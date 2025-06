Επικό «τρολάρισμα» στον Μασκ: Ευπρόσδεκτος στην Ευρώπη λέει η ΕΕ – Παιδιά, μην τσακώνεστε διαμηνύει ο Μεντβέντεφ

Ο Ρώσος βουλευτής και αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής διεθνών υποθέσεων της Κρατικής Δούμας, Ντμίτρι Νοβίκοφ, πρότεινε στον Μασκ «πολιτικό άσυλο» στη Μόσχα, μετά τις απειλές του Στιβ Μπάνον για απέλαση στη Νότια Αφρική από όπου κατάγεται.

Από την πλευρά του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Κρεμλίνου, έκανε την Παρασκευή χιουμοριστικό σχόλιο στην πλατφόρμα Χ προτείνοντας να παρέμβει για να επιλύσει τη διαμάχη του Έλον Μασκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Πιο συγκεκριμένα ο Μεντβέντεφ έγραψε: «Είμαστε έτοιμοι να διευκολύνουμε την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του D και του E έναντι ενός λογικού ποσού και να δεχθούμε μετοχές της Starlink ως πληρωμή» και συμπλήρωσε: «Μην τσακώνεστε, παιδιά!»

Πολύ ευπρόσδεκτος στην Ευρώπη λέει η ΕΕ

Από την πλευρά της η εκπρόσωπος της ΕΕ Πάολα Πίνιο, στην καθημερινή ενημέρωση της, αστειεύτηκε με το «διαζύγιο» Μασκ και Τραμπ τονίζοντας ότι: «Ο Έλον Μασκ είναι πολύ ευπρόσδεκτος» προκειμένου να μετεγκαταστήσει τις εταιρείες του επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, συνέχισε στο ίδιο μοτίβο τονίζοντας ότι «Όλοι είναι πράγματι ευπρόσδεκτοι να ξεκινήσουν και να εξελιχθούν στην ΕΕ. Αυτός ακριβώς είναι ο στόχος του Choose Europe», είπε, αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της ΕΕ υπέρ των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.

