Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025, 18:00- 20:30, το ενημερωτικό webinar με τίτλο «Ζώντας με τον Καρκίνο του Πνεύμονα: Η Δύναμη της Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης», το οποίο διοργάνωσε η FairLife – Φροντίδα και Πρόληψη για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης BREATH.

Το webinar παρακολούθησαν διαδικτυακά πάνω από 1200 άτομα, ενώ 22 ομιλητές και σχολιαστές – εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ασθενείς και φροντιστές – συμμετείχαν ενεργά, συμβάλλοντας σε έναν ουσιαστικό και πολύπλευρο διάλογο.

Το βραβευμένο πρόγραμμα BREATH αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία που προσφέρει δωρεάν ψυχολογική και κοινωνική ενδυνάμωση σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα και τους φροντιστές τους, σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα η FairLife L.C.C. έχει προσφέρει 6.119 ώρες υποστήριξης σε 1.105 ωφελούμενους, αναδεικνύοντας τον καίριο ρόλο του προγράμματος στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στην ογκολογική φροντίδα και τη ζωτική αναγκαιότητα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην πορεία της νόσου. Η διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα συχνά συνοδεύεται από έντονη ψυχολογική επιβάρυνση για ασθενείς, φροντιστές και οικογένειες και η διαχείριση συναισθημάτων όπως το άγχος, η κατάθλιψη και ο φόβος είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και τη συνολική ευημερία των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο.

Κατά τη διάρκεια του webinar παρουσιάστηκαν:

Τα αποτελέσματα του προγράμματος BREATH

Τοποθετήσεις από επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ιατρούς και νοσηλευτές με εμπειρία στην ογκολογική υποστήριξη

Μαρτυρίες συμμετεχόντων από ομάδες υποστήριξης ασθενών, φροντιστών και πενθούντων

Παρουσίαση των νέων ομάδων υποστήριξης

Συζήτηση γύρω από την έννοια της ολιστικής φροντίδας στον καρκίνο του πνεύμονα

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος κα. Νατάσσα Σπαγαδώρου.

Η συμμετοχή ήταν δωρεάν και η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά από τα επίσημα κανάλια της FairLife L.C.C. στο Facebook και στο YouTube.

"Η πρόληψη και η υγεία δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση", τόνισε στον χαιρετισμό της η κα Κορίνα Πατέλη-Bell, Πρόεδρος της FairLife Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα, αναφερόμενη στη δημιουργία και την πορεία του δωρεάν, πολυβραβευμένου Προγράμματος Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης BREATH. Μίλησε για το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε με αφετηρία την προσωπική της εμπειρία ως φροντίστρια του συζύγου της και έχει βοηθήσει πάνω από 1.100 ασθενείς και φροντιστές σε συνολικά 6.119 ώρες υποστήριξης. Επεσήμανε τη σημασία της γεωγραφικής διασποράς των ωφελούμενων, πανελλαδικά, πέρα από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνεργασίες με φορείς και επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς και στην αύξηση των ομάδων και ωρών υποστήριξης, στοιχείο ενδεικτικό της δυναμικής και της αποτελεσματικότητας του προγράμματος. Τέλος, η κα. Πατέλη-Bell κάλεσε την Πολιτεία να αναγνωρίσει τον κοινωνικό αντίκτυπο του BREATH και να προχωρήσει σε θεσμική στήριξη του προγράμματος, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του, τονίζοντας πως η ψυχολογική υποστήριξη δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανθρώπινο δικαίωμα.

