ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μειωμένη ζήτηση για πτήσεις προς ΗΠΑ από Ευρώπη – Πτώση τιμών και προειδοποιήσεις από αεροπορικές εταιρείες
Ειδήσεις
21:55 - 29 Ιουν 2025

Μειωμένη ζήτηση για πτήσεις προς ΗΠΑ από Ευρώπη – Πτώση τιμών και προειδοποιήσεις από αεροπορικές εταιρείες

Reporter.gr Newsroom
Τα αεροπορικά εισιτήρια για διατλαντικές πτήσεις έχουν πέσει στα προ πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με στοιχεία, δείχνοντας ότι όλο και λιγότεροι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν στις ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για τους ελέγχους στα σύνορα των ΗΠΑ και τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τάση αυτή ενδέχεται να συνεχιστεί και μετά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών που είναι συνήθως η πιο πολυσύχναστη περίοδος για τις αεροπορικές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά γραφεία.

Οι αφίξεις από το εξωτερικό στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 2,8% το Μάιο σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Ταξιδίων και Τουρισμού των ΗΠΑ. Τα ταξίδια από τη Δυτική Ευρώπη μειώθηκαν κατά 4,4% το Μάιο, με σημαντική μείωση να παρατηρείται στους Δανούς και τους Γερμανούς ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με το Reuters, οι προκρατήσεις υποδηλώνουν ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση, με τις συνολικές προκρατήσεις εισερχόμενων ταξιδιών στις ΗΠΑ τον Ιούλιο να μειώνονται κατά 13% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την OAG Aviation, μια εταιρεία ανάλυσης δεδομένων. Η μείωση της ζήτησης θα επιδεινώσει τα οικονομικά προβλήματα των αεροπορικών εταιρειών, ιδίως των ευρωπαϊκών αερομεταφορέων όπως η Air France KLM και η Lufthansa.

Μείωση των αεροπορικών εισιτηρίων για «τόνωση» των ταξιδιών

Οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων για διατλαντικές πτήσεις μειώνονται από το πρώτο τρίμηνο, όταν οι Ευρωπαίοι άρχισαν να αναθεωρούν τα ταξίδια τους στις ΗΠΑ, μετά την πρόταση του Τραμπ να προσαρτηθεί η Γροιλανδία, την έναρξη ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου και την έκδοση διαταγών για την αυστηροποίηση της πολιτικής στα σύνορα.

Οι μέσες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων οικονομικής θέσης για πάνω από 50 δρομολόγια από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη κατά το πρώτο τρίμηνο μειώθηκαν κατά μέσο όρο 7% σε ετήσια βάση, με τις τιμές για πτήσεις μεταξύ Ατλάντα, Τζόρτζια και Λονδίνου να μειώνονται κατά 55%, σύμφωνα με στοιχεία της Cirium, μιας εταιρείας ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων.

Καθώς οι Αμερικανοί καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες και περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να οριστικοποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια, η μείωση της ζήτησης από την Ευρώπη συμβάλει στη μείωση του κόστους των ταξιδιών.

Αυτό το καλοκαίρι, η τιμή των εισιτηρίων μετ' επιστροφής από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη έχει μειωθεί κατά 10% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με την εφαρμογή κρατήσεων ταξιδιών Hopper. Οι μέσες τιμές των 817 δολαρίων ανά εισιτήριο είναι σύμφωνες με τις τιμές προς την Ευρώπη το καλοκαίρι του 2019, πριν από την πανδημία.

Επιβράδυνση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας «βλέπουν» οι CEOs

Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες αναμένουν επιβράδυνση της ταξιδιωτικής δραστηριότητας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lufthansa, Carsten Spohr, δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένει ασθενέστερη ζήτηση το τρίτο τρίμηνο μετά την άνθηση του καλοκαιριού, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Air France KLM, Ben Smith, δήλωσε ότι η εταιρεία παρατηρεί «ελαφρά υποχώρηση» στην διατλαντική κίνηση και θα μειώσει τις τιμές για να διατηρήσει γεμάτες τις καμπίνες των διατλαντικών πτήσεών της.

