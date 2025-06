Ιταλία: Πυρκαγιά στο πανεπιστήμιο του Βιτέρμπο – Κατέρρευσε τμήμα της σχολής

Η φωτιά επεκτάθηκε από τη στέγη της Γεωπονικής Σχολής, όπου πραγματοποιούνται έργα, στο σύνολο του κτιρίου.

Κατέρρευσε μέρος του 2ου ορόφου – Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Οι αίθουσες του πανεπιστημίου εκκενώθηκαν μετά από άμεση κινητοποίηση, ωστόσο μέρος του δεύτερου ορόφου της σχολής κατέρρευσε. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

