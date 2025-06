Ρωσία: Η ισχυρότερη επίθεση στο Χάρκοβο από την έναρξη της εισβολής

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 17 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα εναντίον του Χαρκόβου και της Χερσώνας στη διάρκεια της νύκτας της Παρασκευής προς Σάββατο, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας.

Το Χάρκοβο δέχτηκε «την πιο ισχυρή επίθεση από την έναρξη του πολέμου», τον Φεβρουάριο του 2022, επεσήμανε ο Τερεχόβ κάνοντας λόγο για «τουλάχιστον 40 εκρήξεις» μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

«Ο εχθρός εκτόξευσε ταυτόχρονα πυραύλους, drones Shahed και κατευθυνόμενες εναέριες βόμβες», διευκρίνισε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι στη ρωσική επίθεση χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 48 drones, δύο πύραυλοι και τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες.

For the past 4 hours, the city of Kharkiv has been under the largest attack of the war.



Russians are indiscriminately pouring guided bombs, missiles and drones onto residential areas all over the city.



At least 60 explosions, people are trapped under rubble in several locations pic.twitter.com/LRkyQPsDr5