ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της RWE, δρ. Μάρκους Κρέμπερ
Πολιτική
20:55 - 03 Ιουλ 2025

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της RWE, δρ. Μάρκους Κρέμπερ

Reporter.gr Newsroom
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το απόγευμα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της RWE AG, δρ. Μάρκους Κρέμπερ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πορεία των επενδύσεων της RWE στην Ελλάδα για την ανάπτυξη εννέα φωτοβολταϊκών μονάδων στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και η απόφαση της γερμανικής εταιρείας να επενδύσει στην κατασκευή δύο ακόμα μεγάλων έργων ηλιακής ενέργειας στην Κεντρική Μακεδονία.

Τονίστηκε πως χάρη στο βελτιωμένο ρυθμιστικό και αδειοδοτικό πλαίσιο που τέθηκε σε ισχύ τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός υλοποίησης των επενδύσεων είναι ιδιαίτερα ταχύς, ενώ έγινε ανταλλαγή απόψεων για πρόσθετες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στη χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά τις ανάγκες που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημάνθηκε η σημασία της αύξησης των διασυνδέσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, κατεύθυνση στην οποία ήδη κινείται η Ελλάδα, δρομολογώντας τον τριπλασιασμό των δυνατοτήτων της σύνδεσης με την Ιταλία, ενώ συζητήθηκαν και ζητήματα που ανακύπτουν για τους καταναλωτές λόγω του χρόνιου κατακερματισμού της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall: Ολοκληρώθηκε με κέρδη η εβδομάδα - Τρίτο ρεκόρ για S&amp;P 500 και Nasdaq
Χρηματιστήρια

Wall: Ολοκληρώθηκε με κέρδη η εβδομάδα - Τρίτο ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

ΑΑΔΕ: Μηνιαίες οι δηλώσεις ΦΠΑ για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Μηνιαίες οι δηλώσεις ΦΠΑ για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα

Lavipharm A.E.: Νέα πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και διανομή μερίσματος μετά από 18 χρόνια
Ανακοινώσεις Εταιρειών

Lavipharm A.E.: Νέα πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και διανομή μερίσματος μετά από 18 χρόνια

Ευρωαγορές: Κέρδη λόγω των ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση των ΗΠΑ
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Κέρδη λόγω των ισχυρών στοιχείων για την απασχόληση των ΗΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κατρίνης: Το Μαξίμου γνώριζε και συγκάλυπτε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Κατρίνης: Το Μαξίμου γνώριζε και συγκάλυπτε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο του Μαξίμου
Πολιτική

Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο του Μαξίμου

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου ενορχήστρωσε τις παράνομες επιδοτήσεις
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μαξίμου ενορχήστρωσε τις παράνομες επιδοτήσεις

Κυβερνητικές πηγές: Σε «κυνήγι μαγισσών» εξελίσσεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Κυβερνητικές πηγές: Σε «κυνήγι μαγισσών» εξελίσσεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

Πολιτική
08/10/2025 - 19:12

Αιφνίδια (;) απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη

Πολιτική
08/10/2025 - 19:06

Γκίκας: Η «γαλάζια οικονομία» πυλώνας ανάπτυξης και ευκαιρία για ένα βιώσιμο μέλλον της νησιωτικής Ελλάδας

Πολιτική
08/10/2025 - 18:53

Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ στοχοποιεί τους έντιμους για να την γλιτώσουν οι «γαλάζιοι» πρωταγωνιστές

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:52

Η χρηματοδότηση για τα ΑΕΙ δεν είναι αρκετή

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:51

Αθώος δηλώνει ο πρώην διευθυντής του FBI, Τζέιμς Κόμι - Η «συμμετοχή» του Τραμπ

Πολιτική
08/10/2025 - 18:36

Φλωρίδης: Η Δικαιοσύνη παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη

Οικονομία
08/10/2025 - 18:32

Στουρνάρας: Η αργή απονομή δικαιοσύνης υπονομεύει επενδύσεις, παραγωγικότητα και θεσμούς

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:31

Λεπέν και Μπαρντελά έτοιμοι για την κάλπη: «Μοναδική λύση η φωνή του λαού»

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:21

Τράπεζα της Αγγλίας: Αυξημένος κίνδυνος «απότομης διόρθωσης της αγοράς» λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων στις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
08/10/2025 - 18:18

Βολές Τζαβάρα κατά ΝΔ: Κάποιοι εξαφάνισαν την αλήθεια στα Τέμπη – Δημιουργείται εντύπωση συγκάλυψης

Ειδήσεις
08/10/2025 - 18:04

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): Η παγκόσμια οικονομία είναι ανθεκτική παρά τις κρίσεις

Πολιτική
08/10/2025 - 18:03

Πηγές ΝΔ: Αντί ο Ανδρουλάκης να διαγράψει συνεργάτη του που ζημίωσε το Δημόσιο μας επιτίθεται

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