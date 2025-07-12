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Ανοιχτό το Ιράν στην επανέναρξη συνεργασίας με τον ΙΑΕΑ αλλά με όρους
Ειδήσεις
20:54 - 12 Ιουλ 2025

Ανοιχτό το Ιράν στην επανέναρξη συνεργασίας με τον ΙΑΕΑ αλλά με όρους

Reporter.gr Newsroom
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Στις αρχές του μήνα, το Ιράν ανέστειλε τη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ). Ωστόσο, η χώρα θέλει τώρα να επιτρέψει την περαιτέρω συνεργασία.

Η συνεργασία θα εξακολουθεί να είναι δυνατή, αλλά μόνο μέσω του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί. Στο μέλλον, όλα τα αιτήματα του ΙΑΕΑ θα εξετάζονται και θα διεκπεραιώνονται ξεχωριστά από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Κάθε επιθεώρηση των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων θα πρέπει επίσης να εγκρίνεται εκ των προτέρων από τον οργανισμό. Ο Araghchi επικαλέστηκε ως αιτιολόγηση πτυχές της ασφάλειας. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρχουν ραδιενεργά υλικά ή υπολείμματα πυρομαχικών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Επομένως, είναι επίσης απαραίτητο να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιθεωρητών.

Οι υπάλληλοι του ΙΑΕΑ έχουν αποχωρήσει το Ιράν

Στις αρχές του μήνα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεσεσκιάν υπέγραψε νόμο που είχε προηγουμένως ψηφιστεί από το κοινοβούλιο, ο οποίος έθεσε τέρμα στη συνεργασία με τον ΙΑΕΑ. Πριν από περίπου μία εβδομάδα, οι υπάλληλοι του οργανισμού που βρίσκονταν ακόμη στο Ιράν είχαν εγκαταλείψει τη χώρα, ενώ το Ιράν είχε ήδη δικαιολογήσει τότε την απόφασή του δηλώνοντας ότι η πρόσβαση στις δικές του πυρηνικές εγκαταστάσεις θα απαγορευόταν έως ότου εξασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Επιπλέον, το ιρανικό κοινοβούλιο είχε ζητήσει από τον ΙΑΕΑ να αναγνωρίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να καταδικάσει τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τον Araghchi, το Ιράν παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πόλεμο κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου και επιτέθηκε σε στόχους σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών εγκαταστάσεων. Λίγο λιγότερο από μιάμιση εβδομάδα αργότερα, οι ΗΠΑ επενέβησαν στον πόλεμο και επιτέθηκαν στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν στο Fordo, στο εργοστάσιο εμπλουτισμού Natan και στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Isfahan. Δεν είναι ακόμη σαφές πόσο εκτεταμένες είναι οι ζημιές που προέκυψαν. Ενώ οι ΗΠΑ έκαναν λόγο για «πλήρη καταστροφή» των εγκαταστάσεων, το Ιράν αρνήθηκε τις εκτεταμένες ζημιές, με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να δικαιολογούν τις επιθέσεις τους υποστηρίζοντας ότι το Ιράν έφτασε επικίνδυνα κοντά στην ανάπτυξη της δικής του πυρηνικής βόμβας. Η ιρανική ηγεσία, από την άλλη πλευρά, τονίζει πάντα ότι το δικό της πυρηνικό πρόγραμμα εξυπηρετεί μόνο μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι ΗΠΑ ήθελαν να διαπραγματευτούν μια νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, αλλά οι συνομιλίες έχουν επανειλημμένα βαλτώσει. Ο Araghchi τόνισε τώρα ότι το Ιράν εξακολουθεί να είναι πρόθυμο να συμμετάσχει στη διπλωματία, αλλά ότι «τα άλλα μέρη πρέπει επίσης να καταστήσουν αξιόπιστο ότι ενδιαφέρονται πραγματικά για τη διπλωματία».

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