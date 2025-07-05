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Στη Ντόχα ισραηλινή αποστολή για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς
Ειδήσεις
21:25 - 05 Ιουλ 2025

Στη Ντόχα ισραηλινή αποστολή για διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ πρόκειται να στείλει αύριο, Κυριακή 6 Ιουλίου, διαπραγματευτική αποστολή στη Ντόχα, σύμφωνα με πληροφορίες που ανέφερε στο The Times of Israel το γραφείο ανώτερου Ισραηλινού υπουργού.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει σήμερα, Σάββατο 5 Ιουλίου, το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του στις 10 μ.μ. (τοπική ώρα) προκειμένου να συζητήσει τις επικείμενες έμμεσες συνομιλίες, αλλά και την επίσκεψη του στην Ουάσινγκτον.

Ο Νετανιάχου θα αναχωρήσει στις 4 μ.μ. από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και αναμένεται να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα (7/7).

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan ότι η Χαμάς έχει χαλαρώσει τις απαιτήσεις της λόγω της πίεσης από τους μεσολαβητές του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι «υπάρχει κάτι με το οποίο μπορούμε να εργαστούμε».

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