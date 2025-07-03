ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Wall: Ολοκληρώθηκε με κέρδη η εβδομάδα - Τρίτο ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq
Χρηματιστήρια
20:36 - 03 Ιουλ 2025

Wall: Ολοκληρώθηκε με κέρδη η εβδομάδα - Τρίτο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Reporter.gr Newsroom
Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, με τον S&P 500 και τον Nasdaq Composite να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά, μετά την ανακοίνωση για την αγορά εργασίας του Ιουνίου, η οποία ενίσχυσε την αισιοδοξία ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική παρά τις ταχείες αλλαγές στην εμπορική πολιτική και τη γεωπολιτική κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά. Πιο αναλυτικά ο S&P 500 αυξήθηκε κατά 0,83% κλείνοντας στις 6.279,35 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κέρδισε 1,02% και έκλεισε στις 20.601,10 μονάδες. Ο Δείκτης Dow Jones Industrial Average σημείωσε άνοδο 344,11 μονάδων, ή 0,77%, κλείνοντας στις 44.828,53 μονάδες.

Όλοι οι τρεις βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν την εβδομάδα με θετικά αποτελέσματα. Ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν αύξηση 1,7% και 1,6% αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ ο Dow κατέγραψε κέρδος 2,3% για την περίοδο.

Στις μετοχές που ξεχώρισαν, οι Synopsys Inc. και Cadence Design Systems Inc. κατέγραψαν άλμα μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να άρει την απαίτηση άδειας εξαγωγής για πωλήσεις λογισμικού στην Κίνα.

Στο προσκήνιο βρέθηκε και η Datadog, η οποία σημείωσε εντυπωσιακή άνοδο άνω του 12%, μετά την ανακοίνωση ότι θα ενταχθεί στον δείκτη S&P 500 την ερχόμενη εβδομάδα αντικαθιστώντας την Juniper Networks Inc., η οποία εξαγοράστηκε πρόσφατα από την Hewlett Packard.

Η Tripadvisor κατέγραψε κέρδη άνω του 15%, μετά την αποκάλυψη ότι η επενδυτική εταιρεία Starboard Value απέκτησε μερίδιο άνω του 9% στην πλατφόρμα ταξιδιωτικών αξιολογήσεων.

Στην αντίθετη όχθη, πιέσεις δέχτηκαν οι μετοχές των εταιρειών που σχετίζονται με την αγορά κατοικίας, όπως η Lennar Corp. και η D.R. Horton, δεδομένου πως απομακρύνεται η προοπτική μείωσης του κόστους δανεισμού.

Απώλειες για δεύτερη συνεδρίαση σημείωσε και η Centene Corp., η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο των πωλητών μετά την προειδοποίηση για πιθανά μειωμένα περιθώρια κέρδους στο επόμενο τρίμηνο και τη χρονιά.

Οι θέσεις εργασίας εκτός γεωργίας αυξήθηκαν κατά 147.000 τον Ιούνιο, σύμφωνα με την αναφορά του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας την Πέμπτη. Αυτό είναι πάνω από την πρόβλεψη των οικονομολόγων για 110.000 νέες θέσεις και την αναθεωρημένη αύξηση των 144.000 τον Μάιο. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε επίσης στο 4,1%, ενώ οι οικονομολόγοι είχαν προβλέψει αύξηση στο 4,3%.

Η ισχυρή αναφορά για τις θέσεις εργασίας προκάλεσε επίσης αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων του Δημοσίου και μείωσε τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον. Οι έμποροι συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης των επιτοκίων της Fed εκτιμούν τώρα περίπου 95% πιθανότητα ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά στη συνεδρίασή της αργότερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group.

«Η μεγαλύτερη συνέπεια από την αναφορά για την απασχόληση φαίνεται να είναι ότι δεν υπάρχει τρόπος να μειώσει η Fed τα επιτόκια τον Ιούλιο, και είναι αβέβαιο αν θα μειώσει τα επιτόκια καθόλου φέτος», δήλωσε ο Jed Ellerbroek, διευθυντής χαρτοφυλακίου στην Argent Capital Management, σε συνέντευξή του στο CNBC.

Εν τω μεταξύ, μετά την ανακοίνωση της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Βιετνάμ την Τετάρτη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι επενδυτές αναμένουν με ανυπομονησία τυχόν ανακοινώσεις για μελλοντικές συμφωνίες, καθώς πλησιάζει η προθεσμία της αρχές Ιουλίου για την 90ήμερη αναστολή δασμών. Ενώ η αγορά, με τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πτώσης, ειδικά εάν ο Τραμπ επιλέξει να είναι «πολύ σκληρός» στις διαπραγματεύσεις, ο Ellerbroek πιστεύει ότι η αγορά τελικά υιοθετεί μια πιο αισιόδοξη άποψη.

«Θα δούμε πραγματικό αντίκτυπο από τους δασμούς για πολλές επιχειρήσεις, αλλά η αγορά θα το αφομοιώσει χωρίς υπερβολικές δυσκολίες», πρόσθεσε επίσης.