Τη σημασία της στήριξης του προγράμματος BREATH της FairLife L.C.C. για 3η συνεχή χρονιά ανέδειξε ο κος Paul Kidner, Advisor Tima Foundation, μιλώντας για την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρει σε άτομα που ζουν με καρκίνο του πνεύμονα — την πιο θανατηφόρα και συχνά «αόρατη» μορφή καρκίνου. Όπως σημείωσε, το BREATH αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που καλύπτει το κενό ενημέρωσης και ψυχοκοινωνικής φροντίδας για ασθενείς, φροντιστές και οικογένειες. Ο κος Kidner αναγνώρισε τη συμβολή της FairLife L.C.C. στην ανάδειξη της σημασίας της ανθρώπινης επαφής και ενδυνάμωσης, δίπλα στην ιατρική αντιμετώπιση και αναφέρθηκε στην σταθερή παρουσία του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς.

Αναλυτικά δεδομένα για το Πρόγραμμα BREATH παρουσίασε η κα Θεοδώρα Λάζαρη, Κλινική Ψυχολόγος, MSc Ψυχοθεραπεύτρια, τονίζοντας τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης και της προσβασιμότητας στην υποστήριξη. Η κα Λάζαρη παρουσίασε τη σύνθεση των ωφελούμενων, αναφέρθηκε στη χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων για την κατανόηση των αναγκών τους και επεσήμανε τις προκλήσεις του προγράμματος - χαμηλή συμμετοχή ανδρών με το 81% να είναι γυναίκες 45–64 ετών, ανάγκη για περισσότερους εθελοντές ψυχολόγους, τεχνικά και πρακτικά εμπόδια πρόσβασης, ανάγκη υποστήριξης των επαγγελματιών που προσφέρουν βοήθεια. Τέλος, αναφέρθηκε στους μελλοντικούς στόχους του προγράμματος - ενίσχυση δικτύου ψυχολόγων, συνέχιση και επέκταση της ομάδας FairYouth, ανανέωση της Ομάδας Αυτοφροντίδας και δημιουργία του προγράμματος στήριξης από πρώην ασθενείς προς νέους διαγνωσμένους, Buddy System.

Ο κος Eric Bell, Εθελοντής της FairLife L.C.C., σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τοποθέτηση, μίλησε για την προσωπική του απώλεια του πατέρα του, Simon, από καρκίνο του πνεύμονα, όταν ο ίδιος ήταν μόλις 12 ετών. Αναφέρθηκε στο στίγμα που συχνά συνοδεύει τη νόσο και μίλησε για τις κοινωνικές προκαταλήψεις που βαραίνουν άδικα τους ανθρώπους που νοσούν: "Κανείς δεν αξίζει τον καρκίνο, ούτε επειδή κάπνιζε ούτε για κανέναν άλλο λόγο". Τόνισε πως ο καρκίνος δεν κάνει διακρίσεις και υπογράμμισε τη σημασία της ψυχικής υποστήριξης: "Δεν χρειάζεται όλοι να είναι ατσάλινοι στρατιώτες. Ακόμη και οι στρατιώτες χρειάζονται βοήθεια. Αν θέλεις να μιλήσεις, να το κάνεις. Είναι δικαίωμά σου – και καθήκον σου. Γιατί αν πονάς δεν τιμάς τον άνθρωπο που έφυγε."

"Αντίδοτο στον καρκίνο" χαρακτήρισε την ψυχολογική υποστήριξη η κα Μαριλένα Κόμη, Επίτιμη Πρόεδρος, Κέντρο Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής «Βίλχελμ Ράιχ». Ψυχοπαιδαγωγός, Ψυχοθεραπεύτρια, trainer στην Σωματική Ψυχοθεραπεία, EABP, ECP. Η κα Κόμη παρουσίασε το έργο του Κέντρου “Βίλχελμ Ράιχ” και εστίασε στη σημασία των ψυχοθεραπευτικών ομάδων για ασθενείς, φροντιστές και πενθούντες στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη FairLife L.C.C. Όπως ανέφερε, κατά την περίοδο 2024–2025, υλοποιήθηκαν 6 ομάδες πένθους, 4 για ασθενείς και 3 για φροντιστές, όλες διαδικτυακές, με στόχο τη συναισθηματική στήριξη, την καλλιέργεια της ανθεκτικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος του "ανήκειν". Μίλησε για τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς το χρόνιο στρες επηρεάζει αρνητικά και τη φυσιολογία του ατόμου. Υπογράμμισε τη σημασία της οριοθέτησης στις σχέσεις φροντίδας, της επεξεργασίας της απώλειας ως πορεία προς τη ζωή, αλλά και της ενστάλαξης ελπίδας στους ασθενείς. Τέλος, ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα οι ομάδες θα ενισχυθούν σε εύρος και διάρκεια, με στόχο την περαιτέρω κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων.

