Εθνική Τράπεζα: Πρόταση εξαγοράς δύο ομολογιών €500 εκατ. και £200 εκατ.

Πρόταση Εξαγοράς για (i) Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους €500.000.000 (Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2026 και (ii) Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους £200.000.000 (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2027, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης Νέας Έκδοσης.

Πιο αναλυτικά αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΕΤΕ: «Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (η Τράπεζα ή ο Προτείνων) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, την εκκίνηση, την 10 Ιουλίου 2025, της προαιρετικής πρότασης εξαγοράς έναντι μετρητών (η Πρόταση Εξαγοράς) σε σχέση με (i) τις Πράσινες Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους €500.000.000 σταθερού επιτοκίου 2,750% (Green Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes) με λήξη το 2026 (οι Ομολογίες σε Ευρώ) (ISIN: XS2237982769) και (ii) τις Ομολογίες Υψηλής Εξασφάλισης ύψους £200.000.000 σταθερού επιτοκίου 8,750% (Fixed Rate Resettable Unsubordinated MREL Notes)με λήξη το 2027 (οι Ομολογίες σε Στερλίνες) (ISIN: XS2562483441) (από κοινού, οι Ομολογίες).

Η Τράπεζα περαιτέρω ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην έκδοση νέας σειράς, εκπεφρασμένων σε ευρώ, ομολογιών υψηλής εξασφάλισης MREL υπό το πρόγραμμα έκδοσης ομολογιών Global Medium Term Note Programme συνολικού ποσού €5.000.000.000 της Τράπεζας (οι Νέες Ομολογίες), η οποία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς. Θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Νέων Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η αποδοχή αγοράς από τον Προτείνοντα εγκύρως προσφερθέντων Τίτλων στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προτείνοντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης).

Ο διακανονισμός των Προτάσεων Εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των Νέων Ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα.

Καμία πράξη δεν έχει λάβει χώρα και δεν θα αναληφθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση με τις Νέες Ομολογίες ώστε να επιτραπεί η δημόσια προσφορά των Νέων Ομολογιών ή η διανομή εγγράφων της προσφοράς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαιτείται η ανάληψη πράξης για αυτό το σκοπό.

Οι BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, Intesa Sanpaolo S.p.A., Morgan Stanley Europe SE και Société Générale είναι οι Διαχειριστές των Προτάσεων Εξαγοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής στις Προτάσεις Εξαγοράς ή για την απόκτηση Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός της οποίας, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, είναι παράνομο να απευθυνθεί ή να ληφθεί τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε ορισμένες δικαιοδοσίες».