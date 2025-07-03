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ΗΠΑ: «Κόλλησε» στη Βουλή των Αντιπροσώπων το «όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο
Ειδήσεις
10:38 - 03 Ιουλ 2025

ΗΠΑ: «Κόλλησε» στη Βουλή των Αντιπροσώπων το «όμορφο» φορολογικό νομοσχέδιο

Reporter.gr Newsroom
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Στον αέρα παραμένει προς το παρόν το «μεγάλο όμορφο» νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την φορολογία και τις περικοπές δαπανών, αφού οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες της Βουλής των Αντιπροσώπων δυσκολεύτηκαν να βρουν τις τελικές ψήφους για να το εγκρίνουν, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Αμερικανού Προέδρου.  

Μετά την έγκριση της Γερουσίας, ήρθε η σειρά της Βουλής των Αντιπροσώπων να αναλύσει το νομοσχέδιο, και στην κρίσιμη διαδικαστική ψηφοφορία που συνεχίστηκε μέχρι χθες (2/7) αργά το βράδυ, καταγράφηκαν πέντε αρνητικοί ψήφοι από τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές.

Η γενική αίσθηση είναι πως τελικά το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί, αλλά η χθεσινή δυσκολία δημιούργησε εκνευρισμό στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έσπευσε να εκφράσει την απογοήτευσή του για αυτήν την καθυστέρηση δυόμισι ώρες μετά την έναρξη της ψηφοφορίας.

«Οι μεγαλύτερες φορολογικές περικοπές στην ιστορία και μια ακμάζουσα οικονομία έναντι της μεγαλύτερης αύξησης φόρων στην ιστορία και μιας αποτυχημένης οικονομίας», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

«Για τους Ρεπουμπλικάνους θα έπρεπε να είναι μια εύκολη ψήφος ‘ναι’. Γελοίο!!!», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι, καθώς διαθέτουν πλειοψηφία μόλις οκτώ εδρών, δεν μπορούν να χάσουν παρά μόνο τρεις ψήφους.

Οι βουλευτές μπορούν να αλλάξουν την ψήφο τους όσο διάστημα παραμένει ανοικτή η ψηφοφορία και ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον διαβεβαίωσε ότι θα τη διατηρήσει ανοικτή «για όσο χρόνο χρειαστεί».

Μάλιστα, ο Τζόνσον δήλωσε σε δημοσιογράφο της Wall Street Journal ότι πιστεύει πως ορισμένοι από τους αντιρρησίες θα αλλάξουν στάση και ότι «αυτό θα τελειώσει καλά».

Παρά το γεγονός ότι οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και τη Γερουσία των ΗΠΑ, η νομοθεσία του Τραμπ έχει συναντήσει αντίσταση από συντηρητικούς που έχουν επίγνωση του κόστους, οι οποίοι ανησυχούν ότι το μέτρο μειώνει πολύ το Medicaid και άλλα προγράμματα.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η αποτυχία ψήφισης της νομοθεσίας θα αποτελούσε ένα τεράστιο πολιτικό πλήγμα για τον Τραμπ, ο οποίος δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο νομοσχέδιο.

Το «μεγάλο όμορφο νομοσχέδιο» περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις, σταδιακή κατάργηση των κινήτρων καθαρής ενέργειας της εποχής Μπάιντεν και χρηματοδότηση για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης από τον Τραμπ. Περιλαμβάνει, δηλαδή, διάφορες από τις προεκλογικές υποσχέσεις των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίες είχαν εξασφαλίσει στον Ντόναλντ Τραμο σημαντικό μέρος της λαϊκής υποστήριξης.

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Γουόρεν Ντέιβιντσον από το Οχάιο, ένας βουλευτής με συντηρητική άποψη στα οικονομικά, ο οποίος ψήφισε κατά της πρώτης εκδοχής της νομοθεσίας στη Βουλή τον Μάιο, δήλωσε ότι τώρα θα υποστηρίξει το μέτρο.

«Αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι τέλειο, αλλά είναι το καλύτερο που μπορούμε να έχουμε», δήλωσε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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