Η κα Ευγενία Β. Γκιντώνη, Ψυχολόγος, MSc, M.Ed. Δρ. Κλιν. Νευροψυχολογίας Παν/μίου Κρήτης, Ερευνήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών, στην εισήγησή της, επικεντρώθηκε στις επιδράσεις του καρκίνου του πνεύμονα στη γνωστική λειτουργία και την ψυχική ανθεκτικότητα των ασθενών. Βασιζόμενη σε πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, παρουσίασε τις ψυχολογικές και νευρογνωστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς, καθώς και τις διαθέσιμες παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα, τη συναισθηματική ρύθμιση και την προσαρμοστική τους ικανότητα. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον καίριο ρόλο της ψυχολογικής υποστήριξης και στη δυναμική σχέση μεταξύ ασθενή και φροντιστή, στο πλαίσιο μιας ολιστικής και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης της φροντίδας.

"Δεν είμαστε κάποιοι που γνωρίζουμε και βοηθάμε τον κόσμο να φτάσει εκεί που εμείς γνωρίζουμε. Είμαστε συνταξιδευτές." τόνισε ο κος Βαγγέλης Σταματόγλου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Σωματικός Ψυχοθεραπευτής, Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας «Βίλχελμ Ράιχ». Ο κος Σταματόγλου αναφέρθηκε στη συναισθηματική πορεία των ομάδων πένθους που συντονίζει στο πλαίσιο του προγράμματος BREATH, τονίζοντας ότι το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι η σταδιακή μεταμόρφωση του πόνου σε αποδοχή και ελπίδα. Μίλησε για τις τεχνικές που χρησιμοποιεί και εξήγησε πως η δημιουργία δεσμών, η ασφάλεια, η αποδοχή και η ειλικρίνεια είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία δομείται η θεραπευτική διαδικασία. Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία του να προσφέρεται χρόνος και χώρος για το πένθος— σε αντίθεση με τη στάση της κοινωνίας.

"Για μένα προσωπικά, η FairLife L.C.C. και το πρόγραμμα BREATH είναι ένας σταθμός ζωής", τόνισε ο κος Ανδρέας Φραντζέσκος, Lung Cancer Survivor, μιλώντας για την πορεία του μετά τη διάγνωση, τις πολυάριθμες χημειοθεραπείες παρά τη θετικότητα στη μετάλλαξη ALK, τη δεύτερη ιατρική γνώμη και τη στοχευμένη μοριακή θεραπεία που του άλλαξε τη ζωή. Τόνισε την αξία της σωστής ενημέρωσης, της αναζήτησης εξειδικευμένων ιατρών, αλλά και της συναισθηματικής στήριξης, τόσο από την οικογένεια όσο και από ομάδες ανθρώπων με κοινές εμπειρίες. Ο κος Φραντζέσκος κάλεσε κάθε ασθενή να ζητήσει βοήθεια, υπογραμμίζοντας πως ο καρκίνος δεν είναι ταμπού, αλλά μια απαιτητική –όχι όμως ανίκητη– ασθένεια.

"Ανάσα μέσα στην ασφυξία" χαρακτήρισε το Πρόγραμμα BREATH η κα Μαρία Καλαμπάκα, Φροντιστής, Εφαρμοσμένη φιλοσοφική συμβουλευτική αυτοφροντίδας στην υποστήριξη πενθούντων, Εθελόντρια FairLife L.C.C., η οποία αναφέρθηκε στη βαθιά προσωπική της διαδρομή πένθους, έχοντας βιώσει αλλεπάλληλες απώλειες αγαπημένων προσώπων από καρκίνο του πνεύμονα και άλλες σχετιζόμενες μορφές καρκίνου. Η κα Καλαμπάκα μίλησε για τη μοναξιά, την υπαρξιακή κόπωση και την ανάγκη για ανθρώπινη παρουσία και συναισθηματική υποστήριξη, υπογραμμίζοντας πως αυτό που της έλειψε περισσότερο ήταν "ένα χέρι που να της πει: δεν είσαι μόνη". Ως η νέα συντονίστρια της ομάδας "Δρόμοι Ζωής", τόνισε πως ο στόχος δεν είναι η "θεραπεία" της απώλειας, αλλά η αποδοχή της και η ανάδειξη της αυτοφροντίδας ως στάση ζωής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, "το να παραμείνεις όρθιος μέσα στην απώλεια, είναι ίσως ένα από τα πιο ηρωικά κατορθώματα του ανθρώπου".

Η κα Μαρία Ζώρζου, Μέλος Ομάδας Πένθους, Εθελόντρια FairLife L.C.C., αναφέρθηκε στη βαθιά προσωπική της εμπειρία πένθους μετά την απώλεια του αδελφού της από καρκίνο, τονίζοντας τη σημασία της υποστήριξης και της συντροφικότητας τόσο από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον όσο και από την Ομάδα Πένθους του προγράμματος BREATH. Όπως εξήγησε, η στήριξη που έλαβε η οικογένειά της ήταν καθοριστική για να μη βιώσει τη μοναξιά του πένθους, ωστόσο, μέσα από τη συμμετοχή της στην ομάδα, ένιωσε να δημιουργούνται ισχυροί δεσμοί με τα άλλα μέλη. Κλείνοντας, υπογράμμισε τη δύναμη της συμμετοχής και του μοιράσματος, καλώντας όσους πενθούν να μη διστάζουν να αναζητήσουν βοήθεια: "Να είστε σίγουροι πως το πένθος σιγά σιγά θα αμβλυνθεί μέσα από τις διεργασίες στις Ομάδες Στήριξης."

"Ο καρκίνος δε αφορά μόνο το σώμα, κυρίως επηρεάζει την ψυχή", τόνισε η κα Βαρβάρα Λαλιώτου, Lung Cancer Patient, η οποία αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή του προγράμματος BREATH στη δική της πορεία ως ασθενής με καρκίνο του πνεύμονα. Μίλησε για το μεγάλο κενό που καλύπτει η FairLife L.C.C., κενό που θα έπρεπε να αφορά κρατικές υπηρεσίες και για την ατομική ψυχολογική υποστήριξη, που την βοήθησε να εκφράσει συναισθήματα χωρίς φόβο ή ενοχές. Η κα Λαλιώτου αναφέρθηκε στον επαγγελματισμό των ανθρώπων του Προγράμματος BREATH και χαρακτήρισε την εμπειρία της ως πολύτιμη, μιλώντας για τη δύναμη που βρήκε σε μικρές, αλλά ουσιαστικές αλλαγές, όπως το να ξαναδεί τη ζωή της με νόημα, ακόμη και σε απλά πράγματα,

Σε επόμενη τοποθέτησή της, η κα Θεοδώρα Λάζαρη, Κλινική Ψυχολόγος, MSc, αναφέρθηκε στη δημιουργία της ομάδας FairYouth, μιας πρωτοβουλίας με βάση την ανάγκη για ψυχοκοινωνική στήριξη νεαρών ενηλίκων που βιώνουν πένθος λόγω του καρκίνου του πνεύμονα. "Η ομάδα FairYouth δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτό το κενό, προσφέροντας έναν ασφαλή και υποστηρικτικό χώρο σε νέους ηλικίας 18–25 ετών. Μέσα από 15 δομημένες συνεδρίες με βιωματικές ασκήσεις, ψυχοεκπαίδευση και μοίρασμα εμπειριών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν το βίωμά τους, να νιώσουν ότι ανήκουν και να λάβουν τη φροντίδα που τόσο συχνά απουσιάζει από τον κοινωνικό τους περίγυρο", τόνισε η κα Λάζαρη.

Ο κος Αντώνης Δρόσος, Μέλος Ομάδας FairYouth, αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στη δική του εμπειρία με το πένθος και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι στην αναζήτηση βοήθειας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η μεγαλύτερη ώθηση για να αναζητήσει υποστήριξη ήρθε μέσα από μια προσωπική συνειδητοποίηση της ανάγκης του – πέρα από την αρχική άρνηση ότι "όλα είναι καλά". Καθοριστική, επίσης, ήταν και η θετική αλλαγή που παρατήρησε στη μητέρα του, η οποία είχε ήδη δεχτεί στήριξη από την ομάδα της FairLife L.C.C. Ο κος Δρόσος διαπίστωσε τη βαθιά ωφέλεια της διαδικασίας, καθώς μέσα από την κοινή εμπειρία της ομάδας ένιωσε την απαιτούμενη ασφάλεια για να διαχειριστεί ουσιαστικά το πένθος του.

"Το μοίρασμα του πόνου μας έδεσε όλους μέσα στην ομάδα με μία αόρατη κλωστή, η οποία πιστεύω ότι θα μας συνοδεύει για πάντα", δήλωσε η κα Ιφιγένεια Κούτρη, Φροντιστής, Κλινική ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας Α.Π.Θ, μιλώντας για τη δική της βιωματική διαδρομή μέσα από το πρόγραμμα BREATH της FairLife L.C.C., στην αρχή ως μέλος Ομάδας Πένθους και στη συνέχεια ως εθελόντρια συντονίστρια της Ομάδας Αυτοφροντίδας. Όπως τόνισε η κα Κούτρη, "το πένθος δεν χάνεται, αλλά ο χώρος γύρω του μεγαλώνει, και με τον καιρό επανέρχεται το νόημα και η επανασύνδεση με τη ζωή". Μέσα από την ομάδα, τα μέλη αναγνωρίζουν τις δυνάμεις τους και ανακαλύπτουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν, τιμώντας παράλληλα τους αγαπημένους που έχασαν.

Η κα Δήμητρα Σούμπαση, Μέλος Ομάδας Αυτοφροντίδας, μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία από την απώλεια του συντρόφου της, σημειώνοντας ότι στο δύσκολο αυτό ταξίδι πένθους, βρήκε ανακούφιση και στήριξη μέσα από τη συμμετοχή της στην Ομάδα Πένθους, στο πλαίσιο του Προγράμματος BREATH της FairLife L.C.C. Όπως ανέφερε η κα Σούμπαση, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, η κοινή εμπειρία του πένθους μοιράστηκε, το βάρος ελαφρύνθηκε και δημιουργήθηκε ένας ισχυρός δεσμός αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών της ομάδας. «Γίναμε αδελφές ψυχές και συνεχίζουμε μαζί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η κα Λίτσα Λαμπρονίκου, Μέλος Ομάδας Αυτοφροντίδας, μίλησε για τη σημασία που είχε για την ίδια η συμμετοχή της στην Ομάδα Αυτοφροντίδας του προγράμματος BREATH, και για την πρακτική και ψυχολογική υποστήριξη που πήρε από την FairLife L.C.C. ακόμη πριν την απώλεια του συζύγου της. Όπως εξήγησε, η πιο έντονη στιγμή της διαδρομής της ήταν όταν, μέσα από τις κοινές εμπειρίες και τον πόνο, αναγνώρισε τον εαυτό της στις αφηγήσεις των άλλων μελών της ομάδας, με τα οποία ανέπτυξε άμεση και ουσιαστική σχέση. Για εκείνη, η αυτοφροντίδα συνδέεται άμεσα με αυτή τη δυνατότητα του "μαζί", που μεταμορφώνει τη μοναξιά του πένθους σε κοινή εμπειρία, σε ελπίδα και ζωή.

