Πλημμύρες στο Τέξας: Αυξάνονται οι νεκροί, ανάμεσά τους 15 παιδιά

Τραγικές απώλειες έχουν προκαλέσει οι ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν το Σάββατο περιοχές του Τέξας.

Οι τελευταίες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές αναφέρουν πως οι νεκροί έφτασαν τους 59, ενώ ανάμεσά τους βρίσκονται και 15 παιδιά.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση επιζώντων, χρησιμοποιώντας ελικόπτερα, βάρκες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ο ποταμός Γουαδελούπη «φούσκωσε» οκτώ μέτρα σε μία ώρα, και παρέσυρε όλα τα παραποτάμια σπίτια και την παιδική κατασκήνωση. Ελικόπτερα κατάφεραν να ανασύρουν εγκλωβισμένους, πολλοί από τους οποίους κατέφυγαν σε στέγες και δένδρα.

Η κατασκήνωση φιλοξενούσε πάνω από 700 παιδιά, τα περισσότερα διασώθηκαν. Κάποια εγκαίρως, τα περισσότερα με ελικόπτερα. Όσο περνούν οι ώρες οι ελπίδες όλων λιγοστεύουν με τους γονείς να κάνουν εκκλήσεις για να βρεθούν.

Τα ορμητικά νερά παρέσυραν και αρκετούς κατασκηνωτές που είχαν στήσει σκηνές στις όχθες του ποταμού. Κάποιοι αναγκάστηκαν να σκαρφαλώσουν σε δέντρα για να σωθούν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε σοκαριστική την κατάσταση και υποσχέθηκε πως η κυβέρνηση θα βοηθήσει με κάθε μέσο για την αποκατάσταση των ζημιών. Ο κυβερνήτης του Τέξας έχει κηρύξει τουλάχιστον 15 κομητείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.