ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνελήφθη δημοσιογράφος στο Βόλο που φέρεται να εκβίαζε τη Ζέττα Μακρή
Πολιτική
15:14 - 05 Ιουλ 2025

Συνελήφθη δημοσιογράφος στο Βόλο που φέρεται να εκβίαζε τη Ζέττα Μακρή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε καταγγελία για εκβιασμό φέρεται να προχώρησε η πρώην υφυπουργός και βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττα Μακρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα Μακρή κατήγγειλε ότι το τελευταίο διάστημα δεχόταν έντονες πιέσεις από γνωστό δημοσιογράφο του Βόλου, ο οποίος φέρεται να της ζητούσε χρήματα προκειμένου να σταματήσει τη δημοσίευση αρνητικών σχολίων σε βάρος της.

Ο δημοσιογράφος φέρεται να της ζήτησε το ποσό των 15.000 ευρώ. Κανονίστηκε συνάντηση σε καφετέρια, αφού προηγουμένως η πρώην υφυπουργός είχε ενημερώσει τις Αρχές. Κατά τη συνάντηση του παρέδωσε 5.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ανάκτηση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Μαρινάκης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η ανάκτηση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΝΔ: 10 χρόνια από το δημοψήφισμα 2015 - Δεν ξεχνάμε
Πολιτική

ΝΔ: 10 χρόνια από το δημοψήφισμα 2015 - Δεν ξεχνάμε

Αυτοψία Δήμα στο Ηράκλειο – Στο 60% η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο
Πολιτική

Αυτοψία Δήμα στο Ηράκλειο – Στο 60% η πρόοδος των εργασιών στο νέο αεροδρόμιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου
Ειδήσεις

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών
Ειδήσεις

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου
Ειδήσεις

Σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα
Ειδήσεις

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:25

Νετανιάχου μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Μία από τις καλύτερες συνομιλίες που είχαμε ποτέ

Οικονομία
28/07/2026 - 23:10

«Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος»: Η πρόταση Πιερρακάκη για 6G, AI και νέο ταμείο επενδύσεων

Ειδήσεις
28/07/2026 - 23:03

Σεισμός στην Ιαπωνία: Αναφορές για πολλούς νεκρούς μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο

Πολιτική
28/07/2026 - 22:55

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:50

Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες - Ήχησε το 112

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:48

Το Ιράν κρατά κλειστό το Ορμούζ: Απορρίπτει την πρόταση του Ομάν - Τι αντιπροτείνει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:47

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκιάθου

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:35

Χριστοδουλίδης: Ικανοποίηση για την επαφή με Γκουτέρες - Προσδοκίες θετικά μηνύματα στο Κυπριακό

Magazino
28/07/2026 - 22:30

LVMH: Επιστροφή στην ανάπτυξη για Louis Vuitton, Dior & Tiffany – Τι αγοράζουν τώρα οι Fashion Lovers

Ειδήσεις
28/07/2026 - 22:20

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβοι για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