Ο κος Νίκος Κουφός, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδος Επεμβατικής Πνευμονολογίας, Metropolitan Hospital, τόνισε τη ζωτική σημασία της έγκαιρης διάγνωσης στον καρκίνο του πνεύμονα, επισημαίνοντας ότι τα αρχικά συμπτώματα είναι συχνά ήπια και ανεπαίσθητα. Εξήγησε τη σημασία των προγραμμάτων πρώιμης διάγνωσης, μέσω της αξονικής τομογραφίας χαμηλής δόσης ακτινοβολίας, ειδικά για καπνιστές άνω των 50 ετών. Τέλος, ο κος Κουφός αναφέρθηκε στον ρόλο του επεμβατικού πνευμονολόγου, όχι μόνο στη διάγνωση και σταδιοποίηση της νόσου, αλλά και στην αντιμετώπιση επιπλοκών, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντική είναι η διεπιστημονική ομάδα για την καθοδήγηση του ασθενή στην κρίσιμη φάση μετά τη διάγνωση και σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του μέσα από τη νόσο.

Ο κος Ιωάννης Κωτσαντής, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Μονάδα Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Ογκολογικό Τμήμα, μίλησε για το ιδιαίτερο θέμα της αναγγελίας δυσάρεστων ειδήσεων σε ογκολογικούς ασθενείς. Με αφετηρία το πρωτόκολλο SPIKES , ο κ. Κωτσαντής ανέλυσε τις πρακτικές που διευκολύνουν την ορθή μετάδοση δύσκολων πληροφοριών και τόνισε τη σημασία της εμπιστοσύνης και της καλής σχέσης γιατρού-ασθενή, αναφέροντας παράλληλα τα εμπόδια που συχνά παρεμποδίζουν την ουσιαστική επικοινωνία. Τέλος, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια της νόσου αλλά και του ρόλου της οικογένειας και των φροντιστών, οι οποίοι συχνά χρειάζονται καθοδήγηση και εκπαίδευση ώστε να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τον ασθενή και να προστατεύσουν τη δική τους ψυχική υγεία.

"Η γνώση σώζει ζωές. Η τεχνολογία δίνει ελπίδα" ήταν το κεντρικό μήνυμα της τοποθέτησης του κου Θανάση Ακάλεστου, Bsc Βιολoγίας, ΕΚΠΑ, MA Strategic Communications & Public Relations. Με αφετηρία τη διαδρομή της μητέρας του μέσα από τον καρκίνο του πνεύμονα, ο κος Ακάλεστος αναφέρθηκε στον καταλυτικό ρόλο της βιοϊατρικής τεχνολογίας από την πρόληψη έως τη θεραπεία και την παρακολούθηση. Μίλησε για την επιστημονική εξέλιξη, τις σύγχρονες δυνατότητες απομακρυσμένης παρακολούθησης του ασθενή μέσω τηλεϊατρικής και ψηφιακών εφαρμογών και για τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση, σταδιοποίηση και λήψη αποφάσεων.

Ο κος Δημήτρης Παπαγεωργίου, Επίκ. Καθηγητής Παθολ. Νοσηλ. Παν. Πελοποννήσου, Προϊστάμενος ΟDC Ευρωκλινική Αθηνών, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΣΝΕ. Πρόεδρος Τομέα Νοσηλ. Ογκολογίας ΕΣΝΕ, μίλησε για τη σημασία της συστηματικής καταγραφής της εμπειρίας των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, όχι μόνο σε επίπεδο κλινικών δεδομένων αλλά και συναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών. Ο κος Παπαγεωργίου υπογράμμισε πως η καταγραφή συμπτωμάτων και βιωμάτων μέσω ψηφιακών εργαλείων μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά τόσο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσο και στην επιβίωση των ασθενών. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΟγκοΝόησις της FairLife L.C.C., το οποίο στοχεύει στην εξειδίκευση των νοσηλευτών στον καρκίνο του πνεύμονα και στην ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν ουσιαστικοί συνοδοιπόροι των ασθενών σε κάθε βήμα της διαδρομής τους.

