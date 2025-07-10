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Jumbo: Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο – Τα ονόματα
Επιχειρήσεις
16:47 - 10 Ιουλ 2025

Jumbo: Ανασυγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο – Τα ονόματα

Reporter.gr Newsroom
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Την ανασυγκρότηση του ΔΣ της Jumbo ανακοίνωσε ο Όμιλος την Πέμπτη (10/7).

Η ανακοίνωση:

«Με την παρούσα σας γνωρίζουμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 09.07.2025 εξέλεξε, σε απόλυτη εναρμόνιση με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020, νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα μετά τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του ως ακολούθως:

  1. Απόστολος-Ευάγγελος Βακάκης, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Δημήτριος Κεραμεύς, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Εκτελεστικό Μέλος, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας
  4. Πόλυς Πολυκάρπου, Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας (CFO)
  5. Σοφία Βακάκη, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  6. Φώτιος Τζίγκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  7. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  8. Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  9. Σάββας Κάουρας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  10. Αργυρώ Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  11. Ευθυμία Δελή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  12. Θεόδωρος Γάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
  13. Γεώργιος Τσαγκάρης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, ήτοι έως την 08.07.2027 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί την τριετία.

To Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα και έχει διαπιστωθεί ότι πληρούνται όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκαν από την από 09.07.2025 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, εξέλεξε ομόφωνα κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017. Τα μέλη αυτής είναι τα εξής:

  1. Ευανθία Ανδριανού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Θεόδωρος Γάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
  3. Μάριος Λασανιάνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως επίσης και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Επιβεβαιώθηκε ότι είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία της είναι διετής, ήτοι λήγει την 08.07.2027 και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης, μη δυνάμενη σε κάθε περίπτωση να υπερβεί την τριετία».

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