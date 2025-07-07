Πειραιώς: Ανακοινώνει την αποχώρηση του Γιώργου Χριστόπουλου

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον κ. Γιώργο Χριστόπουλο, Σύμβουλο Διοίκησης, Head of Transaction Team, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση σημαντικών έργων στρατηγικού χαρακτήρα.

Από το 2017, ο κ. Χριστόπουλος συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση στρατηγικής, ανάπτυξης και υλοποίησης έργων διαχείρισης Δανειακών, Real Estate και Private Equity χαρτοφυλακίων, που αποτέλεσαν μέρος του επιχειρηματικού σχεδίου του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, διετέλεσε μέλος Επιτροπών, συμμετέχοντας ενεργά στη λήψη σημαντικών αποφάσεων αναφορικά με τη διαχείριση στοιχείων του ισολογισμού της Τράπεζας.

Με διορατικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και βαθιά γνώση της αγοράς, συνέβαλε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του Ομίλου.

Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ευχαριστεί τον κ. Γιώργο Χριστόπουλο για τη συνεισφορά του στον Όμιλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στη μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία.