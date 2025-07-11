Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: Οι ευκαιρίες που προσφέρουν επτά αγορές της Λατινικής Αμερικής

Σε δύο πρόσφατες ενημερωτικές ημερίδες που διοργάνωσαν το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, αναδείχθηκαν οι σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν επτά από τις ισχυρότερες αγορές της Λατινικής Αμερικής.

Οι τομείς στους οποίους εστιάστηκε η συζήτηση περιλαμβάνουν τα αγροτικά προϊόντα, τα φάρμακα και τα καλλυντικά, την τεχνολογία, την ενέργεια, τις κατασκευές και τον τουρισμό. Οι δύο φορείς τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης των διμερών εμπορικών σχέσεων και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων αυτών των αγορών για την περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής.

Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 40 στελεχών εξαγωγικών επιχειρήσεων από τη Βόρεια Ελλάδα. Η δεύτερη διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο ΕΒΕΑ, και παρακολούθησαν 50 στελέχη εταιρειών.

Κατά τη διάρκεια των ημερίδων, παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για τις αγορές της Βραζιλίας, του Μεξικού, της Αργεντινής, του Περού, της Χιλής, του Εκουαδόρ και της Ουρουγουάης. Οι παρουσιάσεις κάλυψαν το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, τους κλάδους με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με τη μεγαλύτερη ζήτηση, τα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τους τομείς όπου οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιηθούν επιτυχώς. Τις παρουσιάσεις πραγματοποίησαν Πρέσβεις και Εμπορικοί Ακόλουθοι των λατινοαμερικανικών χωρών, καθώς και Έλληνες διπλωμάτες που υπηρετούν σε αυτές τις χώρες, παρέχοντας επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες και καθοδήγηση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο των νέων ισορροπιών που διαμορφώνονται στο διεθνές εμπόριο λόγω των αλλαγών στη δασμολογική πολιτική των ΗΠΑ, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής προσφέρουν ευνοϊκές ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα. Επιπλέον, η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur για τη μείωση ή κατάργηση των εισαγωγικών δασμών στα ευρωπαϊκά προϊόντα διευκολύνει την προώθηση και των ελληνικών εξαγωγών. Ορισμένες από αυτές τις χώρες παρουσιάζουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Παράλληλα, οι αυξανόμενες ανάγκες για νέες υποδομές ή αναβάθμιση των υφιστάμενων, καθώς και για ψηφιακή τεχνολογία και ενεργειακά έργα, ανοίγουν σημαντικά πεδία δράσης. Τα επόμενα χρόνια προβλέπονται μεγάλες επενδύσεις σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, υπηρεσίες υγείας και ψηφιακή διακυβέρνηση.

Τον προσεχή Οκτώβριο προγραμματίζεται Επιχειρηματική Αποστολή σε τέσσερις χώρες της Λατινικής Αμερικής — Κολομβία, Χιλή, Περού και Μεξικό — με στόχο να δοθεί η ευκαιρία σε ελληνικές εταιρείες να πραγματοποιήσουν στοχευμένες B2B συναντήσεις και να εξερευνήσουν δυνατότητες για συνεργασίες, εξαγωγές ή άλλες επιχειρηματικές κινήσεις.

Ο Πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Λατινικής Αμερικής, κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, σχολίασε ότι «στις Λατινοαμερικάνικες αγορές το ελληνικό επιχειρείν θα βρει έδαφος φιλικό και πρόσφορο, οι νέες συνθήκες επιβάλουν να τις δούμε πιο προσεκτικά. Οι χώρες αυτές είναι σε φάση ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, υιοθετούν τις νέες τεχνολογίες, σχεδιάζουν κρίσιμα έργα υποδομών σε διάφορους τομείς, κοιτάζουν προς την Ευρώπη και αναζητούν δυτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Όσες ελληνικές επιχειρήσεις τις βάλουν έγκαιρα στο «ραντάρ» τους με στρατηγική, μακροπρόθεσμο πλάνο και επιμονή μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οφέλη σε μία δυναμική αγορά 600 εκατ. καταναλωτών».