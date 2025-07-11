ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε κατά 4,2% ο δείκτης εισαγωγών στη βιομηχανία τον Μάιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,7% έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024.
Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2024 - Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουνίου 2023 - Μαΐου 2024, παρουσίασε μείωση 2,8% έναντι μείωσης 8,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.
1. Ανάλυση ετήσιων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2024
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,2%, τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Μαΐου 2024, οφείλεται:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,3%
β. Στη μηδενική μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης
Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 4,2% συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής:
2. Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Μαΐου 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2025
Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,7%, τον μήνα Μάιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του
Απριλίου 2025, οφείλεται:
α. Στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,3%
β. Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%
Στη μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών (σύνολο αγοράς) κατά 0,7%, συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2, ως εξής: