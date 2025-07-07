Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη: 259 άτομα διασώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας

Αδιάκοπες είναι οι προσφυγικές ροές στα νότια της Κρήτης, με τους αφιχθέντες στο νησί να ξεπερνούν τους 1.500 μόνο το τελευταίο τριήμερο.

Το απόγευμα της Δευτέρας, το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε τον εντοπισμό και τη διάσωση 259 ατόμων που επέβαιναν σε τρεις λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Οι διασωθέντες μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Νωρίτερα το ίδιο πρωί, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης περίπου 230 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο υπερφορτωμένες λέμβους νότια της Γαύδου. Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν πλοίο της δύναμης Frontex εντόπισε τις λέμβους αυτές.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια στο εκθεσιακό κέντρο Αγιάς, όπου ο Δήμος Χανίων έχει διαμορφώσει προσωρινό χώρο υποδοχής μεταναστών.