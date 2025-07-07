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«Προλαμβάνω»: 3,5 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων
Υγεία
16:50 - 07 Ιουλ 2025

«Προλαμβάνω»: 3,5 εκατ. πολίτες έχουν συμμετάσχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικών Εξετάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», το οποίο προσφέρει δωρεάν, οργανωμένο και προσβάσιμο προσυμπτωματικό έλεγχο σε εκατομμύρια πολίτες.

Μέχρι σήμερα, πάνω από 3,6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προβλεπόμενες εξετάσεις, από ένα σύνολο περίπου 6 εκατομμυρίων δικαιούχων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων του προγράμματος είναι εντυπωσιακά και επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων.

Αναλυτικά, τα επικαιροποιημένα στοιχεία:

  • Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού: Πραγματοποιήθηκαν ως τώρα, 817.984 ψηφιακές μαστογραφίες, με 51.632 γυναίκες να εντοπίζονται εγκαίρως με ευρήματα
  • Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας: Διενεργήθηκαν ως τώρα, 418.641 γυναικολογικοί έλεγχοι (τεστ Παπανικολάου και HPV-DNA), καθώς και 5.962 κολποσκοπήσεις και βιοψίες για την έγκαιρη ανίχνευση βλαβών.
  • Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου: Πραγματοποιήθηκαν έως τώρα, 858.371 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, 29.509 κολονοσκοπήσεις, και 11.079 βιοψίες, συμβάλλοντας στην πρόληψη και πρώιμη διάγνωση σχετικών νοσημάτων.
  • Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου: Έγιναν ως τώρα, 1.576.950 εξετάσεις, 22.669 εξετάσεις στεφανιαίας νόσου και 4.919 έλεγχοι ισχαιμίας, ενισχύοντας την πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται σταδιακά με τη δράση πρόληψης και καταπολέμησης της παχυσαρκίας ενηλίκων, καθώς και την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας, ενισχύοντας τον στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης για μια σύγχρονη, αποτελεσματική και ολοκληρωμένη πολιτική πρόληψης.

Σε δήλωσή της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σημειώνει: «Με το πρόγραμμα ‘Προλαμβάνω” αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η πρόληψη δεν είναι απλώς μια ιατρική επιλογή – είναι πράξη φροντίδας και ζωής. Το υπουργείο Υγείας επενδύει σε περισσότερα χρόνια με υγεία για όλους και όχι μόνο στη θεραπεία.

Πάνω από 3,5 εκατομμύρια πολίτες από κάθε γωνιά της Ελλάδας έχουν ήδη αγκαλιάσει την Πρόληψη. Και αυτό δεν είναι στατιστική – είναι ζωές που σώθηκαν.

Είμαστε υπερήφανοι. Αλλά δεν σταματάμε εδώ. Χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που δεν περιμένει την ασθένεια να εμφανιστεί αλλά στοχεύει να προλάβει έγκαιρα τη νόσο. Μέσα από το πρώτο οργανωμένο σύστημα πρόληψης που απόκτησε επιτέλους η χώρα μας και τη δωρεάν παροχή προληπτικών εξετάσεων αλλάζουμε κουλτούρα, κερδίζουμε ζωή. Η πρόληψη δεν είναι πολυτέλεια – είναι δικαίωμα. Και πλέον με το “Προλαμβάνω” είναι πραγματικότητα για όλους τους πολίτες της χώρας».

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