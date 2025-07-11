ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Οι ευκαιρίες που προσφέρουν επτά αγορές της Λατινικής Αμερικής
Επιχειρήσεις
13:44 - 11 Ιουλ 2025

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Οι ευκαιρίες που προσφέρουν επτά αγορές της Λατινικής Αμερικής

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε δύο πρόσφατες ενημερωτικές ημερίδες που διοργάνωσαν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, αναδείχθηκαν οι σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν επτά από τις ισχυρότερες αγορές της Λατινικής Αμερικής. 

Οι τομείς στους οποίους εστιάστηκε η συζήτηση περιλαμβάνουν τα αγροτικά προϊόντα, τα φάρμακα και τα καλλυντικά, την τεχνολογία, την ενέργεια, τις κατασκευές και τον τουρισμό. Οι δύο φορείς τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών εμπορικών σχέσεων και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων αυτών των αγορών για την περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής.

Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 40 στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων από τη Βόρεια Ελλάδα. Η δεύτερη διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο ΕΒΕΑ, και παρακολούθησαν 50 στελέχη εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για τις αγορές της Βραζιλίας, του Μεξικού, της Αργεντινής, του Περού, της Χιλής, του Εκουαδόρ και της Ουρουγουάης. Οι παρουσιάσεις κάλυψαν το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, τους κλάδους με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση, τα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τους τομείς όπου οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς. Τις παρουσιάσεις πραγματοποίησαν Πρέσβεις και Εμπορικοί Ακόλουθοι των λατινοαμερικανικών χωρών, καθώς και Έλληνες διπλωμάτες που υπηρετούν σε αυτές τις χώρες, παρέχοντας επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των νέων ισορροπιών που διαμορφώνονται στο διεθνές εμπόριο λόγω των αλλαγών στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής προσφέρουν ευνοϊκές ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur για τη μείωση ή κατάργηση των εισαγωγικών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα διευκολύνει την προώθηση και των ελληνικών εξαγωγών. Ορισμένες από αυτές τις χώρες παρουσιάζουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Παράλληλα, οι αυξανόμενες ανάγκες για νέες υποδομές ή αναβάθμιση των υφιστάμενων, καθώς και για ψηφιακή τεχνολογία και ενεργειακά έργα, ανοίγουν σημαντικά πεδία δράσης. Τα επόμενα χρόνια προβλέπονται μεγάλες επενδύσεις σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, υπηρεσίες υγείας και ψηφιακή διακυβέρνηση.

Τον προσεχή Οκτώβριο προγραμματίζεται Επιχειρηματική Αποστολή σε τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής — Κολομβία, Χιλή, Περού και Μεξικό — με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε ελληνικές εταιρείες να πραγματοποιήσουν στοχευμένες B2B συναντήσεις και να εξερευνήσουν δυνατότητες για συνεργασίες, εξαγωγές ή άλλες επιχειρηματικές κινήσεις.

Ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, σχολίασε ότι «στις Λατινοαμερικάνικες αγορές το ελληνικό επιχειρείν θα βρει έδαφος φιλικό και πρόσφορο, οι νέες συνθήκες επιβάλουν να τις δούμε πιο προσεκτικά. Οι χώρες αυτές είναι σε φάση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες, σχεδιάζουν κρίσιμα έργα υποδομών σε διάφορους τομείς, κοιτάζουν προς την Ευρώπη και αναζητούν δυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Όσες ελληνικές επιχειρήσεις τις βάλουν έγκαιρα στο «ραντάρ» τους με στρατηγική, μακροπρόθεσμο πλάνο και επιμονή μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη σε μία δυναμική αγορά 600 εκατ. καταναλωτών».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/07/2025 - 14:11
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φλωρίδης: Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών - Ολική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας στην Πάτρα
Πολιτική

Φλωρίδης: Ιδρύεται Εθνική Επιτροπή Ιατροδικαστών - Ολική ανασυγκρότηση της υπηρεσίας στην Πάτρα

Ανοδική τάση στις τιμές πετρελαίου - Άλμα 3% για το ασήμι
Εμπορεύματα

Ανοδική τάση στις τιμές πετρελαίου - Άλμα 3% για το ασήμι

Η μάταιη απόπειρα της κυβέρνησης να «μαζέψει» τις απώλειες από τα δεξιά
Ανεμοδείκτης

Η μάταιη απόπειρα της κυβέρνησης να «μαζέψει» τις απώλειες από τα δεξιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βουτιά στο... χάος
Ανεμοδείκτης

Βουτιά στο... χάος

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;
Business Facts

Ποια ήταν η πρώτη ακτοπλοϊκή εταιρεία που εισήχθη στο ΧΑΑ;

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο
Οικονομία

Eurostat: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 21:53

Bloomberg: Η τραγωδία στην Αττική αποκαλύπτει τους θανάσιμους κινδύνους της αεροπυρόσβεσης στην Ευρώπη

Πολιτική
02/08/2026 - 21:42

Τουρνάς για τραγωδία στην Ψάθα: Εξαιρετικά δύσκολη ημέρα – Οι σκέψεις μας στις οικογένειες των θυμάτων

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
02/08/2026 - 21:40

FT: Η Air France-KLM βλέπει ευκαιρίες από την εξαγορά της easyJet

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
02/08/2026 - 21:15

Κοινωνικό Τιμολόγιο 2026: Νέα υποχρεωτική αίτηση για όλους – Ποιοι χάνουν την έκπτωση από 1/10

Πολιτική
02/08/2026 - 21:04

Η Καρυστιανού διαγράφει τον Αυγερινό και αυτός ανταπαντά με το «Ζητείται Ελπίς» και βαριές αιχμές

Πολιτική
02/08/2026 - 20:59

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

Πολιτική
02/08/2026 - 20:29

Στο Συντονιστικό της Πολιτικής Προστασίας Μητσοτάκης και Τασούλας: Ενημέρωση για την εξέλιξη των πυρκαγιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
02/08/2026 - 20:25

Αναμπουμπούλες και πολιτικό gaslighting

Πολιτική
02/08/2026 - 20:10

Συλλυπητήριο μήνυμα Μητσοτάκη για τους δύο νεκρούς της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα

Πολιτική
02/08/2026 - 19:59

«Η Ελλάδα πενθεί»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη για τα θύματα της φωτιάς στην Ψάθα

Υγεία
02/08/2026 - 19:45

Γεωργιάδης από Δυτική Αττική: Το ΕΣΥ σε πλήρη ετοιμότητα απέναντι στις πυρκαγιές

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:24

Συνελήφθη και ομολόγησε 26χρονος για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη

Οικονομία
02/08/2026 - 19:14

Κομισιόν: Επιβεβαιώνει την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 19:03

Ψάθα: Δύο νεκροί από τη σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