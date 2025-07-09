ΑΑΔΕ: Ψηφιοποιείται η διαδικασία υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων φορολογικού έτους 2024

Ψηφιοποιείται η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων φορολογικού έτους 2024. Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά από τους νόμιμους κληρονόμους τους (είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης), σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1032/2025).

Η νέα ψηφιακή λειτουργικότητα, που ξεκινάει σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου, αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τους νόμιμους κληρονόμους, δεδομένου ότι την περασμένη χρονιά υποβλήθηκαν 135.000 αιτήματα εκκαθάρισης δηλώσεων αποβιωσάντων στις αρμόδιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΚΕΦΟΔΕ).

Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων:

αφορά εισοδήματα που απέκτησαν οι αποβιώσαντες εντός του φορολογικού έτους 2024, έως και την ημερομηνία του θανάτου τους, γίνεται εμπρόθεσμα μέχρι τις 31/12/2025 από τους νόμιμους κληρονόμους των αποβιωσάντων, προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντα και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ), πραγματοποιείται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3).

Για τη διευκόλυνσή τους, κληρονόμοι που μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει δήλωση φορολογικού έτους 2024 για αποβιώσαντα, μέσω της πλατφόρμας Τα Αιτήματά μου και δεν έχει μέχρι τώρα εκκαθαριστεί, μπορούν και αυτοί να την υποβάλουν ψηφιακά μέσω της νέας λειτουργικότητας, εφόσον έχει ενημερωθεί για αυτούς το Φορολογικό Μητρώο ότι είναι κληρονόμοι του αποβιώσαντα, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Στο επόμενο διάστημα, η δυνατότητα ψηφιακής υποβολής θα επεκταθεί και για τροποποιητικές δηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο τηλέφωνο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 – 17:00.