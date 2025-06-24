ΟΝΕΧ: Ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος του Ομίλου συμβάλει με €1 δισ. στο ΑΕΠ της χώρας

Πραγματοποιήθηκε χθες (23/6), στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ στον Πειραιά, το 1ο Συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων. Το συνέδριο, με θέμα «Ασφάλεια και Ανάπτυξη στις ελληνικές θάλασσες», άνοιξε έναν νέο κύκλο διαλόγου για τις προοπτικές ενός ιδιαίτερα εξειδικευμένου αλλά και στρατηγικής σημασίας τομέα της ελληνικής ναυτιλίας.

Ο Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, συμμετείχε στην εναρκτήρια ενότητα του Συνεδρίου με θέμα «Ο ρόλος των ρυμουλκών στις σημερινές προκλήσεις των λιμένων». Μαζί του ήταν οι κ.κ. Παύλος Ξηραδάκης, Πρόεδρος της Ένωσης, Θάνος Λιάγκος, τ. Πρόεδρος ΕΛΙΜΕ και Γεώργιος Καμήλος, Πλοηγός Πειραιά, Πλοίαρχος Α’ Τάξης Ε.Ν. Ο κ. Ξενοκώστας παρουσίασε το όραμα και τις πρωτοβουλίες του Ομίλου ONEX για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, με αιχμή του δόρατος τον κλάδο των ρυμουλκών.

Όπως υπογράμμισε, η ONEX έχει επενδύσει στρατηγικά στην αναβίωση των Ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας, μετατρέποντάς τα από ανενεργές εγκαταστάσεις σε σύγχρονα κέντρα ναυπηγοεπισκευής και κατασκευής πλοίων. «Στον Όμιλο ΟΝΕΧ οραματιζόμαστε, σχεδιάζουμε, υλοποιούμε. Έχουμε αποδείξει έμπρακτα πως μπορούμε αυτά που οραματιζόμαστε και εξαγγέλλουμε – ανεξάρτητα από τις αντιξοότητες – να τα φέρουμε εις πέρας και να τα υλοποιούμε. Πρόσφατα γιορτάσαμε την επισκευή του 700ού πλοίου στις εγκαταστάσεις μας, σήμερα έχουμε φτάσει στα 720 πλοία. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο το οποίο σηματοδοτεί όχι μόνο έναν αριθμητικό στόχο, αλλά την επιβεβαίωση ότι η Ελλάδα μπορεί – και πάλι – να πρωταγωνιστήσει στη ναυπηγοεπισκευή. Αν υπολογίσουμε μόνο τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο του Ομίλου που είναι περίπου 125 εκατ. ευρώ για το 2024 – 2025, μιλάμε για περίπου 1 δισ. ευρώ αποτύπωμα στο ΑΕΠ της χώρας, εκατοντάδες θέσεις εργασίας που σώθηκαν και χιλιάδες νέες που δημιουργούνται», τόνισε.

Ρυμουλκά νέας γενιάς με ελληνική υπογραφή

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο κ. Ξενοκώστας ανέπτυξε εκτενώς την τεχνογνωσία και την παραγωγική δυνατότητα που διαθέτει ο Όμιλος ΟΝΕΧ για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής ναυσιπλοΐας, με πλοία ελληνικής κατασκευής, ανταγωνιστικά σε κόστος και ποιότητα.

