποδέχθηκε τον συμβιβασμό.

Από την πλευρά της, η ιρλανδική προεδρία υποστήριξε ότι το τελικό κείμενο διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής πρότασης της Κομισιόν και υπηρετεί τους βασικούς της στόχους, παρά τις παραχωρήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Το μεγάλο στοίχημα της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς

Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαμορφώσει μια πραγματικά ενιαία κεφαλαιαγορά, ικανή να διοχετεύει περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια στη χρηματοδότηση επενδύσεων και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Οι προσπάθειες για την άρση των εθνικών περιορισμών συνεχίζονται εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια, χωρίς να έχει επιτευχθεί η επιθυμητή πρόοδος. Οι διαφορετικές αντιλήψεις των κρατών-μελών σχετικά με τον βαθμό συγκέντρωσης των εποπτικών αρμοδιοτήτων και τη διατήρηση του εθνικού ελέγχου επί των χρηματοπιστωτικών αγορών εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εμπόδιο.

Υπερασπιζόμενος τη συμφωνία, ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Simon Harris, σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις βρίσκονται μπροστά σε μια επιλογή: είτε να περιμένουν την επίτευξη μιας ιδανικής συμφωνίας είτε να προχωρήσουν σε έναν συμβιβασμό που μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία των υπουργών δεν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Το συμφωνηθέν κείμενο θα τεθεί τους επόμενους μήνες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτού ακολουθήσει η διαδικασία της τελικής έγκρισης.

Η έκβαση των διαπραγματεύσεων θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό το εύρος των αρμοδιοτήτων που θα αποκτήσει τελικά η ESMA και, κατ’ επέκταση, το κατά πόσο η νέα εποπτική δομή θα μπορέσει να συμβάλει ουσιαστικά στην ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και ΕΕ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας
Ναυτιλία

ΗΠΑ και ΕΕ σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας

Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας
Πολιτική

Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019
Οικονομία

Η Ελλάδα αγνόησε το τελεσίγραφο της Κομισιόν για τα ληξιπρόθεσμα - Είναι πλέον τριπλάσια από το 2019

Eurogroup στη σκιά της ενεργειακής κρίσης - Αναζητούνται «απαντήσεις»
Οικονομία

Eurogroup στη σκιά της ενεργειακής κρίσης - Αναζητούνται «απαντήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 14:35

Ιταλία: Εγκρίθηκε η αμφιλεγόμενη εκλογική μεταρρύθμιση της Μελόνι - Με μπόνους εδρών οι εκλογές

Ειδήσεις
09/10/2026 - 14:13

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών

Πολιτική
09/10/2026 - 14:10

Χρηστίδης: Να καλυφθούν άμεσα τα «εκ παραδρομής» κενά στα σχολεία του Νοτίου Τομέα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 14:02

Γαλλία: Το μέλλον των κινητοποιήσεων, οι κυβερνητικές παραχωρήσεις και η στάση των αγορών

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:57

Χίτλερ Μουσολίνι: Ένα όνομα που δύσκολα περνά απαρατήρητο στις εκλογές

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:50

Από το «Dexit» στον συμβιβασμό: Η AfD μαλακώνει τη στάση της για το ευρώ με το βλέμμα στην εξουσία

Οικονομία
09/10/2026 - 13:48

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στη Βουλγαρία για να βάλουν βενζίνη - Διαφορά 45 λεπτών στην αντλία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:43

ΕΕ: Προκαταρκτική συμφωνία για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών – Αντιδράσεις από την Κομισιόν

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
09/10/2026 - 13:38

Ο Θεοχάρης Τσιρόπουλος αναλαμβάνει Υπεύθυνος του Δικτύου Συνεργατών του Ομίλου Softweb

Πολιτική
09/10/2026 - 13:31

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Έχει πάρει οριστικά διαζύγιο από τα κοινωνικά προβλήματα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:26

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τις ΗΠΑ για αδράνεια, μετά τις τελευταίες φονικές ρωσικές επιθέσεις

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 13:23

Πετρέλαιο: Μικρή αποκλιμάκωση στις τιμές καθώς αμβλύνονται οι ανησυχίες για την προσφορά

Ειδήσεις
09/10/2026 - 13:20

Στο μικροσκόπιο των Δημοκρατικών η Γκιλφόιλ – Ζητούν οικονομικά στοιχεία και αλληλογραφία

Οικονομία
09/10/2026 - 12:52

Τι αλλάζει στα «κόκκινα» δάνεια – Νέοι κανόνες για servicers, ρυθμίσεις και πλειστηριασμούς

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2026 - 12:48

Σπύρος Πρωτοψάλτης: Στοίχημα η ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των ελληνικών εξαγωγών στη Γερμανία

Ειδήσεις
09/10/2026 - 12:47

Motor Oil: Έκρηξη στις εγκαταστάσεις στους Αγίους Θεοδώρους - Δύο σοβαρά τραυματίες - Η ανακοίνωση της εταιρείας

Πολιτική
09/10/2026 - 12:44

Ο Σκουλός φωτογραφήκε με τον Μητσοτάκη: Θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στις εκλογές του 2027

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 12:29

Δικαιολογημένα απών ο Μεϊμαράκης

Οικονομία
09/10/2026 - 12:27

Πληθωρισμός: «Άλμα» στο 5% τον Σεπτέμβριο – Ράλι άνω του 50% σε πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο

Ειδήσεις
09/10/2026 - 12:22

Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι αποκρούει πέναλτι στο Allwyn Game Time

Ειδήσεις
09/10/2026 - 12:20

Νόμπελ Ειρήνης: Στη Νάβι Πιλάι για τον αγώνα της υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2026 - 12:19

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 5,8% στη βιομηχανική παραγωγή τον Αύγουστο

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 12:10

Αλλαγές στην Παιδεία; Με το σταγονόμετρο

Πολιτική
09/10/2026 - 12:10

Χατζηδάκης από το Μόναχο: Το μέλλον μας βρίσκεται σε μια ισχυρή Ευρώπη

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:57

Νέο πλαίσιο για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς: Περισσότερες θέσεις και αλλαγές στα ηλικιακά όρια

Εργασιακά
09/10/2026 - 11:48

Άνοιξε η πλατφόρμα για εγγραφές στην εκδήλωση REBRAIN GREECE 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/10/2026 - 11:42

Νέα μέτρα για τους αλιείς προ των πυλών – Τι εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα και δίχτυα

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:40

Σαουδική Αραβία: Τρεις νεκροί και αρκετοί τραυματίες από επιθέσεις των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 11:33

Ισπανία: Ο θάνατος της Μαρικάρμεν μετατρέπεται σε εκλογικό όπλο - Η ιστορία της

Υγεία
09/10/2026 - 11:28

Πώς η υβριδική εργασία και οι λιγότερες μετακινήσεις συμβάλλουν στη μείωση του εργασιακού άγχους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