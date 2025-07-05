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Γάζα: Επίθεση με χειροβομβίδες σε ανθρωπιστική αποστολή – Τραυματίστηκαν δύο Αμερικανοί εργαζόμενοι
Ειδήσεις
15:48 - 05 Ιουλ 2025

Γάζα: Επίθεση με χειροβομβίδες σε ανθρωπιστική αποστολή – Τραυματίστηκαν δύο Αμερικανοί εργαζόμενοι

Reporter.gr Newsroom
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Το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF) ανακοίνωσε το Σάββατο (5/7) ότι δύο Αμερικανοί εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις υπέστησαν τραυματισμούς σε μια στοχευμένη επίθεση σε ένα σημείο διανομής τροφίμων στη Γάζα.

Το GHF, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ανέφερε σε δήλωσή του ότι οι τραυματίες Αμερικανοί έλαβαν ιατρική περίθαλψη και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. «Η επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε από δύο δράστες που έριξαν δύο χειροβομβίδες στους Αμερικανούς, συνέβη στο τέλος μιας κατά τα άλλα επιτυχημένης διανομής, κατά την οποία χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας έλαβαν με ασφάλεια τρόφιμα», ανέφερε.

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιος κρυβόταν πίσω από την επίθεση. Ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε άμεσα σχόλια όταν επικοινώνησε μαζί του το Reuters.

Οι αρχές της Γάζας ανέφεραν ότι δεκάδες Παλαιστίνιοι είχαν σκοτωθεί από τον ισραηλινό στρατό τις τελευταίες 24 ώρες, μεταξύ άλλων κοντά σε χώρους διανομής βοήθειας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, προειδοποίησε την Πέμπτη (3/7) τους κατοίκους να μην βοηθήσουν το GHF, λέγοντας ότι τα θανατηφόρα περιστατικά κοντά στους χώρους διανομής τροφίμων έθεταν σε κίνδυνο τους ανθρώπους.

Υπενθυμίζεται ότι η GHF άρχισε να διανέμει πακέτα τροφίμων στη Γάζα στα τέλη Μαΐου, παρακάμπτοντας τους παραδοσιακούς διαύλους βοήθειας, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία υποστηρίζουν ότι η οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ δεν είναι ούτε αμερόληπτη ούτε ουδέτερη.

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