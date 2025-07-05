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Χρηστίδης: Γνώριζαν και σιώπησαν στο Μέγαρο Μαξίμου για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
15:32 - 05 Ιουλ 2025

Χρηστίδης: Γνώριζαν και σιώπησαν στο Μέγαρο Μαξίμου για το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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«Το βασικό ζήτημα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πολύ καλά και δεν έκανε τίποτα απολύτως», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, σε συνέντευξη στο REAL FM. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «από το 2019 η κυβέρνηση ήξερε από τον κ. Βάρρα αλλά και αργότερα από τις επιστολές του κ. Σημανδράκου και από το 2023 και μετά από τον κ. Αυγενάκη και μας παριστάνουν τις αθώες περιστερές».

«Για έξι χρόνια, μια «συμμορία» λυμαίνεται τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις ευλογίες μιας κυβέρνησης που ήρθε ως μεταρρυθμιστική και φιλοευρωπαϊκή», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως πρόκειται για «σκάνδαλο 450 εκατ. ευρώ με καθαρό γαλάζιο χρώμα».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέκρινε την απόφαση της κυβέρνησης να ενσωματωθεί το ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ και να διενεργούνται οι έλεγχοι από μια Ανεξάρτητη Αρχή. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει πολύ καλά όλοι όσοι εμπλέκονται. Για παράδειγμα, υπάρχει το ΣΔΟΕ, το οποίο φαίνεται ότι τώρα πια μετακινείται στην ΑΑΔΕ. Δηλαδή αυτό που δεν συμβαίνει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν ξεχωριστοί Οργανισμοί οι οποίοι ελέγχουν τις επιδοτήσεις. Εδώ πάνε να το δώσουν σε μία Ανεξάρτητη Αρχή. Ποιος θα ελέγχει την Ανεξάρτητη Αρχή;»

Έβαλε στο στόχαστρο προσωπικά τον Πρωθυπουργό, ο οποίος - υπενθύμισε - όταν πήγε να απαντήσει στη Βουλή, σε επίκαιρη ερώτηση που του έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον Ιανουάριο του 2025, έλεγε αερολογίες ενώ ήταν ήδη κάτω από την ίδια στέγη με τον κ. Βάρρα.

«Αφού ο κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι έχει αποτύχει, πρέπει να πάρει την ευθύνη της αποτυχίας του, γιατί αυτό κοστίζει πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Γνώριζαν πολύ καλά τι δεν έκαναν. Δεν έκαναν τίποτα να παρέμβουν γιατί τους εξυπηρετούσε όλο αυτό, γιατί μία σειρά ανθρώπων λειτουργούσαν για αυτούς», σημείωσε.

Τέλος, έκανε λόγο για βαθιά διαπλοκή και διαφθορά και επανέλαβε ότι «είναι αδιανόητο να πληρώσει το πρόστιμο ο μέσος Έλληνας πολίτης. Είναι υποχρέωση να τα πάρουμε πίσω αυτά τα χρήματα. Αυτά τα 450 εκατομμύρια, που ήταν 280, και που μπορεί να εξελιχθούν και σε 1 δισ. ευρώ, είναι χρήματα των Ελλήνων πολιτών, των αγροτών και των κτηνοτρόφων που δεν πρέπει να χαθούν».

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