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Οι προτάσεις του Τσιάρα για τη διαχείριση των κινδύνων της κλιματικής κρίσης
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12:00 - 24 Ιουν 2025

Οι προτάσεις του Τσιάρα για τη διαχείριση των κινδύνων της κλιματικής κρίσης

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, παρενέβη στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, αναδεικνύοντας τις σημαντικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στη Μεσόγειο.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσιάρας κατέθεσε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε σειρά κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν τον γεωργικό και αλιευτικό τομέα της ΕΕ, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των κινδύνων από την κλιματική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πρωτογενούς παραγωγής, ο κ. Τσιάρας πρότεινε:

  • τη δημιουργία μόνιμου Ευρωπαϊκού Ταμείου Αγροτικών Κρίσεων,
  • τη σύσταση Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Κινδύνων, καθώς και
  • την υιοθέτηση εργαλείων αναλογιστικού επανυπολογισμού και δημόσιας - ιδιωτικής αντασφάλισης μέσω της ΚΑΠ.

Ακόμα, απηύθυνε έκκληση για ενίσχυση της διακυβερνητικής συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών πολιτικών της ΕΕ (αγροτικής, περιβαλλοντικής, ερευνητικής και πολιτικής προστασίας), με στόχο μια ολιστική απάντηση στις φυσικές καταστροφές και στις πιέσεις της αγροτικής παραγωγής.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε, επίσης, ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των αλιέων μας δεν είναι απλώς ζήτημα οικονομίας, αλλά προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

Καταπολέμηση Αθέμιτων Πρακτικών

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός στην ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των παραγωγών στην αγροδιατροφική αλυσίδα, χαιρετίζοντας την τροποποίηση του Κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς και τις ρυθμίσεις για τη διασυνοριακή συνεργασία. «Δεν πρόκειται για τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά για πολιτικές επιλογές με κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο», επισήμανε, ζητώντας ισχυρότερη θωράκιση των παραγωγών έναντι αθέμιτων όρων συναλλαγής.

Απλοποίηση της ΚΑΠ - Στήριξη των Μικρών Παραγωγών

Ο κ. Τσιάρας χαιρέτισε την πρόταση Omnibus για την απλοποίηση της ΚΑΠ, επισημαίνοντας την ανάγκη για λιγότερη γραφειοκρατία και πιο ευέλικτους μηχανισμούς στήριξης. Τάχθηκε υπέρ της κατάργησης της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων, της αναθεώρησης στον τρόπο υπολογισμού της απώλειας εισοδήματος και της ενίσχυσης των βιολογικών παραγωγών, ενώ υπογράμμισε ότι οι ad hoc λύσεις διαχείρισης κρίσεων πρέπει να δώσουν τη θέση τους σε σταθερά εργαλεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού.

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