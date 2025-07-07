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Ρωσία: Αυτοκτόνησε ο υπουργός Μεταφορών λίγες ώρες μετά την αποπομπή του
Ειδήσεις
17:12 - 07 Ιουλ 2025

Ρωσία: Αυτοκτόνησε ο υπουργός Μεταφορών λίγες ώρες μετά την αποπομπή του

Reporter.gr Newsroom
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Σήμερα, Δευτέρα (7/7), λίγες μόλις ώρες αφού αποπέμφθηκε, με απόφαση Πούτιν, ο Ρώσος υπουργός Μεταφορών, Ρομάν Σταροβόιτ, έδωσε τέλος στη ζωή του.  

Σύμφωνα με το ρωσικό Μέσο Izvestiya, ο Σταροβόιτ αυτοπυροβολήθηκε, με τις ρωσικές αρχές να επιβεβαιώνουν την είδηση και την Ανακριτική Επιτροπή να αναφέρει: «το πτώμα του Ρώσου πρώην υπουργού Μεταφορών Ρόμαν Βλαντιμίροβιτς Σταρόβοιτ βρέθηκε σήμερα μέσα στο αυτοκίνητό του, φέροντας τραύμα από σφαίρα».

Σήμερα, Δευτέρα (7/7), ο Ρώσος πρόεδρος απέπεμψε αιφνιδίως τον Σταροβόιτ, σε μία περίοδο εντεινόμενων προκλήσεων για τον τομέα των μεταφορών, καθώς ο πόλεμος μαίνεται για τέταρτη χρονιά.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, η κατάσταση το σύστημα μεταφορών της Ρωσίας είναι αρκετά προβληματική, καθώς ο τομέας της αεροπορίας πάσχει από έλλειψη ανταλλακτικών και οι ρωσικοί σιδηρόδρομοι – ο μεγαλύτερος «εργοδότης» της χώρας – παλεύουν με την εκτίναξη του κόστους και με τα υψηλά επιτόκια, λόγω πληθωρισμού.

Ο Σταροβόιτ, από την άλλη, έμεινε μόλις έναν χρόνο στο Υπουργείο Μεταφορών πριν ο Ρώσος πρόεδρος αποφασίσει την ξαφνική αποπομπή του. Πριν από το Υπουργείο ήταν διοικητής της επαρχίας του Κουρσκ για σχεδόν πέντε χρόνια.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Αντρέι Νικίτιν, πρώην κυβερνήτης της περιφέρειας Νόβγκοροντ, διορίστηκε ως υπηρεσιακός υπουργός Μεταφορών και δημοσίευσε φωτογραφίες του να δίνει τα χέρια με τον Πούτιν, επικυρώνοντας το διορισμό του.

Ερωτηθείς σχετικά με την αιφνίδια αποχώρηση του Σταροβόιτ και τον γρήγορο διορισμό του Νικίτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε: «Επί του παρόντος, κατά τη γνώμη του προέδρου, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του Αντρέι Νικίτιν θα συμβάλουν καλύτερα στο να διασφαλιστεί ότι αυτή η υπηρεσία, την οποία ο πρόεδρος χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντική, θα εκπληρώσει τα καθήκοντα και τις λειτουργίες της».

Ο ίδιος ο Νικίτιν, από την πλευρά του, στη συνάντησή του με τον Πούτιν, μίλησε για το τεράστιο έργο της ψηφιοποίησης της ρωσικής βιομηχανίας μεταφορών, σε μία προσπάθεια να μειωθούν τα εμπόδια στα φορτία και να διασφαλιστεί η ομαλότερη διασυνοριακή ροή των εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με μία πηγή από τον κλάδο των ρωσικών μεταφορών, η θέση του Σταροβόιτ ήταν υπό αμφισβήτηση εδώ και μήνες, όχι ειδικά για θέματα μεταφορών, αλλά για τα σκάνδαλα διαφθοράς στο Κουρσκ.

Ο Πεσκόφ, ερωτηθείς περαιτέρω από τους δημοσιογράφους αν η υπουργική αλλαγή υποδηλώνει ότι ο Πούτιν έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στον Σταροβόιτ για το Κουρσκ, είπε ότι «δεν υπάρχει τέτοια διατύπωση στο διάταγμα που εξέδωσε το Κρεμλίνο».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 21:04
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