"Πιστεύω βαθιά ότι πρώτα νοσεί η ψυχή και μετά το σώμα", δήλωσε η κα Βασιλική Μυτιληναίου, Φροντιστής, η οποία αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία ως φροντίστρια συζύγου με καρκίνο του πνεύμονα, τονίζοντας πόσο σημαντική ήταν για την ίδια η ψυχολογική υποστήριξη που έλαβε μέσω του προγράμματος BREATH της FairLife L.C.C. Μέσα από τις ομάδες υποστήριξης ένιωσε ανακούφιση, ασφάλεια και συντροφικότητα σε έναν χώρο όπου μπορούσε να μιλήσει χωρίς φόβο ή ντροπή, να ανασάνει και να μοιραστεί την ψυχική κόπωση, τον φόβο και την αγωνία με άλλους φροντιστές. Τέλος, η κα Μυτιληναίου μίλησε για την αξία του μοιράσματος, επισημαίνοντας πως το BREATH και το πρόγραμμα ΟγκοΝόησις έρχονται να καλύψουν ένα κρίσιμο κενό στην ανθρώπινη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών και των δικών τους ανθρώπων.

Πρότυπη διαδικασία συλλογικής δράσης χαρακτήρισε τη συνεργασία της FairLife L.C.C. και του K3 η κα Ευαγγελή Μπίστα, Phd(c),Mba,MSC,BSC, Co-founder Kapa3, αναφερόμενη στο Πρόγραμμα Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης BREATH. Όπως σημείωσε, στόχος του K3 είναι να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα όλων σε κάθε διαθέσιμη υπηρεσία και πληροφορία, μέσα από ένα ολιστικό μοντέλο υποστήριξης, που περιλαμβάνει ψηφιακή, τηλεφωνική και δια ζώσης καθοδήγηση, επιστημονικές συνεργασίες, ενημερωτικά έντυπα και φυσική παρουσία σε ογκολογικά νοσοκομεία. "Η συνεργασία με τη FairLife L.C.C. χαρτογράφησε ουσιαστικά τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών και των φροντιστών", δήλωσε η κα Μπίστα, καλύπτοντας τα κενά του συστήματος και ενισχύοντας το ταξίδι των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα.

"Αν συνειδητοποιήσουμε πραγματικά ότι ένας κύκλος αναπνοής είναι ένας μικρός κύκλος ζωής, θα καταφέρουμε να της δίνουμε λίγο παραπάνω σημασία και να είμαστε λίγο πιο συνειδητοποιημένοι όταν αναπνέουμε", δήλωσε η κα Αϊνόλα Τερζοπούλου, Σύμβουλος Ευεξίας, μιλώντας για την Ανάσα ως πράξη αυτοφροντίδας. Η κα Τερζοπούλου τόνισε πως η αναπνοή δεν είναι απλώς αυτόματη λειτουργία αλλά μπορεί να γίνει συνειδητή και ελεγχόμενη, με ουσιαστικά οφέλη για την υγεία. Εξήγησε τη σημασία της αναπνοής από τη μύτη έναντι της στοματικής αναπνοής, καθώς και τον ρόλο του διοξειδίου του άνθρακα στη σωστή οξυγόνωση των κυττάρων. Τέλος, παρουσίασε την κοιλιακή διαφραγματική αναπνοή ως απλή αλλά ουσιαστική πρακτική για τη μείωση του άγχους, την καθυστέρηση της γήρανσης, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και της συνολικής ευεξίας.