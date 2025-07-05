Ισπανία: Νέο σκάνδαλο στο κυβερνών κόμμα – Στέλεχος παραιτείται κατόπιν καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση

Στέλεχος του κόμματος του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, παραιτήθηκε μετά από κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση, υπονομεύοντας την προσπάθεια του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος να ανακάμψει ύστερα από σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς που απειλούσαν τη σταθερότητα της κυβέρνησης συνασπισμού.

Ο πρωθυπουργός ήλπιζε ότι η συνάντηση της ομοσπονδιακής επιτροπής του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) αυτό το Σαββατοκύριακο θα βοηθούσε το κόμμα να ξεπεράσει τις εβδομάδες των σκανδάλων που υπονόμευσαν τις δεσμεύσεις για ηθική και καταπολέμηση της διαφθοράς, βάσει των οποίων ανέλαβε την εξουσία πριν από επτά χρόνια.

Ωστόσο, αυτές οι ελπίδες διαψεύστηκαν αργά το βράδυ της Παρασκευής (4/7), όταν η ηλεκτρονική εφημερίδα elDiario δημοσίευσε κατηγορίες από διάφορες γυναίκες εργαζόμενες του PSOE που δήλωσαν ότι είχαν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από τον Φρανσίσκο Σαλαζάρ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον θεσμικό συντονισμό στο παλάτι Moncloa, το γραφείο και την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με το Guardian, οι κατηγορίες οδήγησαν τον Σαλαζάρ να ανακοινώσει το Σάββατο (5/7) ότι παραιτείται από τη θέση του και από το νέο του ρόλο ως αναπληρωτής στη γραμματεία του PSOE.

Μιλώντας στην elDiario, ο Σαλαζάρ δήλωσε ότι δεν θυμάται καμία ανάρμοστη συμπεριφορά. «Έχω σπάσει το κεφάλι μου και μου φαίνεται ακατανόητο», είπε. «Συνεχίζω να αναρωτιέμαι αν έκανα κάποιο λάθος και είπα κάτι ανάρμοστο σε μια συνάδελφο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να βρω [ένα παράδειγμα]».

Πηγές στο Moncloa, στη Μαδρίτη, ανέφεραν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα, αλλά πρόσθεσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες εναντίον του Σαλαζάρ.

Το Σάββατο, ο Σάντσεθ ζήτησε ξανά συγγνώμη για αυτό που χαρακτήρισε ως λανθασμένη εμπιστοσύνη σε όσους κατηγορούνται για παραβάσεις, προσθέτοντας: «Έκανα λάθος που εμπιστεύτηκα άτομα που δεν το άξιζαν, αλλά δεν θα αποτύχουμε σε μια εποχή δημοκρατικής αναγέννησης».

Ο πρωθυπουργός, ο οποίος δέχεται αυξανόμενη πίεση να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, δήλωσε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να παραιτηθεί. «Ο καπετάνιος δεν αποποιείται τις ευθύνες του όταν η θάλασσα είναι ταραγμένη. Παραμένει στη θέση του για να ξεπεράσει την καταιγίδα και να οδηγήσει το πλοίο στο λιμάνι», δήλωσε.