Συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της RWE, δρ. Μάρκους Κρέμπερ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της RWE AG, δρ. Μάρκους Κρέμπερ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία των επενδύσεων της RWE στην Ελλάδα για την ανάπτυξη εννέα φωτοβολταϊκών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και η απόφαση της γερμανικής εταιρείας να επενδύσει στην κατασκευή δύο ακόμα μεγάλων έργων ηλιακής ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία.

Τονίστηκε πως χάρη στο βελτιωμένο ρυθμιστικό και αδειοδοτικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός υλοποίησης των επενδύσεων είναι ιδιαίτερα ταχύς, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων για πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημάνθηκε η σημασία της αύξησης των διασυνδέσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, κατεύθυνση στην οποία ήδη κινείται η Ελλάδα, δρομολογώντας τον τριπλασιασμό των δυνατοτήτων της σύνδεσης με την Ιταλία, ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα που ανακύπτουν για τους καταναλωτές λόγω του χρόνιου κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.