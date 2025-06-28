CNBC: Στο τραπέζι η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας ΗΠΑ-ΕΕ και μετά τις 9 Ιουλίου

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι είναι πιθανό να μην τηρηθεί η προθεσμία της 9ης Ιουλίου για την επιβολή των αυξημένων δασμών που έχουν εξαγγελθεί από τις ΗΠΑ σε βάρος διαφόρων χωρών.

«Όχι, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε», δήλωσε ο Τραμπ ερωτηθείς αν η προθεσμία του είναι τελεσίδικη, αναφέρει το CNBC. «Μπορούμε να την παρατείνουμε ή και να την επισπεύσουμε», σημείωσε.

Η σχετική ερώτηση αφορούσε συγκεκριμένα την 9η Ιουλίου, δηλαδή την λήξη της προθεσμίας που έχει δώσει η αμερικανική προεδρία στην Κομισιόν ώστε οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταλήξουν σε μια νέα εμπορική συμφωνία. Διαφορετικά ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα επιβάλλει δασμούς 50% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων με άμεση ισχύ.

Σύμφωνα με το CNBC, η απάντηση του Τραμπ φάνηκε να αναφέρεται στην προθεσμία της 8ης Ιουλίου, όταν λήγει η τρίμηνη αναστολή στους λεγόμενους «αμοιβαίους δασμούς» που ανακοίνωσε για τη μεγάλη πλειοψηφία των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, με ειδικούς συντελεστές ανά χώρα.

Παρά την ευελιξία που δίνει ο Τραμπ στις ημερομηνίες, το προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε στις 9 Απριλίου δεν αφήνει περιθώρια για νέες παρατάσεις, εκτός κι αν ο πρόεδρος το αναθεωρήσει. Με το συγκεκριμένο διάταγμα, ο Τραμπ είχε μειώσει τους δασμούς σε 10% για όλες τις χώρες για διάστημα 3 μηνών. Αν δεν προχωρήσει σε αναθεώρηση του διατάγματός του, οι δασμοί θα επιστρέψουν στα υψηλά τους επίπεδα σε 12 ημέρες από σήμερα.

Αν ισχύσουν όμως οι υψηλοί δασμοί, θα είναι τεράστιο το αντίκτυπο στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ και δεν αποκλείεται να επαναληφθεί η αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές που ακολούθησε τις ανακοινώσεις Τραμπ περί υψηλών δασμών στις 2 Απριλίου. Οι χώρες είχαν αιφνιδιαστεί τότε από τους τεράστιους δασμούς – που σε ορισμένες περιπτώσεις έφταναν το 50% – τους οποίος είχε ανακοινώσει ο Τραμπ εκείνη την ημέρα – την οποία μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αποκαλέσει «ημέρα απελευθέρωσης».

Όταν ο Ντόναλτ Τραμπ είχε ανακοινώσει την αναστολή της ισχύος των δασμών για 90 μέρες είχε υποστηρίξει ότι ως τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, οι ΗΠΑ θα είχαν καταλήξει σε νέες εμπορικές συμφωνίες με δεκάδες χώρες. Ωστόσο, ενώ απομένουν ελάχιστες μέρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής συνάψει μόνο δύο εμπορικές συμφωνίες με την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο – που μάλιστα έχουν περισσότερο χαρακτήρα συμφωνίας πλαισίου παρά ενέχουν κάτι το οριστικό.

Κίνα και ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες ενός εμπορικού πλαισίου

Το Υπουργείο Εμπορίου του Πεκίνου δήλωσε νωρίτερα χτες ότι η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν επιβεβαιώσει τις λεπτομέρειες ενός εμπορικού πλαισίου στο οποίο συμφώνησαν σε προηγούμενες συνομιλίες τους. «Έχουμε κάνει μια συμφωνία με πιθανώς τέσσερις ή πέντε διαφορετικές χώρες», δήλωσε ο Τραμπ αργά χτες το βράδυ αλλά «έχουμε 200 και πλέον χώρες» στη λίστα των δασμολογικών στόχων των ΗΠΑ. «Έτσι, κάποια στιγμή, κατά την επόμενη μιάμιση εβδομάδα περίπου, ή ίσως και πριν, στείλουμε μια επιστολή, μιλήσουμε με πολλές από τις χώρες και απλώς θα τους πούμε τι πρέπει να πληρώσουν για να κάνουν δουλειές στις Ηνωμένες Πολιτείες κι αυτό να γίνει πολύ γρήγορα», δήλωσε ο Τραμπ.

Τα τελευταία σχόλια του Τραμπ ακολούθησαν άλλες πρόσφατες υποδείξεις αξιωματούχων της κυβέρνησης ότι οι προθεσμίες για τους δασμούς του Ιουλίου είναι ρευστές.

«Ίσως οι προθεσμίες παραταθούν αλλά αυτή είναι μια απόφαση που πρέπει να λάβει ο πρόεδρος», είχε δηλώσει την Πέμπτη (26/6) η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.