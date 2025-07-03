ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΑΑΔΕ: Μηνιαίες οι δηλώσεις ΦΠΑ για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα
Οικονομία
20:20 - 03 Ιουλ 2025

ΑΑΔΕ: Μηνιαίες οι δηλώσεις ΦΠΑ για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα

Reporter.gr Newsroom
Σε αλλαγή του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ, για συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση Α.1049/2025, του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, 92.590 επιχειρήσεις, που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους από 1/1/2024 έως 31/3/2025 και τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, υποβάλλουν πλέον τις δηλώσεις ΦΠΑ (περιόδου Ιουλίου και εφεξής) σε μηνιαία βάση.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την τριμηνιαία υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, μετά την πάροδο 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών τους.

Η θέσπιση της μηνιαίας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ συμβάλλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, αποτρέποντας περιπτώσεις επιχειρήσεων που, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα λειτουργίας, διακόπτουν τις εργασίες τους χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές τους υποχρεώσεις ως προς τον ΦΠΑ και άλλους φόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 – 17:00.

