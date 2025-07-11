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Φλωρίδης: Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών - Ολική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας στην Πάτρα
Πολιτική
13:36 - 11 Ιουλ 2025

Φλωρίδης: Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών - Ολική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας στην Πάτρα

Reporter.gr Newsroom
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Τη δημιουργία Εθνικής Επιτροπής Ιατροδικαστών για πρώτη φορά στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφαση για την πλήρη αναστολή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας, στον απόηχο της πολύκροτης υπόθεσης Μουρτζούκου, δηλώνοντας πως η υπηρεσία πλέον «θα ανασυγκροτηθεί εξ’ ολοκλήρου».

«Κοιτώντας αυτή την κατάσταση, όχι μόνο στην Πάτρα αλλά συνολικά, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας δεν λειτουργούσε ως πραγματική υπηρεσία. Δεν υπήρχε δομή εποπτείας, ούτε γενική διεύθυνση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να τις ελέγχει. Ο καθένας λειτουργούσε αυτόνομα, χωρίς έλεγχο και διοίκηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός.

Όπως είπε, έχει ήδη οργανωθεί νέο θεσμικό πλαίσιο, με τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης στο Υπουργείο, Περιφερειακών και Τοπικών Διευθύνσεων, ώστε να αποκτήσει το σύστημα συνοχή και έλεγχο. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας ανεστάλη εξ ολοκλήρου, ενώ, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, έχει διαταχθεί έρευνα από τον Εισαγγελέα Εφετών για πιθανές ποινικές ευθύνες.

«Δεν μπορεί η Πάτρα να μείνει χωρίς ιατροδικαστική υπηρεσία. Προχωράμε σε πλήρη ανασυγκρότηση για να συνεχίσει άμεσα τη λειτουργία της. Πρόκειται για κρίσιμο θεσμό για τη Δικαιοσύνη και τις έρευνες», τόνισε.

Αναφορικά με την περίπτωση ιατροδικαστή στην Κόρινθο, ο οποίος φέρεται να είχε πραγματοποιήσει λανθασμένη πρώτη εξέταση στην υπόθεση Μουρτζούκου, ο υπουργός είπε: «Δεν γνωρίζω προσωπικά αυτό το περιστατικό, αλλά η Κόρινθος θα ενισχυθεί από την Αθήνα, αν χρειαστεί, για να ανταποκριθεί σωστά».

Ο κ. Φλωρίδης παρουσίασε και τις τρεις βασικές καινοτομίες που εισάγει η νέα νομοθεσία:

  1. Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών: Τριμελής επιτροπή με έδρα την Αθήνα, που θα εξετάζει εκ νέου ιατροδικαστικές εκθέσεις, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι παρουσιάζουν προβλήματα. «Αυτό γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και η Επιτροπή θα συντάξει και το τελικό πόρισμα για την υπόθεση Μουρτζούκου», ανέφερε.
  2. Καθιέρωση υποχρεωτικού τύπου για τις εκθέσεις: «Πλέον κάθε ιατροδικαστική έκθεση πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και να απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα. Δεν μπορούν να υπεκφεύγουν», εξήγησε.
  3. Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης: Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, αναπτύσσεται πλατφόρμα ΤΝ για να υποστηρίζει ιατροδικαστικές εξετάσεις σε όλη τη χώρα. «Ο ιατροδικαστής θα έχει στα χέρια του ένα σύγχρονο εργαλείο για ταχύτερη και πιο αξιόπιστη δουλειά. Πρόκειται για πρωτοποριακή εξέλιξη παγκοσμίως», τόνισε.

Για Μεταναστευτικό: Η χώρα έχει δικαίωμα να προστατεύεται

Αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές και το ευρύτερο ζήτημα ασφάλειας, ο κ. Φλωρίδης επεσήμανε πως η κυβέρνηση λειτουργεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και των διεθνών συμβάσεων. «Δεν αγνοούμε καμία σύμβαση ή ανθρώπινο δικαίωμα. Κινούμαστε εντός των θεσμικών πλαισίων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η δυνατότητα της χώρας να προστατεύει τον εαυτό της», δήλωσε.

Για τις δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης, Θάνου Πλεύρη, περί αναθεώρησης του μενού στα κέντρα φιλοξενίας, σχολίασε: «Ο κ. Πλεύρης εξήγησε ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε να προσφέρουμε πολυτελείς συνθήκες φιλοξενίας όταν η ίδια η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται. Δεν μπορείς να επιλέγεις ανάμεσα σε τρία γεύματα όταν ο πολίτης δυσκολεύεται να εξασφαλίσει το καθημερινό του φαγητό».

«Η χώρα δεν μπορεί να υποστεί κατάλυση της ικανότητάς της να φυλάει τα σύνορά της. Πρόκειται για κανονική εισβολή. Η απελπισία των ανθρώπων δεν πρέπει να καταστρέψει την Ελλάδα και την Ευρώπη. Η λύση πρέπει να αναζητηθεί στις χώρες προέλευσης, όχι με τη διάλυση της ευρωπαϊκής συνοχής», κατέληξε.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 13:39
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