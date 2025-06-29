Μειωμένη ζήτηση για πτήσεις προς ΗΠΑ από Ευρώπη – Πτώση τιμών και προειδοποιήσεις από αεροπορικές εταιρείες

Τα αεροπορικά εισιτήρια για διατλαντικές πτήσεις έχουν πέσει στα προ πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία, δείχνοντας ότι όλο και λιγότεροι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν στις ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για τους ελέγχους στα σύνορα των ΗΠΑ και τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τάση αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών που είναι συνήθως η πιο πολυσύχναστη περίοδος για τις αεροπορικές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά γραφεία.

Οι αφίξεις από το εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 2,8% το Μάιο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Ταξιδίων και Τουρισμού των ΗΠΑ. Τα ταξίδια από τη Δυτική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 4,4% το Μάιο, με σημαντική μείωση να παρατηρείται στους Δανούς και τους Γερμανούς ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με το Reuters, οι προκρατήσεις υποδηλώνουν ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση, με τις συνολικές προκρατήσεις εισερχόμενων ταξιδιών στις ΗΠΑ τον Ιούλιο να μειώνονται κατά 13% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την OAG Aviation, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων. Η μείωση της ζήτησης θα επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα των αεροπορικών εταιρειών, ιδίως των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων όπως η Air France KLM και η Lufthansa.

Μείωση των αεροπορικών εισιτηρίων για «τόνωση» των ταξιδιών

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων για διατλαντικές πτήσεις μειώνονται από το πρώτο τρίμηνο, όταν οι Ευρωπαίοι άρχισαν να αναθεωρούν τα ταξίδια τους στις ΗΠΑ, μετά την πρόταση του Τραμπ να προσαρτηθεί η Γροιλανδία, την έναρξη ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου και την έκδοση διαταγών για την αυστηροποίηση της πολιτικής στα σύνορα.

Οι μέσες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων οικονομικής θέσης για πάνω από 50 δρομολόγια από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά μέσο όρο 7% σε ετήσια βάση, με τις τιμές για πτήσεις μεταξύ Ατλάντα, Τζόρτζια και Λονδίνου να μειώνονται κατά 55%, σύμφωνα με στοιχεία της Cirium, μιας εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων.

Καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες και περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να οριστικοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, η μείωση της ζήτησης από την Ευρώπη συμβάλει στη μείωση του κόστους των ταξιδιών.

Αυτό το καλοκαίρι, η τιμή των εισιτηρίων μετ' επιστροφής από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη έχει μειωθεί κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την εφαρμογή κρατήσεων ταξιδιών Hopper. Οι μέσες τιμές των 817 δολαρίων ανά εισιτήριο είναι σύμφωνες με τις τιμές προς την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2019, πριν από την πανδημία.

Επιβράδυνση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας «βλέπουν» οι CEOs

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες αναμένουν επιβράδυνση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Carsten Spohr, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει ασθενέστερη ζήτηση το τρίτο τρίμηνο μετά την άνθηση του καλοκαιριού, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air France KLM, Ben Smith, δήλωσε ότι η εταιρεία παρατηρεί «ελαφρά υποχώρηση» στην διατλαντική κίνηση και θα μειώσει τις τιμές για να διατηρήσει γεμάτες τις καμπίνες των διατλαντικών πτήσεών της.

Τα ταξίδια προς τις ΗΠΑ το Μάιο από τη Δανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 20%, 19% και 9% αντίστοιχα. Το Μάρτιο, η Γερμανία ενημέρωσε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της για τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η βίζα δεν εγγυάται την είσοδο στη χώρα.

Η Lufthansa και η United Airlines αναφέρουν ότι η αυξημένη ζήτηση από Αμερικανούς ταξιδιώτες που πετούν προς την Ευρώπη αντισταθμίζει τη μείωση των Ευρωπαίων που πετούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η United ανέφερε ότι οι διεθνείς κρατήσεις από την Ευρώπη μειώθηκαν κατά 6% το πρώτο τρίμηνο, αλλά πρόσθεσε ότι η ζήτηση από τις ΗΠΑ αντιστάθμισε την πτώση. Η Delta Air Lines δήλωσε ότι το 80% της διεθνούς ζήτησης για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προέρχεται από τις ΗΠΑ και ότι οι ναύλοι στην περιοχή είναι «σημαντικά υψηλότεροι» από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με την Hopper, στα μέσα Μαΐου, υπήρχαν 4,3% περισσότερες διεθνείς πτήσεις προγραμματισμένες να αναχωρήσουν από αεροδρόμια των ΗΠΑ προς διεθνείς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι.