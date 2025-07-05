Συνελήφθη δημοσιογράφος στο Βόλο που φέρεται να εκβίαζε τη Ζέττα Μακρή

Σε καταγγελία για εκβιασμό φέρεται να προχώρησε η πρώην υφυπουργός και βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττα Μακρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα Μακρή κατήγγειλε ότι το τελευταίο διάστημα δεχόταν έντονες πιέσεις από γνωστό δημοσιογράφο του Βόλου, ο οποίος φέρεται να της ζητούσε χρήματα προκειμένου να σταματήσει τη δημοσίευση αρνητικών σχολίων σε βάρος της.

Ο δημοσιογράφος φέρεται να της ζήτησε το ποσό των 15.000 ευρώ. Κανονίστηκε συνάντηση σε καφετέρια, αφού προηγουμένως η πρώην υφυπουργός είχε ενημερώσει τις Αρχές. Κατά τη συνάντηση του παρέδωσε 5.000 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψή του.