Αναφερόμενος στη δρομολογημένη παραγωγή 20 ρυμουλκών τύπου RAstar 2800 Escort/Terminal Tugboat, ο Πάνος Ξενοκώστας εξήγησε: «Δεν ξεκινήσαμε τυχαία από τα ρυμουλκά. Από τη μία, το Προεδρικό Διάταγμα του 2023 και η στήριξη του αρμόδιου Υπουργείου για νέες ναυπηγήσεις καινούργιων σκαφών που θα αναβαθμίσουν τις υποδομές των λιμανιών, και από την άλλη το ελεγχόμενο ρίσκο των ρυμουλκών, μας έδωσε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε στον κλάδο των νέων κατασκευών και να δημιουργήσουμε με ασφάλεια ένα μοντέλο το οποίο αυτή τη στιγμή προχωράει και είναι πολύ πρακτικό: Έχουμε την αποκλειστική συμφωνία με τη Robert Allan Ltd για τη σχεδίαση σε Ελλάδα και Κύπρο, έχουμε ήδη συμφωνήσει και καταβάλει προκαταβολές για τα πρώτα 20 σετ των κορυφαίων κινητήρων της MAN Energy Solutions SE, και αντίστοιχα για τα πρώτα 20 σετ αζιμούθιων (Z-thrusters) στο πλαίσιο υλοποίησης της συμφωνίας μας με την ηγέτιδα εταιρεία SCHOTTEL GmbH, δημιουργώντας έτσι ένα πανίσχυρο, ύψιστης ποιότητας και αξιοπιστίας σύστημα πρόωσης.

Ολοκληρώνοντας τη φάση του design, η πρώτη λαμαρίνα ρυμουλκού θα κοπεί (steel cutting) τον Νοέμβριο του 2025 και ο χρόνος κατασκευής του πρώτου ρυμουλκού θα είναι μικρότερος των 12 μηνών, ενώ με διαφορά 2 μηνών θα παραδίδεται κάθε επόμενο ρυμουλκό. Οι ανάγκες της αγοράς για επιχειρησιακή υπεροχή, οικονομία και εκσυγχρονισμό επαληθεύτηκαν από το ισχυρό ενδιαφέρον, καθώς ήδη έχουμε λάβει τις 2 πρώτες παραγγελίες από ελληνικών συμφερόντων πλοιοκτήτρια εταιρία.

Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι η κατασκευή των νέων ρυμουλκών έχει φέρει ξανά σε πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο τον Όμιλό μας αλλά και τη χώρα μας ως παραγωγού νέων, υπερσύγχρονων ναυπηγημάτων. Η σχέση των ναυπηγείων μας με τον κλάδο των ρυμουλκών είναι στενή και αμοιβαία ωφέλιμη, είναι μέρος του οικοσυστήματος και ο κλάδος της ναυτιλίας που φέρνει έσοδα στη χώρα μας, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας», τόνισε ο κ. Ξενοκώστας.

Σταθερή επένδυση με προοπτική

Ως επιχειρηματίας που έχει επενδύσει σημαντικά στην ελληνική ναυτιλία, ο Πάνος Ξενοκώστας ανέπτυξε την άποψή του για τις προοπτικές του κλάδου των ρυμουλκών στην Ελλάδα και τα σχέδια του Ομίλου ONEX: «Έχουμε ετοιμάσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον πελάτη, με την υπογραφή του μεγαλύτερου οίκου σχεδιασμού παγκοσμίως, της Robert Allan Naval Architects. Πλοία της σειράς RAstar 2800, μήκους 28,4 μέτρων με 85Τ bollard pull – το υψηλότερο στην κατηγορία τους – μπορούν να επιχειρούν σε LNG & LPG περιβάλλοντα καθώς και σε εξαιρετικά δύσκολες και ποικίλες επιχειρήσεις, όποτε, όπου και για όσο χρειαστεί», σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ONEX και πρόσθεσε: «Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση και έχουμε ήδη ετοιμάσει το ανάλογο χρηματοδοτικό εργαλείο για τους πελάτες μας, είτε με τη μορφή ιδιοκτησίας είτε με το μοντέλο Performance Based Logistics για να τους υποστηρίξουμε στη μετάβαση. Προσφέρουμε ένα πολύ ανταγωνιστικό προϊόν, γι’ αυτό υπάρχει μεγάλη ζήτηση όχι μόνο από πελάτες, αλλά και από διεθνώς καταξιωμένους brokers. Είμαστε αισιόδοξοι πως μέσα στο 2026 θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε την γραμμή παραγωγής σε άλλα 20 ρυμουλκά, αναδεικνύοντας τη σημασία των ρυμουλκών στην υλοποίηση επενδυτικών ευκαιριών».