Τα ταξίδια προς τις ΗΠΑ το Μάιο από τη Δανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 20%, 19% και 9% αντίστοιχα. Το Μάρτιο, η Γερμανία ενημέρωσε τις ταξιδιωτικές οδηγίες της για τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η βίζα δεν εγγυάται την είσοδο στη χώρα.

Η Lufthansa και η United Airlines αναφέρουν ότι η αυξημένη ζήτηση από Αμερικανούς ταξιδιώτες που πετούν προς την Ευρώπη αντισταθμίζει τη μείωση των Ευρωπαίων που πετούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η United ανέφερε ότι οι διεθνείς κρατήσεις από την Ευρώπη μειώθηκαν κατά 6% το πρώτο τρίμηνο, αλλά πρόσθεσε ότι η ζήτηση από τις ΗΠΑ αντιστάθμισε την πτώση. Η Delta Air Lines δήλωσε ότι το 80% της διεθνούς ζήτησης για πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προέρχεται από τις ΗΠΑ και ότι οι ναύλοι στην περιοχή είναι «σημαντικά υψηλότεροι» από ό,τι στον υπόλοιπο κόσμο.

Σύμφωνα με την Hopper, στα μέσα Μαΐου, υπήρχαν 4,3% περισσότερες διεθνείς πτήσεις προγραμματισμένες να αναχωρήσουν από αεροδρόμια των ΗΠΑ προς διεθνείς προορισμούς αυτό το καλοκαίρι.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2025 - 21:55
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκθεση της Washington Post αμφισβητεί την έκταση των αμερικανικών πλήγματων στο Ιράν
Ειδήσεις

Έκθεση της Washington Post αμφισβητεί την έκταση των αμερικανικών πλήγματων στο Ιράν

Απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον Τσίπρα – Απόρρητη η σύσκεψη του 2015
Πολιτική

Απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας στον Τσίπρα – Απόρρητη η σύσκεψη του 2015

Πυροσβεστική: Εκδηλώθηκαν 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες - Οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα
Ειδήσεις

Πυροσβεστική: Εκδηλώθηκαν 48 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε 24 ώρες - Οι 41 αντιμετωπίστηκαν άμεσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα
Magazino

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά
Ειδήσεις

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις
Ειδήσεις

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/10/2025 - 11:24

Η Αμβροσία εξαγοράζει το 70% της 3P SALADS και ενισχύει τη θέση της στον κλάδο τροφίμων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/10/2025 - 11:13

Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία

Περιβάλλον
09/10/2025 - 11:06

Η λειψυδρία και οι τρόποι για την αναγκαία αντιμετώπισή της

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 11:03

Η Theon εξασφάλισε χρηματοδότηση 5ετούς διάρκειας ύψους €300 εκατ. για ανάπτυξη και εξαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 10:59

H Τειρεσίας εξαγόρασε την εταιρεία Statistical Decisions Hellas Α.Ε. (StatDec)

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 10:55

Μεικτό άνοιγμα στις ευρωαγορές – Στο επίκεντρο Γαλλία και δασμοί της ΕΕ

Πολιτική
09/10/2025 - 10:46

Χατζηδάκης: Γιατί καθυστερούν οι επιδοτήσεις στους αγρότες - «Άγνωστο» το πότε θα ξεκλειδώσουν

Ναυτιλία
09/10/2025 - 10:40

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/10/2025 - 10:25

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Ειδήσεις
09/10/2025 - 10:20

Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Ανακοινώσεις
09/10/2025 - 10:11

Alpha Trust Ανδρομέδα: Καταβολή μερίσματος €0,2599793300/μετοχή στις 7 Νοεμβρίου

Πολιτική
09/10/2025 - 10:04

Θεοδωρικάκος: H πρώτη τιμή παραγωγής θα αναγράφεται στα βασικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